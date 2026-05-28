Edomex analiza suspender clases en el Valle de México durante el Mundial 2026 por impacto en movilidad

Se analiza la suspensión de clases en el Valle de México por el Mundial 2026 (Jorge Contreras/Infobae México)

La Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación del Estado de México analiza la posibilidad de suspender clases en escuelas ubicadas en el Valle de México durante la Copa Mundial de Futbol FIFA 2026, debido al impacto que podría generar el incremento en la movilidad y el traslado de delegaciones deportivas.

El titular de la dependencia, Miguel Ángel Hernández Espejel, informó que actualmente se desarrollan mesas de trabajo con autoridades federales para determinar las acciones que podrían implementarse en distintas regiones del país ante la realización del evento internacional.

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El funcionario explicó que la medida aún no está definida, pero reconoció que el Valle de México sí podría enfrentar complicaciones importantes derivadas de la logística mundialista, especialmente por la cercanía con rutas estratégicas y aeropuertos que serán utilizados por las selecciones nacionales.

“Estamos valorando la situación, porque a nosotros no nos afecta tanto la cuestión de movilidad; sí en el Valle de México, pero aquí en Toluca no. Se está valorando en todo el Valle de México por todo el desplazamiento y por lo del Mundial”, señaló Hernández Espejel.

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Mundial 2026 obligaría ajustes escolares en varias regiones

AIFA recibirá a diversas delegaciones por el Mundial 2026 (Jorge Contreras/Infobae México)

En un inicio, las posibles suspensiones escolares contemplaban únicamente a las ciudades sede del Mundial 2026: Ciudad de México, Monterrey y Guadalajara. Sin embargo, posteriormente el análisis se amplió hacia municipios mexiquenses debido a la relevancia que tendrá el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) durante el torneo.

De acuerdo con autoridades estatales, el AIFA operará como uno de los principales puntos de llegada para vuelos especiales, selecciones nacionales y personal relacionado con la organización de la Copa del Mundo.

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Esta situación podría generar saturación vial y complicaciones de movilidad en distintos puntos del Valle de México, principalmente en municipios cercanos a las rutas de conexión hacia la terminal aérea.

“El análisis que se hizo nos llevó como ocho horas discutiendo esa situación. Hay regiones diferentes, pero debe haber un calendario que nos rija a todos y a partir de ahí adaptarlo a las necesidades de cada región”, detalló el funcionario estatal.

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AIFA será pieza estratégica durante la Copa Mundial

Se espera que el AIFA reciba por el Mundial 2026 más de 8 millones de pasajeros (Foto: Jorge Contreras/Infobae México)

Autoridades educativas y de movilidad consideran que el AIFA tendrá un papel fundamental durante el Mundial 2026 debido a su capacidad operativa y a la conexión con distintas autopistas estratégicas del centro del país.

Las delegaciones deportivas serían trasladadas principalmente por vialidades como la autopista México-Pachuca y el Circuito Exterior Mexiquense, rutas que podrían registrar un incremento considerable en la circulación vehicular durante las semanas del torneo.

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Además, se mantendrán conexiones constantes entre el AIFA y el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM), así como enlaces hacia Monterrey y Guadalajara, ciudades que también serán sedes oficiales de la Copa del Mundo.

El gobierno mexiquense señaló que las decisiones definitivas dependerán de los acuerdos que se alcancen con autoridades federales y educativas, ya que se busca mantener un calendario escolar coordinado a nivel nacional sin afectar el desarrollo académico de los estudiantes.

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