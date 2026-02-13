México Deportes

La Liga MX se une con la CONCACAF para rehabilitar el Estadio Cuauhtémoc tras quejas rumbo al Mundial 2026

El acuerdo responde a la necesidad de mejorar las condiciones del recinto tras diversas críticas y de cumplir con los estándares internacionales antes de la Copa del Mundo

La intervención de la Liga
La intervención de la Liga MX y CONCACAF impone restricciones en el uso del campo, con mantenimiento especializado, para garantizar seguridad y calidad en torneos locales e internacionales. REUTERS/Eloisa Sanchez

La Liga MX y la CONCACAF sorprendieron con el anuncio de su unión para implementar un plan de mantenimiento integral en el Estadio Cuauhtémoc de Puebla, luego de recibir diversas quejas sobre las condiciones del césped y ante la proyección internacional que supone el Mundial 2026.

El objetivo de la alianza es asegurar que el inmueble cumpla con los estándares de calidad y seguridad requeridos tanto para los torneos locales como internacionales, respondiendo a inquietudes de jugadores, cuerpos técnicos y autoridades deportivas.

La mayor parte de las
La mayor parte de las críticas recibidas en días recientes se han centrado en las condiciones del césped, señalado como poco apto para equipos profesionales. REUTERS/Eloisa Sanchez

Esta estrategia surge como una respuesta coordinada para restaurar la confianza en el estadio y garantizar que siga siendo una sede relevante y funcional dentro del futbol mexicano.

Motivos detrás de la alianza y plan de acción

Las críticas al estado de la cancha del Cuauhtémoc se intensificaron en el inicio del Clausura 2026, cuando figuras como Antonio Mohamed, Nicolás Larcamón y Diego Cocca se quejaron tras percances durante los partidos.

En este sentido, la preocupación por el riesgo de lesiones y la afectación al espectáculo deportivo llevaron a la intervención conjunta de las autoridades, que ahora se centran en la implementación de un plan de acción:

  • Restricción temporal del uso de la cancha para evitar mayor daño.
  • Aplicación de nutrientes de rápida absorción para acelerar la recuperación del césped.
  • Riego controlado y podas regulares para mantener la superficie uniforme.
  • Inserción de nuevo pasto en las áreas más dañadas.
  • Uso de fungicidas para prevenir enfermedades en el césped.
Quejas de jugadores como Antonio
Quejas de jugadores como Antonio Mohamed, Nicolás Larcamón y Diego Cocca por el mal estado del césped detonaron acciones conjuntas de la Liga MX y la CONCACAF. REUTERS/Eloisa Sanchez

Estas medidas se desarrollan de forma gradual y bajo supervisión de especialistas de la CONCACAF, buscando resultados sostenibles y el cumplimiento de parámetros internacionales.

Cambios para los equipos afectados y uso del Estadio Cuauhtémoc

La implementación de este plan de mantenimiento ha tenido impactos directos en la agenda deportiva local. El uso del campo fue restringido para reducir el desgaste, lo que generó ajustes en la programación de los equipos que juegan en el estadio.

  • Puebla Femenil trasladó temporalmente sus partidos al Club Alpha para permitir el avance del mantenimiento.
  • Puebla y Cruz Azul mantienen el uso del estadio bajo vigilancia y con ajustes según el progreso de los trabajos.
  • Los partidos continúan celebrándose, pero con monitoreo permanente de las condiciones del césped.
Con el césped en proceso
Con el césped en proceso de renovación y bajo monitoreo constante, los equipos ajustan su calendario, mientras Puebla Femenil se traslada temporalmente. EFE/Hilda Ríos

El estadio, aunque descartado como sede de entrenamiento para el Mundial 2026, mantiene la meta de alcanzar estándares internacionales para futuros eventos.

Proyección internacional y legado para Puebla

La alianza entre la Liga MX y CONCACAF no sólo responde a una urgencia inmediata, sino que también apunta a consolidar al Estadio Cuauhtémoc como un recinto de referencia en el país.

Las autoridades han reiterado su compromiso de aprovechar la proyección internacional que supone la Copa del Mundo para fortalecer la infraestructura deportiva local y atraer futuros torneos y eventos relevantes.

Aunque descartado como sede de
Aunque descartado como sede de entrenamiento para el Mundial 2026, el Estadio Cuauhtémoc busca posicionarse como referencia para futuros eventos internacionales. REUTERS/Eloisa Sanchez

Mientras tanto, Puebla reorienta parte de sus esfuerzos hacia el turismo y la organización de eventos culturales durante el Mundial, buscando capitalizar la llegada de visitantes extranjeros y posicionar al estado como un destino clave en el calendario deportivo y turístico de México.

Estadio CuauhtémocLiga MXCONCACAFMundial 2026Copa del MundoPueblamexico-deportesmexico-noticias

