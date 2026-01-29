México Deportes

Esta es la cifra millonaria que Necaxa habría ofrecido por un delantero de Independiente

El club hidrocálido estaría negociando la llegada del delantero de 21 años, buscando que sume proyección internacional a la ofensiva en el Clausura 2026

Necaxa apunta a fichar a
Necaxa apunta a fichar a Javier Ruiz, delantero argentino, como parte de su estrategia de refuerzo para el Clausura 2026. (X/ @Independiente)

El Necaxa continúa siendo protagonista en el mercado de fichajes del Clausura 2026. Tras un inicio de torneo irregular y en plena reconstrucción de su plantel, la directiva hidrocálida busca sumar un nuevo elemento ofensivo que aporte juventud y proyección.

En ese contexto, el nombre de Javier Ruiz, delantero argentino, ha comenzado a sonar con fuerza. De acuerdo con el adelanto del periodista experto César Luis Merlo, los Rayos habrían presentado una oferta cercana a 1.5 millones de dólares para hacerse con parte de la carta del jugador.

El club hidrocálido habría presentado
El club hidrocálido habría presentado una oferta de 1.5 millones de dólares al Independiente de Avellaneda por el atacante. (Foto de archivo)

El Independiente de Avellaneda es actualmente el dueño y, aunque todavía no existe un anuncio oficial, según el reporte, la negociación se encontraría en curso y reflejaría la intención del club mexicano de reforzar su ofensiva con talento sudamericano.

El aporte y cualidades de Javier Ruiz

Javier Ruiz, de 21 años, ha sido considerado una de las promesas más interesantes del futbol argentino en los últimos meses. Su capacidad para desempeñarse como mediocampista ofensivo o extremo por izquierda le da versatilidad táctica.

Sus cualidades y números recientes en Barracas Central, donde estuvo a préstamo, lo habrían colocado en el radar de varios equipos:

  • 44 partidos disputados en 2025.
  • 5 goles y 6 asistencias.
  • Consolidación como titular en un club competitivo de la Liga Argentina.
La directiva habría realizado una
La directiva habría realizado una oferta por el joven atacante, dueño de cinco goles y seis asistencias en la Liga Argentina, buscando darle un nuevo aire al ataque de los Rayos en la Liga MX. (X/ @Independiente)

Este rendimiento habría despertado el interés de Necaxa, que busca un perfil capaz de aportar desequilibrio y creatividad en el último tercio de la cancha. Igualmente, su juventud y proyección internacional lo convierten en una apuesta atractiva para un club que pretende recuperar protagonismo en la Liga MX.

Al mismo tiempo, la situación contractual del futbolista en Independiente —marcada por diferencias salariales y su deseo de salir del club— facilitaría que Necaxa pueda avanzar en la negociación.

La estrategia de Necaxa en el mercado

El club hidrocálido no sólo busca talento joven, también ha reforzado su plantilla con experiencia internacional. La llegada de jugadores argentinos ha marcado el rumbo de esta ventana de fichajes.

  • Julián Carranza: delantero procedente del Feyenoord, llamado a ser el nuevo referente ofensivo.
  • Agustín Almendra: mediocampista creativo con títulos en Boca Juniors y Racing Club.
  • Kevin Gutiérrez: contención con liderazgo, ex capitán de Defensa y Justicia.
  • Francisco Méndez: defensor mexicano de 20 años, ex Chivas, apuesta nacional de futuro.
La escuadra hidrocálida recibió a
La escuadra hidrocálida recibió a Julián Carranza, Agustín Almendra y Kevin Gutiérrez, quienes ya entrenan bajo las órdenes de Martín Varini. (Especial)

La posible incorporación de Javier Ruiz complementaría esta estrategia, sumando juventud y desequilibrio a un plantel que combina jerarquía y proyección.

Lo que significaría para los Rayos

De concretarse, el fichaje de Javier Ruiz representaría un golpe de autoridad en el mercado. Necaxa no sólo reforzaría su ataque, sino que también enviaría un mensaje claro: el club está decidido a competir con mayor fuerza en el Clausura 2026.

La incorporación de Javier Ruiz
La incorporación de Javier Ruiz a los Rayos reforzaría la estrategia de sumar jugadores jóvenes y con proyección internacional al conjunto de Aguascalientes. REUTERS/Cristian De Marchena

El jugador aportaría juventud, desequilibrio y capacidad de adaptación, cualidades que encajarían en el esquema de Martín Varini. A la espera por parte de los aficionados de nueva información en las próximas horas, por ahora todo se mantiene en el terreno de la negociación.

