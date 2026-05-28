Quién es Naim Darrechi, influencer que fue detenido en el Aeropuerto de CDMX: polémicas, parejas y acusaciones

(Redes sociales)

Naim Darrechi fue detenido este miércoles 27 de mayo en el aeropuerto de la Ciudad de México, tras la acusación de una azafata de Viva Aerobús que lo señaló de fumar durante el vuelo proveniente de Puerto Vallarta.

El creador de contenido en español, de 24 años y conocido por su participación en el reality La Mansión VIP, fue bajado del avión por elementos de la Marina y trasladado en patrulla a la Fiscalía General de Justicia de la CDMX.

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¿Por qué lo detuvieron?

El incidente de este miércoles ocurrió a bordo de un vuelo en el que varios participantes del reality regresaban de Puerto Vallarta, donde se habían reunido con HotSpanish tras la final del programa.

Naim Darrechi fue detenido este miércoles 27 de mayo en el aeropuerto de la Ciudad de México. (TikTok: @yoseliine.g)

La azafata señaló que Darrechi portaba un dispositivo para fumar cannabis, aunque presuntamente pasajeros en el avión habrían desmentido la acusación.

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Mientras las autoridades retenían al influencer, la empresaria e influencer Sol León hizo una transmisión en sus redes sociales desde el aeropuerto para pedir apoyo a sus seguidores. León sostuvo que la tripulación ya los identificaba antes de abordar y que la azafata actuó de forma inapropiada.

“Nos revisan en el filtro, peor que narcotraficantes porque las cámaras y las cosas de grabación marcan mucho que revisar”. Minutos después, ella y sus acompañantes se acercaron a los sobrecargos y se registraron jaloneos hasta que la policía intervino para separarlos.

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“Se sienta Naim, es alto, pega sus pies en la cosa de enfrente y tenían un cigarro... en la red del asiento. En segundos llegan las azafatas: ‘Estás fumando, estás fumando’”.

El enfrentamiento quedó grabado en video. Darrechi fue esposado por los policías en el aeropuerto. Al cierre del altercado, León anunció que tomaría acciones legales porque, según ella, una azafata golpeó a su asistente Samara Uscanga, quien se dijo dispuesta a presentar una denuncia por agresión.

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La versión de Sol León La influencer asegura que el cigarro electrónico estaba abandonado en la red del asiento y que Darrechi simplemente lo tomó para entregárselo a su pareja. Sostiene que la azafata lo acusó de fumarlo sin que eso hubiera ocurrido.

“El abuso que están haciendo, las azafatas me golpearon. Son unos abusones. 200,000 personas conectadas, ahora sí gente, etiqueten a la presidenta", dijo León durante la transmisión, en la que también mostró las patrullas y a los policías presentes.

Poco después, Darrechi fue trasladado en patrulla a la Fiscalía General de Justicia de la CDMX. León los siguió acompañada de un abogado y de Katy Cardona, pareja sentimental del influencer, mientras continuaba transmitiendo en vivo. Sol León también mencionó que Darrechi viajaba con documentación médica: “Traemos la carta del psiquiatra, del médico, del psicólogo, de todo de que Naim tiene muchos diagnósticos”.

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¿Quién es Naim Darrechi y cuáles son sus polémicas?

Naim Alejandro Darrechi nació el 28 de febrero de 2002 en Palma de Mallorca, España. Tiene raíces argentinas por parte de sus padres, Maximiliano y Paola, y un hermano menor llamado Thiago. Comenzó a construir su base de seguidores en redes sociales desde 2016 y alcanzó su mayor proyección en TikTok, donde acumula más de 32 millones de seguidores.

Además de creador de contenido, Darrechi intentó desarrollar una carrera musical con temas como “Escápate”, “Volver a Empezar” y “Khalifa”, lanzado el 27 de febrero de 2026.

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(Facebook Naim Darrechi)

En 2020 ganó un Kids’ Choice Award de Nickelodeon como Artista Español Favorito y publicó el libro Muy Personal en 2019. En 2020 también formó parte del grupo social Privé Crew, junto a Ralf Morales, JeanCarlo León, Libardo Isaza, Orson Padilla y Darian Rojas.

Polémicas y relaciones

Su primera gran polémica llegó en julio de 2021, cuando en un video con el youtuber Mostopapi confesó que engañaba a sus parejas sexuales diciéndoles que era estéril para mantener relaciones sin preservativo. La práctica, conocida como stealthing, es considerada una forma de violencia sexual.

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La ministra de Igualdad de España Irene Montero señaló el caso ante la Fiscalía. Darrechi se disculpó públicamente a través de Instagram: “Quiero pedir perdón de corazón por mi inconsciencia. A veces no me doy cuenta de la responsabilidad que tengo”.

Yeri Mua denuncia violencia y aborto en su relación con Naim Darrechi (Yeri MUA)

En 2023 inició una relación pública con la influencer mexicana Yeri Mua, que terminó con acusaciones de violencia física. Yeri confirmó que estuvo embarazada de Darrechi y que decidió interrumpir el embarazo debido a la violencia que vivía dentro de la relación. También denunció que el influencer la amenazó con difundir videos íntimos suyos. La denuncia no procedió en México; Yeri señaló que las leyes de Veracruz no la protegieron porque no denunció dentro de las 24 horas posteriores a las agresiones.

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Antes de Yeri Mua, Darrechi tuvo relaciones con las tiktokers Aida Martorell y Àngela Mármol, y con la actriz Diana Larume.

En 2023 también se hizo famoso luego de que el boxeador Saúl Canelo Álvarez le diera un gancho al hígado a petición de éste.

La Mansión VIP

(La Mansión VIP: Instagram)

En abril de 2026, Darrechi entró al reality La Mansión VIP, producido por HotSpanish, programa en el que compiten influencers y figuras del espectáculo por un premio de 2,000,000 de pesos.

Dentro del reality protagonizó un beso con el tiktoker cubano Carlos Alberto y una crisis emocional que derivó en daños en la propiedad e intervención de personal médico. Abandonó el programa por voluntad propia. Yeri Mua acusó públicamente a HotSpanish de “proteger a un golpeador” al incluirlo en el elenco.

Semanas después, el público votó masivamente por su regreso —más de 1 millón de votos— y Darrechi volvió a la competencia disfrazado como parte del staff, con un ramo de girasoles, para convertirse en uno de los favoritos a ganar.

Fue en ese mismo contexto de reunión post-final en Puerto Vallarta que ocurrió el viaje que terminó con su tercera detención en México.

Tres detenciones en México y una orden de captura en España

(@naimdarrechi)

Este arresto fue el tercero de Darrechi en territorio mexicano. En abril de 2023 fue detenido en Veracruz por alterar el orden público y liberado tras pagar una multa. Dos meses después, en junio de ese año, protagonizó un zafarrancho en el mismo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México: agredió a reporteros, rompió una cámara y pasó 48 horas en la cárcel. Debió pagar una reparación del daño por más de 100,000 pesos.

En España, la situación legal de Darrechi es más grave. En 2021 se enfrentó a agentes de policía durante la disolución de un botellón ilegal en Palma de Mallorca, episodio por el que la Fiscalía española pidió 18 meses de prisión y una multa de 1,800 euros.

El influencer no se presentó al juicio y se emitió una orden de captura en su contra, que según diversas fuentes es uno de los motivos por los que terminó radicando en México.