Este es el importante jugador de Pumas que saldría tras la llegada de Uriel Antuna

La directiva de los Pumas de la Universidad Nacional Autónoma de México refuerza su ataque con la llegada de Uriel Antuna, mientras la posible salida de Jorge Ruvalcaba a la Major League Soccer agita el mercado de fichajes auriazul. (Ilustración: Jesús Aviles/Infobae)

Los Pumas de la UNAM atraviesan un mercado de fichajes agitado en pleno Clausura 2026. La directiva universitaria busca potenciar su ataque y, en ese proceso, la llegada de Uriel Antuna se perfila como uno de los movimientos más relevantes.

Sin embargo, este refuerzo también podría traer consigo una consecuencia inesperada: la salida de un jugador clave que ha sido referente ofensivo en los últimos torneos.

De acuerdo con información adelantada por el periodista Rodrigo Celorio, el futbolista que estaría cerca de dejar el club es Jorge Ruvalcaba, jugador surgido de la cantera auriazul.

El arribo de Antuna implicaría un reacomodo en la ofensiva de Pumas, desplazando a Ruvalcaba y abriendo la posibilidad de su salida a la MLS. REUTERS/Eloisa Sanchez

La posibilidad de que el extremo emigre a la MLS ha tomado fuerza en las últimas horas, lo que marcaría un cambio importante en la estructura ofensiva del equipo dirigido por Efraín Juárez.

Ruvalcaba, un talento en la mira de la MLS

El posible adiós de Jorge Ruvalcaba no se entiende únicamente por la llegada de Antuna. El extremo mexicano habría despertado interés en la Major League Soccer, donde equipos como New York Red Bulls y New York City FC habrían mostrado disposición para ficharlo.

Ruvalcaba fue goleador en el Apertura 2025 .

Sus números lo colocaron en el radar internacional.

En la MLS se le consideraría un jugador explosivo y con proyección.

Su salida sería una baja sensible para Pumas.

Jorge Ruvalcaba, canterano y goleador en el Apertura 2025, interesa a equipos como New York Red Bulls y New York City FC de la MLS. (Foto: Anne-Marie Sorvin-USA TODAY Sports)

Aunque aún no se ha confirmado su salida, la posibilidad de que Ruvalcaba dé el salto a la MLS es cada vez más fuerte. Para el jugador, sería una oportunidad de crecimiento y consolidación en un nuevo entorno competitivo.

La llegada de Antuna y el reacomodo ofensivo

La incorporación de Uriel Antuna responde a la necesidad de Pumas de seguir sumando desequilibrio y velocidad por las bandas. Su arribo obligaría a un reacomodo en la ofensiva, donde Ruvalcaba perdería protagonismo y abriría la puerta a su salida.

Antuna tiene experiencia con Selección Nacional .

Ha jugado en Chivas, Cruz Azul, Santos Laguna y Tigres .

El atacante también cuenta con recorrido en Eredivisie, Premier League y MLS .

Su perfil aporta desequilibrio y velocidad.

La directiva universitaria consideraría el fichaje de Uriel Antuna como clave para potenciar el desequilibrio y la velocidad por las bandas en el torneo. REUTERS/Raquel Cunha

Este movimiento refleja la estrategia de la directiva: reforzar al equipo con un futbolista con experiencia internacional y probado en Liga MX, incluso si eso significa desprenderse de una de sus piezas más jóvenes y prometedoras.

Un cambio que marcaría el Clausura 2026 para Pumas

La combinación de la llegada de Antuna y la posible salida de Ruvalcaba marcaría un antes y un después en el Clausura 2026 para Pumas. El club pasaría de apostar por un talento joven de su cantera a confiar en la experiencia de un jugador con recorrido internacional.

Las decisiones tomadas en en las próximas horas decisivo podrían provocar un giro inesperado para los objetivos del grupo dirigido por Efraín Juárez. REUTERS/Eloisa Sanchez

El escenario apunta a una reestructuración ofensiva que podría redefinir el rumbo de los auriazules en el torneo. En este sentido, la afición espera claridad en las próximas horas, consciente de que cada movimiento en el mercado puede cambiar el destino del equipo.