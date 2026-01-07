México Deportes

¿Quiénes son y cómo juegan los nuevos refuerzos de Necaxa para el Clausura 2026?

El club de Aguascalientes sorprende al sumar líderes en distintas posiciones, apostando por la experiencia internacional en una nueva etapa competitiva de la Liga MX

La escuadra hidrocálida recibe a Julián Carranza, Agustín Almendra y Kevin Gutiérrez, quienes ya entrenan bajo las órdenes de Martín Varini. (Especial)

El Necaxa inicia el Clausura 2026 con la misión de reconstruir un plantel competitivo tras un torneo irregular y la salida de jugadores clave como Díber Cambindo y Agustín Palavecino.

La directiva hidrocálida decidió apostar por refuerzos de peso internacional, buscando devolver protagonismo al equipo y ofrecer nuevas variantes en todas las líneas.

La escuadra dirigida por Martín Varini incorpora a tres jugadores argentinos, con trayectoria en ligas y torneos internacionales, en su esfuerzo por reconstruir un equipo competitivo de cara al torneo Clausura 2026. REUTERS/Eloisa Sanchez

Bajo la dirección técnica de Martín Varini, los Rayos han sumado tres incorporaciones argentinas que aportan gol, creatividad y liderazgo. Se trata de Julián Carranza, Agustín Almendra y Kevin Gutiérrez, quienes ya entrenan en Aguascalientes y representan la apuesta más ambiciosa del club en los últimos torneos.

Julián Carranza: referente ofensivo para cubrir la salida de Cambindo

El delantero Julián Simón Carranza, de 25 años, llega en transferencia definitiva desde el Feyenoord de Países Bajos, tras un préstamo en el Leicester City de Inglaterra.

Con experiencia en Banfield, Inter Miami y Philadelphia Union, Carranza acumula minutos en ligas de peso, además de participación en torneos como la Champions League y la Copa Libertadores.

Cualidades principales:

  • Movilidad y potencia física para asociarse y abrir espacios.
  • Experiencia internacional en competencias de alto nivel.
  • Perfil ideal para convertirse en el nuevo referente ofensivo tras la salida de Cambindo.
  • Contrato proyectado hasta 2029, reflejando una apuesta de mediano plazo.
El delantero Julián Carranza, ex Feyenoord y Leicester City, se incorpora como el nuevo referente en ataque de Necaxa, cubriendo la salida de Diber Cambindo y sumando experiencia internacional al equipo para el Clausura 2026. REUTERS/Stephane Mahe

En este sentido, el argentino llega para ser el nuevo líder ofensivo de Necaxa, aportando gol y movilidad en un momento en que el equipo necesita un referente tras la salida de su goleador.

Agustín Almendra: creatividad y títulos en el mediocampo

El mediocampista Agustín Almendra, de 25 años, se formó en Boca Juniors, donde debutó como profesional y conquistó títulos de liga, Copa y la Supercopa Argentina. Posteriormente brilló en Racing Club, con el que levantó la Copa Sudamericana y la Recopa Sudamericana.

Cualidades principales:

  • Visión de juego y capacidad de distribución.
  • Experiencia en torneos internacionales como Libertadores y Sudamericana.
  • Palmarés con títulos nacionales e internacionales que aportan jerarquía.
  • Versatilidad para jugar como interior o volante ofensivo.
El mediocampista argentino, con títulos en Boca Juniors y Racing Club, llega a Necaxa para reforzar la creación de juego y aportar jerarquía. REUTERS/Juan Ignacio Roncoroni

Almendra representa la pieza creativa que los Rayos buscaban, capaz de aportar experiencia y títulos mientras fortalece la construcción de juego en el mediocampo.

Kevin Gutiérrez: liderazgo y solidez defensiva

El tercer refuerzo es Kevin Facundo Gutiérrez, mediocampista defensivo de 28 años que llega desde Defensa y Justicia. Con más de 150 partidos oficiales y experiencia como capitán, llega para aportar liderazgo y solidez en la zona baja.

Cualidades principales:

  • Versatilidad táctica: puede jugar como contención o defensa central.
  • Liderazgo probado al portar el gafete de capitán en Defensa y Justicia.
  • Experiencia internacional en Copa Libertadores y Sudamericana.
  • Perfil confiable para partidos de alta exigencia.
El ex futbolista de Defensa y Justicia llega a reforzar a los Hidrorayos para la siguiente temporada. (Instagram: Club Necaxa)

Gutiérrez, por su parte, ofrece el equilibrio y liderazgo que el conjunto requiere en la zona baja, consolidando la defensa y aportando confianza al esquema de Martín Varini.

Con estos tres refuerzos, Necaxa apuesta por una combinación de gol, equilibrio y solidez, buscando reconstruir un plantel competitivo que devuelva ilusión a la afición hidrocálida y le permita volver a ser protagonista en la Liga MX durante el Clausura 2026.

