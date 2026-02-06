México Deportes

¿Quién es y cómo juega Javier Ruiz, nuevo jugador del Necaxa?

La escuadra rojiblanca sumó al futbolista de 21 años tras su paso por Independiente y Barracas Central

El joven volante argentino, formado en Independiente de Avellaneda y con un paso sobresaliente por Barracas Central, se convierte en la apuesta principal para potenciar el ataque de Necaxa en busca de recuperar protagonismo en la Liga MX. (X/ @ClubNecaxa)

El Necaxa ha sorprendido en el mercado del Clausura 2026 con la llegada de Javier Ruiz, un joven argentino que promete darle frescura y desequilibrio al ataque.

Con apenas 21 años y un contrato hasta 2030, Ruiz no sólo representa una inversión económica importante para recuperar protagonismo en la Liga MX, también simboliza el perfil que Necaxa quiere consolidar: talento joven, con experiencia en el futbol sudamericano y proyección internacional.

Javier Ruiz proviene de Independiente de Avellaneda y firmó contrato con Necaxa hasta 2030 tras largas negociaciones. (X/ @ClubNecaxa)

Su llegada desde Independiente de Avellaneda, tras un proceso de negociación largo y marcado por diferencias contractuales, abre una nueva etapa en su carrera y despierta expectativas entre la afición hidrocálida.

Trayectoria y formación de Javier Ruiz

Javier Ruiz se formó en las fuerzas básicas de Independiente de Avellaneda, donde comenzó a mostrar su calidad como volante ofensivo.

Su breve paso por Barracas Central en 2025 le permitió consolidarse como titular y ganar rodaje en la Primera División de Argentina.

  • Nacimiento: San Antonio de Padua, Argentina
  • Edad: 21 años (24 de septiembre de 2004)
  • Club formador: Independiente de Avellaneda
  • Préstamo destacado: Barracas Central en 2025
  • Estadísticas: 44 partidos, 5 goles, 6 asistencias
El nuevo jugador de Necaxa suma experiencia en la Primera División de Argentina. (Foto de Archivo)

De acuerdo con la gente cercana al entorno del jugador, su salida de Independiente se dio en medio de tensiones y diferencias con la dirigencia, lo que abrió la puerta para que Necaxa adquiriera el 60% de su pase.

Características dentro de la cancha

Ruiz es un jugador versátil que puede adaptarse a distintas posiciones ofensivas. Su estilo combina movilidad, visión de juego y capacidad para generar peligro en el último tercio del campo.

  • Posición principal: volante ofensivo
  • Roles alternativos: mediapunta, interior creativo, extremo por izquierda
  • Virtudes: Resistencia física y dinamismo, desequilibrio en ataque y capacidad de generar ocasiones
  • Estatura/Peso: 1.73 m / 77 kg
Ruiz se caracteriza por su versatilidad ofensiva, capacidad de generar peligro y visión de juego en el último tercio del campo. (X/ @Independiente)

Aunque no destaca por ser un goleador nato, su aporte radica en conectar con los delanteros y abrir espacios. En este sentido, para Necaxa y Martín Varini su polivalencia será un recurso valioso al momento de añadir variantes tras la salida de piezas importantes del club como Díber Cambindo.

Lo que puede aportar a Necaxa

La incorporación de Ruiz encaja en la estrategia del club de combinar juventud con jerarquía internacional. Necaxa ha sumado refuerzos de peso y el argentino llega para complementar esa base con creatividad y energía.

Refuerzos complementarios:

  • Julián Carranza (delantero, ex Feyenoord)
  • Lorenzo Faravelli (mediocampista, ex Independiente del Valle y Cruz Azul)
  • Agustín Almendra (mediocampista creativo, ex Boca y Racing)
  • Kevin Gutiérrez (contención, ex Defensa y Justicia)
  • Francisco Méndez (defensor mexicano, ex Chivas)
El arribo de Javier Ruiz marca una etapa de renovación para Necaxa, que no se encuentra en su mejor momento y busca recuperar protagonismo en la Liga MX. REUTERS/Eloisa Sanchez

En un Necaxa que necesita resultados inmediatos, Ruiz representa más que un refuerzo: es una apuesta por el futuro y un mensaje claro de que los Rayos quieren volver a ser protagonistas en la Liga MX.

