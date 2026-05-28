México

Estatus del AICM EN VIVO: los vuelos cancelados y demorados de este 28 de mayo

Checa el estado de tu vuelo y si sufrió alguna alteración en su itinerario

Guardar
Google icon
El AICM suma cientos de miles de vuelos con millones de pasajeros, los retrasos y las cancelaciones son inevitables (Infobae)
El AICM suma cientos de miles de vuelos con millones de pasajeros, los retrasos y las cancelaciones son inevitables (Infobae)

El Aeropuerto Internacional Benito Juárez de la Ciudad de México (AICM) cuenta con una página oficial en la que publica el estatus en tiempo real de cada uno de sus vuelos diarios.

Debido a la enorme cantidad de despegues y aterrizajes que se registran en sus instalaciones, las incidencias son inevitables.

PUBLICIDAD

Es por eso que aquí están los vuelos que fueron cancelados y que se encuentran demorados en el aeropuerto de la Ciudad de México al corte del 5:00 horas del 28 de mayo.

Los vuelos cancelados y retrasados de hoy

AICM actualiza en tiempo real el estatus de sus operaciones (Twitter/AICM_mx)
AICM actualiza en tiempo real el estatus de sus operaciones (Twitter/AICM_mx)

Vuelo: UJ780

PUBLICIDAD

Destino: Cancun

Aerolínea: United Jetstream

Hora: 09:00

Estado: Cancelado

Si quieres revisar el estado del resto de los vuelos del AICM, puedes hacerlo en tiempo real al siguiente enlace oficial https://www.aicm.com.mx/vuelos y buscar por número de vuelo, aerolínea o ciudad de llegada o destino.

¿Vuelo cancelado o demorado? Estos son tus derechos

Si sufres de algún retraso o cancelación de tu vuelo, las aerolíneas deben compensarte (Cuartoscuro)
Si sufres de algún retraso o cancelación de tu vuelo, las aerolíneas deben compensarte (Cuartoscuro)

Ante el caso de un vuelo cancelado o demorado, los pasajeros cuentan con una serie de derechos mínimos que deben ser respetados por todas las aerolíneas que operan en territorio nacional, así lo señala la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco).

Si tu vuelo fue retrasado por más de una hora, pero menor a cuatro horas, la aerolínea debe proporcionar como mínimo descuentos para vuelos posteriores hacia el mismo destino y/o alimentos o bebidas.

En el caso que el vuelo se haya demorado por más de dos horas, pero menos de cuatro horas, el descuento que te ofrezca la aerolínea no debe estar por debajo del 7.5% del valor del boleto.

Sin embargo, si tu vuelo registra más de cuatro horas de retraso o fue cancelado, la aerolínea debe ofrecerte alguna de las siguientes opciones:

El reintegro del precio del boleto, más una indemnización que no puede ser menor al 25% del valor del vuelo.

Un lugar en el primer vuelo disponible, alimentos y, en su caso, alojamiento y transporte terrestre desde y hacia el aeropuerto.

Un boleto para el mismo destino en una fecha posterior, más una indemnización que no puede ser inferior al 25% del precio del boleto.

Cabe mencionar que estas son las obligaciones mínimas de las aerolíneas, sin embargo, cada una de estas tiene sus propias indemnizaciones que debes consultar según sea el caso.

La Profeco se encuentra presente en cada aeropuerto, incluido en el AICM. Acércate a ellos en caso de que necesites información alguna irregularidad sobre tu vuelo y la aerolínea.

Visita nuestra página en Google News

Temas Relacionados

Últimas actualizacionesVuelos afectados en MéxicoVuelos afectados AICM

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Temblor hoy 28 de mayo en México: se registró un sismo de magnitud 4.1 en Oaxaca

Sigue en vivo todas las actualizaciones sobre movimientos telúricos a lo largo y ancho del país

Temblor hoy 28 de mayo en México: se registró un sismo de magnitud 4.1 en Oaxaca

¿Qué está pasando en el Metro y Metrobús hoy 28 de mayo?

Información y actualización del servicio de transporte público en la capital este jueves en vivo minuto a minuto

¿Qué está pasando en el Metro y Metrobús hoy 28 de mayo?

Christian Nodal publica emotiva imagen junto a sus abuelos en medio de conflicto con sus padres

El sonorense recurrió a una foto en blanco y negro con sus abuelos y a una canción de Ozzy Osbourne sobre el deseo de volver a la familia

Christian Nodal publica emotiva imagen junto a sus abuelos en medio de conflicto con sus padres

Exhibición de autos clásicos en el Edomex con causa: apoyará a perros y gatos rescatados

El acceso al evento será mediante la donación de alimento

Exhibición de autos clásicos en el Edomex con causa: apoyará a perros y gatos rescatados

Moody’s advierte que Pemex mantendrá alta presión financiera hasta 2028

La petrolera seguirá dependiendo del apoyo del gobierno federal para cumplir con sus obligaciones financieras

Moody’s advierte que Pemex mantendrá alta presión financiera hasta 2028
MÁS NOTICIAS

NARCO

Detienen a 22 presuntos miembros del CJNG por huachicol en Guanajuato

Detienen a 22 presuntos miembros del CJNG por huachicol en Guanajuato

FGR abre investigación tras asegurar 151 armas, 18 granadas y 687 paquetes de cocaína en pensión de Tapachula, Chiapas

Comunidad de Ostula, Michoacán, denuncia ataques del CJNG con drones e intromisión de la Marina en el territorio

Procesan a cinco funcionarios de Morelos detenidos en la Operación Enjambre, entre ellos ediles de Atlatlahucan y Yecapixtla

Buscan en EEUU generar ley para combatir huachicol del CJNG y el Cártel de Sinaloa

ENTRETENIMIENTO

Christian Nodal publica emotiva imagen junto a sus abuelos en medio de conflicto con sus padres

Christian Nodal publica emotiva imagen junto a sus abuelos en medio de conflicto con sus padres

Christian Nodal se hace un tatuaje blackout: estos son los diseños que ocultó en su brazo

Así reaccionó Yeri Mua al enterarse de la detención de su ex Naim Darrechi en el aeropuerto de la CDMX

Quién es Naim Darrechi, influencer que fue detenido en el Aeropuerto de CDMX: polémicas, parejas y acusaciones

Naim Darrechi detenido en CDMX: Sol León afirma que le habrían “sembrado” una sustancia antes de la detención

DEPORTES

Los Pumas vuelven después de perder ante Cruz Azul: cuándo ver su documental en cines

Los Pumas vuelven después de perder ante Cruz Azul: cuándo ver su documental en cines

Leyenda de la selección de Estados Unidos se lanza contra Alejandro Zendejas por su convocatoria al Mundial 2026

Marcel Ruiz, Charly Rodríguez y Jordan Carrillo estarían prácticamente descartados para el Mundial 2026, según reportes

Cuánto cuestan las entradas al Mundial 2026 y cómo comprarlas en el sitio oficial de la FIFA

Qué comer en Monterrey durante el Mundial 2026: guía gastronómica regia de la carne asada al cabrito