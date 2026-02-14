Aficionados se quejan del mal estado del Estadio Cuauthémoc pese a anuncio de remodelaciones

El mal estado del césped del Estadio Cuauhtémoc provocó decepción tras el partido entre Pumas UNAM y Puebla FC en la Liga MX. (REUTERS/Eloisa Sanchez)

El enfrentamiento entre Pumas UNAM y Puebla FC dejó a la vista mucho más allá de la victoria 3-2 de Pumas. En este caso, la atención de aficionados y medios se desvió hacia las condiciones del césped del Estadio Cuauhtémoc.

El mal estado del campo generó molestia y decepción, especialmente porque días antes se habían anunciado trabajos de rehabilitación enfocados en cumplir estándares rumbo al Mundial 2026.

El enfrentamiento entre Pumas UNAM y Puebla FC terminó con victoria universitaria, pero fue la deplorable condición del césped lo que desató comentarios mordaces y decepción entre los aficionados. (X/ @ClubPueblaMX)

La inconformidad creció en un contexto de expectativas elevadas, ya que la Liga MX y la CONCACAF promovieron un plan especial de restauración del estadio. Sin embargo, las imágenes y comentarios en redes evidenciaron que la mejora aún se ve lejana para los seguidores en Puebla.

Voces de la afición: críticas directas y comparaciones

Los comentarios de los asistentes y usuarios en redes sociales reflejaron el descontento generalizado durante el partido Puebla vs Pumas:

“Así se aprecia la cancha del Estadio Cuauhtémoc : muchos parches de color”

“Qué espanto de cancha en el Estadio Cuauhtémoc . Todo el campo luce mal, pero las áreas son indignas de un estadio de Primera”

“Qué fea está la cancha del Estadio Cuauhtémoc . Parece cachete con acné de prepuberto.”

“Nunca entendí por qué en tiempos de RMV ‘se remodeló’ El Cuauhtémoc con 2 rampas de gradas y ‘El Cestito’, cuando lo primero era la cancha, que es lo más esencial!.”

“La cancha del Estadio Cuauhtémoc de Puebla está más maltratada que el primer tiempo que le dio el Atlético de Madrid al Barcelona…”

Aficionados y usuarios en redes sociales criticaron la cancha del Estadio Cuauhtémoc, señalando parches y deterioro evidentes durante el encuentro. (X/ @MXESTADIOS)

Estas frases se repitieron y viralizaron, dejando claro el nivel de decepción de la afición por la situación del campo. Otro de los comentarios más repetidos en esta ola, con un tono más humorístico, fue el referente al niño que fue mojado por los aspersores durante el protocolo.

Remodelaciones, Mundial 2026 y expectativas incumplidas

A pesar del anuncio reciente de una intervención conjunta entre la Liga MX y la CONCACAF, los trabajos de restauración parecen insuficientes para los aficionados y jugadores. El plan incluía acciones como:

Reemplazo parcial del césped y aplicación de nutrientes especiales.

Restricción temporal en el uso de la cancha para evitar un mayor desgaste.

Supervisión y asesoría de especialistas internacionales.

Inserción de nuevo pasto en zonas críticas.

El plan de restauración de la Liga MX y la CONCACAF incluyó reemplazo parcial de césped y asesoría internacional. REUTERS/Eloisa Sanchez

Aún con estas medidas, el Estadio Cuauhtémoc fue descartado como sede de entrenamiento para el Mundial 2026. Delegaciones internacionales evaluaron el recinto y optaron por otras instalaciones, señalando que el campo aún no alcanza los estándares requeridos.

Futuro incierto y exigencia de la afición

Por ahora, las autoridades estatales han decidido enfocar sus esfuerzos en actividades culturales y rutas turísticas durante la Copa del Mundo, buscando aprovechar la llegada de visitantes extranjeros.

Mientras tanto, el descontento de los seguidores del futbol en Puebla se mantiene, en tanto los resultados de la rehabilitación no cumplen con las expectativas generadas.

Delegaciones internacionales descartaron al Estadio Cuauhtémoc como sede de entrenamiento para el Mundial 2026 por no cumplir estándares solicitados. REUTERS/Eloisa Sanchez

De esta manera, la exclusión del estadio como sede mundialista y los comentarios negativos tras el partido ante Pumas han puesto en entredicho la gestión por parte de las instituciones en cuanto a las remodelaciones.