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Naim Darrechi detenido en CDMX: Sol León afirma que le habrían “sembrado” una sustancia antes de la detención

Naim Darrechi fue bajado del vuelo tras la denuncia de una azafata que lo acusó de presuntamente fumar un dispositivo de vapeo en el avión

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Sol León
Naim Darrechi fue bajado del vuelo tras la denuncia de una azafata que lo acusó de presuntamente fumar un dispositivo de vapeo en el avión. (Facebook Sol León)

Naim Darrechi fue detenido en el aeropuerto de la Ciudad de México tras una denuncia de una azafata de Viva Aerobús por presuntamente fumar un dispositivo de vapeo con cannabis durante un vuelo proveniente de Puerto Vallarta.

La influencer Sol León asegura que el cigarro electrónico estaba abandonado en la red del asiento y que supuestamente le fue sembrado al creador de contenido, quien se encuentra retenido en la Fiscalía General de Justicia de la CDMX.

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El creador de contenido, conocido por su participación en el reality La mansión VIP, fue bajado del vuelo de Viva Aerobús por elementos de la Marina al aterrizar en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Según las transmisiones en vivo de Sol León, una azafata lo señaló por presuntamente portar un dispositivo para fumar. Darrechi fue trasladado después en patrulla a la Fiscalía General de Justicia de la CDMX.

La influencer Sol León, quien viajaba en el mismo vuelo junto a su equipo de producción, activó de inmediato una transmisión en vivo para denunciar lo ocurrido. Desde las instalaciones de la fiscalía, y con más de 200 mil personas conectadas a la transmisión, León sostuvo que el cigarro electrónico no pertenecía a Darrechi.

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Naim Darrechi
Sol León transmitió en vivo desde el aeropuerto para pedir ayuda a sus seguidores mientras Darrechi era retenido por las autoridades; la situación escaló hasta un enfrentamiento físico con la tripulación. (Captura de pantalla TikTok Sol León)

“Naim lo agarra, se lo iba a dar a Katy. Tenga. Y la azafata se lo pide, se lo da. Todo normal”, relató León, y añadió que la tripulación ya los había identificado antes de abordar: “Las azafatas, personal, ya sabían que éramos nosotros”.

“Estos son delincuentes con uniformes”: Sol León acusa a las autoridades

León detalló que el grupo pasó todos los filtros de seguridad sin incidentes, con revisión exhaustiva por el equipo de grabación que transportaban. Según su versión, al llegar a la Ciudad de México los encerraron en el avión sin explicación y con actitud burlona de parte de los agentes.

“Nos negaron el derecho a decirle a su abogado dónde lo iban a tener. Le negaron el derecho a Katy, que es su pareja sentimental”, afirmó León. La influencer también mencionó que Darrechi tiene diagnósticos médicos documentados: “Traemos la carta del psiquiatra, del médico, del psicólogo, de todo”.

El abogado Víctor Carrillo Estrada, contratado por León para la defensa del influencer, confirmó frente a las cámaras que la retención ya era ilegal. “Más de cuatro horas en el que lo traen de una autoridad a otra paseando; de ninguna manera el Ministerio Público puede calificar una retención”, señaló el licenciado Carrillo Estrada.

Sol León anuncia acciones legales contra azafatas y policías

Sol León, quien denunció además haber sido presuntamente golpeada por una de las sobrecargos durante un altercado físico en el aeropuerto, anunció que costeará todo el proceso legal. “Yo costeo todo el trámite legal, abogado. Dele con todo, esto es un atropello”, declaró frente a las cámaras.

La versión de Sol León La influencer asegura que el cigarro electrónico estaba abandonado en la red del asiento y que Darrechi simplemente lo tomó para entregárselo a su pareja. Sostiene que la azafata lo acusó de fumarlo sin que eso hubiera ocurrido. (Kick @Solleon21)

La influencer dirigió sus críticas al Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana de México, Omar García Harfuch, y exigió consecuencias para los agentes involucrados. “Quisieron hacer que chocáramos”, dijo, y calificó a los uniformados como “delincuentes con uniformes”. El abogado de Darrechi advirtió que las acciones legales alcanzarían también al Ministerio Público si mantenía la retención.

“Estos son delincuentes con uniformes, está grabado como nos trajeron dando vueltas, querían distraernos, que Naim se quedara solo. Negaron el derecho a darnos su ubicación, a su abogado, a su familiar que es su pareja sentimental”, declaró.

Asimismo pidió a sus seguidores que etiquetaran en su video a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum. “Etiqueten a la señora presidenta, a la Jefa de Gobierno, a la Embajada de España y destituyan del puesto a estos pseudopolicías. Estos malditos no merecen traer un uniforme... Una campaña delictiva”, expresó.

Hasta el cierre de esta nota, ni el aeropuerto ni las autoridades capitalinas habían emitido ningún comunicado oficial sobre el incidente.

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