México vs LA Dodgers: cuándo y dónde ver el duelo de preparación para el Clásico Mundial de Béisbol

La novena tricolor, liderada por Randy Arozarena, se prepara para un auténtico examen frente a uno de los equipos de mayor jerarquía la MLB

La Selección Mexicana de Béisbol
La Selección Mexicana de Béisbol se medirá contra Los Angeles Dodgers en un duelo de alto voltaje durante el Spring Training. (Foto: Mark J. Rebilas-USA TODAY Sports)

La Selección Mexicana de Béisbol se encuentra en la recta final de su preparación rumbo al Clásico Mundial de Béisbol 2026, y uno de los partidos más atractivos previos al debut oficial será el enfrentamiento ante Los Angeles Dodgers.

El encuentro, programado como parte del Spring Training, medirá a la novena dirigida por Benjamín Gil frente a una de las franquicias más poderosas de las Grandes Ligas.

Benjamín Gil, como manager de
Benjamín Gil, como manager de México, utilizará el juego contra los Dodgers para ajustar estrategias previas al debut mundialista ante Gran Bretaña. (Infobae México: Jesúe Abraham Aviles)

Para México, este duelo representa una oportunidad invaluable para poner a prueba su roster definitivo, ajustar estrategias y medir el nivel competitivo ante rivales del más alto calibre. Además, el partido servirá para que los peloteros nacionales afinen detalles y se adapten al ritmo de competencia internacional, justo antes de su presentación en el torneo mundialista.

Fecha, horario y sede del partido

La cita entre México y Los Angeles Dodgers destaca dentro de los juegos de exhibición que preceden al debut en el Clásico Mundial.

Fecha: Miércoles 4 de marzo de 2026

Hora: 2:05 p.m. (hora del centro de México)

Sede: Camelback Ranch, Glendale, Arizona

Camelback Ranch es la casa de los Dodgers durante el Spring Training, lo que añade un reto adicional para el equipo nacional al disputar el partido en territorio estadounidense.

Camelback Ranch representa un reto
Camelback Ranch representa un reto extra para la Selección Mexicana de Béisbol al competir en territorio estadounidense previo al Clásico Mundial 2026. (Foto: Joe Camporeale-Imagn Images)

El encuentro será una prueba relevante para la novena tricolor, que buscará realizar el examen final, así como consolidar su química y ritmo competitivo antes de su presentación oficial en el torneo.

Dónde ver México vs LA Dodgers en México

La transmisión para territorio mexicano está confirmada a través de varias plataformas y canales, garantizando una cobertura amplia y en vivo. Los aficionados podrán seguir el partido por:

  • ESPN
  • Disney+
  • MLB.TV
El partido México vs Dodgers
El partido México vs Dodgers se disputará el 4 de marzo de 2026 en Camelback Ranch, Glendale, Arizona, durante el Spring Training. (Foto: Mark J. Rebilas-USA TODAY Sports)

Estas opciones brindan acceso tanto por televisión de paga como vía streaming, permitiendo que los seguidores puedan elegir la alternativa que mejor se adapte a sus preferencias. El partido también podrá consultarse en actualizaciones en tiempo real por plataformas especializadas y redes sociales oficiales de la Selección Mexicana de Béisbol.

Contexto del roster mexicano y bajas recientes

México llega a este compromiso con un roster que mezcla figuras consolidadas y jóvenes talentos. Sin embargo, la Selección ha enfrentado bajas sensibles en días recientes. Entre las ausencias más notorias destacan:

  • Ramón Urías, quien decidió enfocarse en su pretemporada con St. Louis Cardinals.
  • José Urquidy, quien no recibió autorización médica para participar tras una cirugía.
  • Isaac Paredes, quien no obtuvo permiso de los Houston Astros.
  • Taj Bradley, quien priorizó su preparación con Minnesota Twins.
La Selección Mexicana llega con
La Selección Mexicana llega con un plantel que combina jugadores experimentados y jóvenes, pese a las bajas de Urías, Urquidy, Paredes y Bradley. (Foto: REUTERS)

A pesar de estas bajas, el equipo nacional mantiene una base sólida liderada por nombres como Randy Arozarena, Alejandro Kirk, Joey Meneses y Javier Assad.

El partido ante los Dodgers será clave para probar variantes y ajustar detalles tácticos de cara al debut mundialista del 6 de marzo frente a Gran Bretaña.

