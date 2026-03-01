México define a sus pitchers abridores y confirma quién suplirá la baja de Taj Bradley en el Clásico Mundial

Con Assad y Walker liderando la rotación, más la llegada de Manny Barreda, el equipo mexicano busca afrontar los desafíos del Grupo B en Houston. (Instagram)

La Selección Mexicana de Béisbol ya tiene definidos a los brazos que abrirán sus primeros compromisos en el Clásico Mundial de Béisbol 2026. Tras semanas de incertidumbre por las bajas de lanzadores clave, el manager Benjamín Gil confirmó que Javier Assad y Taijuan Walker serán los encargados de iniciar los juegos contra Gran Bretaña y Brasil, respectivamente.

Benjamín Gil anunció que México iniciará el torneo contra Gran Bretaña y Brasil con dos abridores de experiencia en Grandes Ligas. (Foto Mark J. Rebilas-USA TODAY Sports)

Por otro lado, la noticia llega en un contexto de ajustes obligados. La ausencia de Taj Bradley, quien decidió permanecer en el Spring Training con los Minnesota Twins, dejó un hueco importante en la rotación.

Ante esto, México reaccionó rápido y anunció la incorporación de Manny Barreda, un veterano con amplia experiencia en la Liga Mexicana del Pacífico y en torneos internacionales, que aportará solidez y liderazgo al staff de pitcheo.

Los abridores confirmados: Assad y Walker

México arrancará con dos lanzadores de experiencia comprobada en Grandes Ligas y con antecedentes sólidos en el Clásico Mundial anterior.

Javier Assad: abrirá el debut contra Gran Bretaña el 6 de marzo. Con cuatro temporadas en MLB con los Cubs , suma 78 apariciones y un récord de 18-12 . En 2023 lanzó 5.2 entradas en blanco como relevista, mostrando un enorme temple y consistencia.

Taijuan Walker: el lanzador de los Phillies será el abridor frente a Brasil el 8 de marzo. Con 13 campañas en MLB y más de mil 200 entradas lanzadas, aporta veteranía y capacidad para manejar situaciones de alta presión. En 2023 abrió un juego y lanzó cuatro innings sin permitir carrera.

Javier Assad será el abridor del torneo frente a Gran Bretaña, respaldado por cuatro temporadas con los Chicago Cubs y sólidas actuaciones previas en el Clásico Mundial.(Foto: Patrick Gorski-USA TODAY Sports)

Ambos, con cualidades destacadas, representan la base de la rotación mexicana y serán los responsables de marcar el ritmo desde el inicio del torneo.

Manny Barreda: el sustituto de Taj

La baja de Bradley obligó a buscar alternativas, y la elección favoreció a Manny Barreda, actual lanzador de los Saraperos de Saltillo.

Experiencia internacional: participó en el Clásico Mundial 2023, en el Premier12 de 2019 y en los Juegos Olímpicos de Tokio 2021.

Trayectoria profesional: nueve temporadas en la Liga Mexicana de Béisbol, con 40 victorias y un juego sin hit ni carrera en 2017.

Logros recientes: en la LMP estuvo en el Top 5 de ponches y entradas lanzadas, confirmando que sigue competitivo a sus 37 años.

La baja de Taj Bradley llevó a la Selección Mexicana a sumar a Manny Barreda, veterano con experiencia en la Liga Mexicana y torneos internacionales. (Foto: Tommy Gilligan-USA TODAY Sports)

Así, su incorporación busca aportar profundidad y liderazgo, además de una conexión directa con Gil, con quien ganó múltiples títulos en Culiacán.

Calendario y retos del Grupo B

México enfrentará un grupo exigente en Houston, con rivales fuertes y de perfiles distintos.

6 de marzo: Gran Bretaña, un equipo joven y veloz.

8 de marzo: Brasil, que regresa tras 13 años y busca su primera victoria.

9 de marzo: Estados Unidos, el rival más fuerte y de los favoritos al título.

11 de marzo: Italia, el “caballo negro” que sorprendió en 2023.

La Novena Mexicana busca llegar a la final del Clásico Mundial de Béisbol 2026 tras su histórico tercer lugar de 2023. (Foto: Zachary BonDurant-USA TODAY Sports)

De esta manera, la Novena Mexicana iniciará el torneo con una mezcla de juventud y experiencia en el montículo. Con Assad y Walker como abridores confirmados, y la llegada de Barreda para suplir la baja de Bradley, el equipo busca demostrar que tiene las armas necesarias para competir en un grupo complicado y mantener viva la ilusión de alcanzar un título mundial.