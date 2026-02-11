México Deportes

Cuándo se jugaría el España vs Chile en Puebla

El conjunto español habría elegido a Puebla como sede de su último duelo de preparación antes del debut mundialista

Se busca que España cierre
Se busca que España cierre su preparación en el Estadio Cuauhtémoc. Créditos: Infobae México.

A pesar de los esfuerzos realizados por las autoridades estatales, Puebla quedó fuera como base de concentración de selecciones para el Mundial 2026.

Sin embargo, el Estadio Cuauhtémoc se estaría preparando para acoger un encuentro internacional que lo pondrá en el foco futbolístico: la selección de España cerraría en este recinto su etapa de preparación rumbo a la Copa del Mundo 2026 con un partido ante Chile.

Durante los meses previos al Mundial 2026, representantes del gobierno estatal de Puebla, sostuvieron mesas de diálogo con delegaciones técnicas de Colombia, Sudáfrica, Corea del Sur y Uzbekistán.

El objetivo era convertir a Puebla en sede de entrenamientos y concentraciones de alguna selección participante.

Ninguna de las federaciones internacionales consultadas eligió finalmente esta ciudad, descartando al estado como base de trabajo para la justa mundialista.

Ninguna selección mundialista eligió Puebla
Ninguna selección mundialista eligió Puebla como base de campamento mundialista. REUTERS/Henry Romero

El amistoso entre España y Chile ya tendría fecha en Puebla

En este contexto, fuentes cercanas a la selección española informaron que dicha selección ha programado su último duelo de preparación antes del Mundial 2026 frente a Chile para el 8 de junio en el Estadio Cuauhtémoc.

La planificación del equipo europeo contempla iniciar la concentración el último fin de semana de mayo en territorio español.

Antes de viajar a México, el combinado dirigido por Luis de la Fuente se medirá el 4 de junio en Riazor ante una selección nacional que podría ser China, según lo indicado por diversos medios allegados a España.

Posteriormente, los futbolistas españoles viajarán a Puebla para enfrentarse a Chile en un partido que marcará el cierre de su preparación previo a se debut mundialista en contra de Cabo Verde el 15 de junio de 2026.

Lamine Yamal se mostró interesado
Lamine Yamal se mostró interesado en comer tacos si venía a México. (Europa Press)

Tras este compromiso, la representación española tiene previsto trasladarse a Chattanooga, en el estado de Tennessee (Estados Unidos), ciudad que funcionará como su base de operaciones para la fase inicial de la Copa del Mundo 2026.

En cuanto a la distribución de sedes de concentración, Gabriela Cuevas, representante de la organización del Mundial 2026, detalló que seis instalaciones deportivas mexicanas han sido seleccionadas para albergar a diferentes selecciones.

La selección local se instalará en la Ciudad de México; Uruguay en Quintana Roo; Sudáfrica en Hidalgo; Túnez en Nuevo León y Jalisco recibirá a Colombia y Corea del Sur.

José Luis García Parra, coordinador de Gabinete del Gobierno de Puebla, reconoció que se trabajó exhaustivamente para ofrecer a la entidad como sede, aunque finalmente no fue seleccionada.

“Nosotros hicimos todo para que Puebla fuera opción. Ellos tomaron algunas decisiones que no benefician a Puebla”, puntualizó.

El encuentro entre España y Chile en Puebla se convierte así en una cita destacada para el escenario local, que pese a no convertirse en base habitual de ninguna selección, albergará uno de los amistosos más esperados en la antesala del Mundial 2026.

