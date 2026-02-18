¿El España vs Chile sí se jugará en el Estadio Cuauhtémoc? esto dijeron las autoridades

Aficionados cruzan los dedos mientras continúan las negociaciones para que España y Chile se enfrenten en el Estadio Cuauhtémoc. REUTERS/Henry Romero

La expectativa por el posible partido amistoso entre España y Chile en el Estadio Cuauhtémoc mantiene en vilo a la afición y a la propia ciudad de Puebla.

Según se ha informado, las negociaciones han avanzado en las últimas semanas. Sin embargo, la confirmación oficial aún depende de la culminación de acuerdos entre las federaciones y las autoridades mexicanas.

El posible duelo entre España y Chile permanece bajo estricta confidencialidad para evitar filtraciones que puedan entorpecer las negociaciones. (EFE/Jorge Guillén)

En medio de especulaciones, el gobierno estatal ha salido a aclarar la situación del recinto deportivo. El contexto se intensificó tras la reciente confirmación del partido entre México y Ghana, que sí se llevará a cabo en el estadio.

Evaluación del césped y plan de rehabilitación

El estado del césped del Estadio Cuauhtémoc ha sido objeto de críticas por parte de jugadores, técnicos y aficionados tras varios encuentros de la Liga MX.

Las autoridades respondieron con la implementación de un plan de rehabilitación coordinado por la Liga MX y la CONCACAF, que incluyó restricción temporal en el uso de la cancha y la aplicación de tratamientos especializados.

Aplicación de tratamientos y nutrientes especiales.

Inserción de nuevo pasto en áreas dañadas.

Supervisión permanente por especialistas.

En este sentido, las autoridades buscan que el estadio esté “al cien por ciento” para los compromisos internacionales previos al Mundial 2026.

El estado del césped del Estadio Cuauhtémoc motivó críticas y llevó a iniciar un plan de rehabilitación coordinado por Liga MX y CONCACAF. REUTERS/Eloisa Sanchez

De acuerdo con las declaraciones del gobernador del Estado de Puebla, Alejandro Armenta, este sábado una empresa certificada por la Federación Mexicana de Fútbol realizará una revisión y valoración técnica que es vista como un paso clave para asegurar la calidad del inmueble.

El estado de las negociaciones por el España vs Chile

El posible encuentro entre España y Chile en territorio poblano sigue bajo estricta confidencialidad. Armenta explicó que el gobierno pretende evitar cualquier filtración que afecte las gestiones. “Somos muy prudentes, no habíamos hablado de este tema porque hay que cuidar demasiado las negociaciones”.

Aunque la Embajada de España en México llegó a anunciar el partido para el 8 de junio, el mensaje fue retirado poco después, reforzando la postura de reserva por parte de todos los involucrados.

Las negociaciones para el España vs Chile avanzan, pero la confirmación oficial depende de acuerdos entre federaciones y autoridades mexicanas. DEPORTES RFEF

A la espera de una confirmación oficial por ambas federaciones, el gobierno local, por ahora, se muestra satisfecho con la presencia de la Selección Mexicana y atribuye a este logro un valor especial para la proyección internacional de Puebla.

El amistoso México vs Ghana, confirmado en Puebla

En contraste con la cautela sobre el partido España vs Chile, el amistoso entre México y Ghana ya está confirmado y agendado para el 22 de mayo en el Estadio Cuauhtémoc.

El anuncio lo realizó el propio Armenta, respaldado por la Federación Mexicana de Fútbol. La confirmación implica:

Reconocimiento del estadio como sede internacional.

Participación de la selección mexicana en la preparación para el Mundial 2026 .

El estadio continúa bajo evaluación técnica para responder a los estándares de FIFA y CONCACAF.

El partido México vs Ghana fue confirmado para el 22 de mayo en el Estadio Cuauhtémoc. (Facebook/ Selección Nacional de México)

La organización del partido México vs Ghana refuerza la posición de Puebla ante la afición internacional, mientras persiste la expectativa por la confirmación del duelo entre España y Chile.