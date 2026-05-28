Así reaccionó Yeri Mua al enterarse de la detención de su ex Naim Darrechi en el aeropuerto de la CDMX

Yeri Mua se enteró en plena transmisión en vivo de la detención de Naim Darrechi en el aeropuerto de la Ciudad de México. (Facebook Yeri Mua / @naimdarrechilemete)

Yeri Mua reaccionó con sorpresa ante la detención de Naim Darrechi, su expareja en el aeropuerto de la Ciudad de México mientras se encontraba en Corea del Sur, y descartó cualquier vínculo con el incidente que derivó en la retención del creador de contenido español en la Fiscalía General de Justicia de la CDMX.

La influencer veracruzana estaba en plena transmisión en vivo, en proceso de maquillaje, cuando su chat comenzó a llenarse de comentarios que la señalaban como presunta responsable del arresto de su expareja. La reacción fue inmediata: “¿Arrestaron a mi ex? Estoy muy confundida”, dijo frente a sus seguidores, entre risas y desconcierto.

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Yeri Mua niega haber planeado la detención desde Corea

Yeri Mua dijo estar "muy confundida" al enterarse en plena transmisión en vivo de la detención de Naim Darrechi en el aeropuerto de la Ciudad de México, y descartó haber planeado el arresto desde Corea del Sur, donde se encontraba en ese momento. (@yerimua)

Lejos de alterarse ante las acusaciones, Yeri Mua respondió con ironía a quienes la culpaban en los comentarios. Señaló que se encontraba en Asia y que su agenda no le dejaba margen para nada: “No tengo ni siquiera tiempo para mí como para ponerme a planear algo así”. La transmisión terminó poco después, con la influencer riéndose de los mensajes que amenazaban con cancelarla.

“Lo arrestaron en el aeropuerto... Ni que fuera la primera vez. Ah... que le encontraron una pluma de marihuana y que ¿Fui yo? ¿Pero eso qué tiene que ver conmigo? Ni siquiera sé en dónde está ese w*y. P*nd*j*s estoy en Asia”, expresó.

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La relación entre ambos estuvo marcada por episodios de violencia documentados públicamente. Yeri Mua relató haber vivido agresiones físicas durante el noviazgo, incluso durante su embarazo, y llegó a mostrar moretones ante sus seguidores. Describió ese período como un “infierno” y confesó haber ocultado marcas en el rostro durante semanas. La pareja se separó de forma definitiva tras la interrupción del embarazo.

Naim Darrechi fue bajado del avión tras denuncia de una azafata

El creador de contenido, conocido por su participación en el reality La Mansión VIP, fue retenido al aterrizar en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México en un vuelo de Viva Aerobús proveniente de Puerto Vallarta. Una azafata lo acusó de presuntamente fumar un dispositivo de vapeo con cannabis durante el trayecto.

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La versión de Sol León La influencer asegura que el cigarro electrónico estaba abandonado en la red del asiento y que Darrechi simplemente lo tomó para entregárselo a su pareja. Sostiene que la azafata lo acusó de fumarlo sin que eso hubiera ocurrido.

Sol León, influencer que viajaba con Darrechi, activó una transmisión en vivo con más de 200 mil personas conectadas y sostuvo que el cigarro electrónico estaba abandonado en la red del asiento. “Naim lo agarra, se lo iba a dar a Katy. Te lo da. Y la azafata se lo pide, se lo da. Todo normal”, relató. León asegura que el dispositivo le fue sembrado y que la tripulación ya los identificaba antes de abordar.

Darrechi fue trasladado en patrulla a la Fiscalía General de Justicia de la CDMX. El abogado Víctor Carrillo Estrada, contratado por Sol León para su defensa, advirtió ante las cámaras: “Más de cuatro horas en el que lo traen de una autoridad a otra paseando; de ninguna manera el Ministerio Público puede calificar una retención”. León anunció que costeará todo el proceso legal y exigió consecuencias para los agentes involucrados.

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