Cuánto cuestan las entradas al Mundial 2026 y cómo comprarlas en el sitio oficial de la FIFA (Imagen Ilustrativa Infobae)

A casi dos semanas de que empiece la Copa Mundial 2026, FIFA anunció que este jueves 28 de mayo inicia una nueva fase de venta de boletos para la el torneo que tendrá lugar del 11 de junio al 19 de julio en Estados Unidos, México y Canadá. Esta etapa corresponde a la denominada “Last Minute Sales Phase” o venta de último minuto, en la que las entradas estarán disponibles hasta agotar existencias, esto eliminará sorteos o asignaciones previas de boletos.

La estructura del sistema de ventas sufrirá una modificación respecto a las fases anteriores. En esta ocasión, el mecanismo operará bajo la modalidad de orden de llegada: los primeros en comprar aseguran sus boletos. El proceso consiste en que el usuario, al ingresar a la fila virtual, puede seleccionar los asientos y realizar la compra de manera inmediata, siempre que haya disponibilidad en ese momento.

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FIFA especificó que todas las transacciones de entradas serán definitivas. No se contemplan cambios, devoluciones ni cancelaciones una vez realizado el pago de los boletos. La organización recomendó a los aficionados revisar minuciosamente los detalles de su compra antes de confirmar el pago, ya que no existirá posibilidad de reembolso bajo ninguna circunstancia.

El proceso de compra de boletos para el Mundial 2026 requiere contar con un FIFA ID y seleccionar entradas desde un mapa digital. (FIFA: Portal oficial)

¿Cómo comprar boletos para el Mundial en la página de la FIFA?

El proceso para conseguir boletos para el Mundial 2026 ya comenzó en el sitio oficial de la FIFA. Con México como uno de los países sede junto a Estados Unidos y Canadá, miles de aficionados buscan conocer los precios y el mecanismo para asegurar entradas a los partidos que se celebrarán en territorio nacional y otras sedes del torneo.

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Quien desee asistir al Mundial 2026 debe ingresar a www.fifa.com/tickets, crear una cuenta y participar en las fases de venta que abre la FIFA. Las compras únicamente se pueden realizar en el portal oficial.

La FIFA organiza la venta de entradas en distintas fases, cada una con reglas y disponibilidad propias. El registro solo puede hacerse en el portal oficial, donde los usuarios crean su cuenta FIFA y consultan los términos y condiciones aplicables.

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La FIFA organiza la venta de entradas en distintas fases REUTERS/Luis Cortes

El proceso incluye varias etapas, como sorteos anticipados y fases para aficionados de federaciones participantes, cada una con fechas claramente anunciadas. La fase final de venta, conocida como “última hora”, inicia el 1 de abril de 2026 y cierra el 19 de julio de ese año; durante este periodo, los boletos se asignan por orden de llegada y la confirmación de compra es inmediata.

Además, existe el Mercado de Reventa, que permite intercambiar entradas entre aficionados, así como los paquetes de hospitality, que ofrecen servicios exclusivos y acceso prioritario a ciertos partidos. Toda opción oficial se tramita por FIFA.com/tickets.

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Cuánto cuestan las entradas para el Mundial 2026

Los precios oficiales de boletos para el Mundial 2026 dependen de la sede, la fase y la categoría del asiento. En el caso de México, los paquetes para varios partidos van desde 8,125 pesos hasta 135,000 pesos, según la ubicación en el estadio. Si se divide el paquete más económico entre los 13 partidos que incluye, el costo por entrada es de aproximadamente 625 pesos.

El boleto más barato para el partido inaugural en México se ofrece en 7,000 pesos. Ya en plataformas externas de reventa se ha detectado que este tipo de entradas alcanzan más de 1,000,000 de pesos, mientras que para la final se han listado precios que llegan hasta 4,000,000 de pesos.

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En Estados Unidos, los paquetes de hospitalidad para la fase de grupos tienen precios de entre USD 2,750 y USD 6,000. Para seguir a la selección mexicana durante todo el torneo, el paquete estimado para dos personas ronda 1,000,000 de pesos, de los cuales 650,000 pesos corresponden solo a las entradas oficiales. Todos los precios pueden actualizarse conforme avance la venta y cambie la demanda.

El boleto más barato para el partido inaugural en México se ofrece en 7,000 pesos (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo comprar boletos en el sitio oficial de la FIFA

Para adquirir boletos de manera segura, los aficionados deben:

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* Entrar a www.fifa.com/tickets y crear una cuenta FIFA.* Elegir la fase de venta activa y la sede de preferencia: México, Estados Unidos o Canadá.* Seleccionar partidos individuales, paquetes o, si están disponibles, experiencias de hospitality.* Indicar la cantidad de boletos y la categoría de asiento.* Registrar un método de pago válido. Las tarjetas Visa suelen tener beneficios en ciertas fases.* Esperar la notificación oficial donde se confirma si la solicitud fue exitosa; durante la fase de última hora, la confirmación es inmediata si hay disponibilidad.* Quienes no hayan obtenido entradas en las fases principales pueden acudir al Mercado de Reventa de la FIFA. La cantidad y tipo de boletos en este canal depende totalmente de la oferta generada por otros aficionados registrados.