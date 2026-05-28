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Marcel Ruiz, Charly Rodríguez y Jordan Carrillo estarían prácticamente descartados para el Mundial 2026, según reportes

Aunque mostraron nivel y protagonismo con sus equipos en Liguilla, los mediocampistas no habrían cumplido con las exigencias de Javier Aguirre

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Mientras la Selección Mexicana termina de afinar los detalles de su convocatoria final para la Copa Mundial de la FIFA, Ruiz, Rodríguez y Carrillo quedarían al margen por razones físicas y tácticas. (Fotos: REUTERS/Raquel Cunha - Imagn Images/Daniel Jefferson)
Mientras la Selección Mexicana termina de afinar los detalles de su convocatoria final para la Copa Mundial de la FIFA, Ruiz, Rodríguez y Carrillo quedarían al margen por razones físicas y tácticas. (Fotos: REUTERS/Raquel Cunha - Imagn Images/Daniel Jefferson)

La Selección Mexicana se acerca a la definición de su lista final de 26 convocados para el Mundial 2026 y tres nombres que habían formado parte del proceso ya estarían aparentemente fuera: Marcel Ruiz, Carlos Rodríguez y Jordan Carrillo.

La decisión estaría respondiendo a criterios de rendimiento físico y a la estrategia del cuerpo técnico de Javier Aguirre de no arriesgar jugadores que no estén al cien por ciento.

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Javier Aguirre y su cuerpo técnico estaría optando por criterios de rendimiento físico para seleccionar a los 26 jugadores mundialistas. REUTERS/Henry Romero
Javier Aguirre y su cuerpo técnico estaría optando por criterios de rendimiento físico para seleccionar a los 26 jugadores mundialistas. REUTERS/Henry Romero

La información fue adelantada por el periodista Carlos Rodrigo Hernández de Fox Sports, quien señaló que, pese a las buenas actuaciones en la Liguilla, ninguno de los tres entraría en los planes del Vasco.

Charly Rodríguez: entre la gloria cementera y el adiós al Tri

El mediocampista de Cruz Azul vivió sentimientos encontrados tras el campeonato de Liga MX conseguido frente a Pumas en el Estadio Olímpico Universitario.

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  • Proceso completo: fue parte constante de las convocatorias previas, pero no apareció en la primera lista de concentración.
  • Pacto con clubes: Aguirre acordó que quienes fueran llamados tendrían un lugar seguro.
  • Rendimiento en Liga MX: fue clave en el título del Clausura 2026 con Cruz Azul, pero de acuerdo con los reportes eso no habría cambiado la decisión del cuerpo técnico.
Charly Rodríguez vivió un cierre de temporada exitoso con Cruz Azul, pero su desempeño no habróa sido suficiente para asegurar un lugar en la Selección Mexicana. REUTERS/Henry Romero
Charly Rodríguez vivió un cierre de temporada exitoso con Cruz Azul, pero su desempeño no habróa sido suficiente para asegurar un lugar en la Selección Mexicana. REUTERS/Henry Romero

Previo a la gran final, Rodríguez se mostró con madurez ante la exclusión inicial en el sueño mundialista, enfocándose en la gloria cementera.

Marcel Ruiz: la lesión que apagó el sueño

El mediocampista del Toluca fue uno de los casos más comentados durante el proceso:

  • Fisura de ligamento: sufrió una lesión de rodilla en marzo y decidió posponer la operación para intentar llegar al Mundial.
  • Intento de recuperación: volvió a jugar con Toluca, pero, de acuerdo con el reporte, nunca logró alcanzar el nivel físico esperado.
  • Decisión técnica: Aguirre habría sido tajante al señalar que no llevaría jugadores “en una pierna”.
Marcel Ruiz quedaria fuera de la convocatoria luego de no recuperarse al cien por ciento de su lesión en el ligamento de la rodilla sufrida en marzo. REUTERS/Henry Romero
Marcel Ruiz quedaria fuera de la convocatoria luego de no recuperarse al cien por ciento de su lesión en el ligamento de la rodilla sufrida en marzo. REUTERS/Henry Romero

Ruiz, que llegaba como uno de los convocados habituales con mayor nivel, estiró la cuerda hasta el último minuto, pero la lesión lo habría dejado sin opciones reales y ahora se enfocaría plenamente en la final de la Concachampions contra Tigres.

Jordan Carrillo: revelación universitaria sin premio mundialista

El sinaloense sorprendió al brillar con Pumas en un destacado Clausura 2026, pero según la información no habría sido suficiente para convencer al Vasco.

  • Impacto en Liguilla: fue la figura en cuartos contra el América, anotó un gol decisivo ante Pachuca y fue protagonista en la final contra Cruz Azul.
  • Confianza de Efraín Juárez: su evolución en Pumas lo convirtió en una de las revelaciones del torneo.
  • Selección Mexicana: aunque apareció en la prelista de 55, finalmente no entraría en la lista definitiva de 26.
Jordan Carrillo brilló con Pumas durante la Liguilla, pero la falta de minutos y experiencia internacional habría limitado sus posibilidades en la lista definitiva del Tri. REUTERS/Henry Romero
Jordan Carrillo brilló con Pumas durante la Liguilla, pero la falta de minutos y experiencia internacional habría limitado sus posibilidades en la lista definitiva del Tri. REUTERS/Henry Romero

Aunque Carrillo siempre tuvo en la mente el campeonato con Pumas, confesó su ilusión de asistir a la Copa del Mundo y representar al Tri. Sin embargo sería su falta de minutos en el proceso lo que lo habría drenado en este sentido.

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