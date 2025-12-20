México Deportes

Entre Antuna, Córdova y ahora Marcelo Flores: Pumas define sus opciones de refuerzo para 2026

El club universitario consideraría al joven futbolista como la opción más viable debido a las complicaciones que podrían presentar los otros dos jugadores

El club universitario busca romper
El club universitario busca romper una larga sequía de títulos y analiza opciones para reforzar su plantel. (Imagen)

El mercado de fichajes del Clausura 2026 ha puesto a Pumas en días recientes en el centro de la conversación. Tras una campaña marcada por la eliminación en el Play In y la presión de una afición que exige romper una sequía de 14 años sin título, la directiva universitaria trabaja en reforzar posiciones clave para devolver protagonismo al equipo.

En este escenario, el nombre que más reciente se ha colocado en esta conversación es el de Marcelo Flores, extremo de 22 años que actualmente pertenece a Tigres UANL.

Efraín Juárez y Antonio Sancho
Efraín Juárez y Antonio Sancho estarían combinando esfuerzos para consolidar una plantilla de calidad que pueda competir el siguiente torneo. REUTERS/Eloisa Sanchez

Según la información adelantada por 365Scores, la directiva del conjunto regio habría ofrecido al jugador para incorporarse con los auriazules el siguiente torneo. Su caso contrastaría con otros objetivos como Uriel Antuna y Sebastián Córdova, cuyas condiciones económicas complicarían más su llegada.

Marcelo Flores: juventud y proyección rumbo al Mundial

La falta de minutos en Tigres habría llevado a Marcelo Flores a buscar un nuevo aire. Apenas sumó 296 minutos en siete partidos oficiales durante la última temporada, con un gol anotado, lo que ha generado inquietud en su entorno.

Para él, llegar a Pumas significaría sumar regularidad en Liga MX y mantener visibilidad rumbo al Mundial 2026, donde aspira a consolidarse en la Selección de Canadá.

El extremo canadiense de 22
El extremo canadiense de 22 años, con experiencia en Tigres UANL, destaca entre los candidatos por su disposición a ajustar condiciones y sumar protagonismo. Foto: Adam Cairns-USA TODAY Sports

Además, su disposición a ajustar sus condiciones económicas lo convertiría en una opción atractiva para Pumas, que enfrenta limitaciones presupuestales. La operación tendría incluso un componente familiar, ya que su hermana Tatiana Flores también fue ofrecida al equipo femenil.

Uriel Antuna: velocidad con costo elevado

El extremo mexicano es otro de los nombres en la lista de Pumas. Su capacidad para desbordar y generar peligro lo convertiría en un refuerzo interesante, pero sus altas pretensiones salariales complicarían la negociación.

La velocidad de Antuna sería
La velocidad de Antuna sería su carta de presentación, pero su fichaje dependería de ajustes financieros. REUTERS/Daniel Becerril

Antuna aportaría dinamismo inmediato y experiencia, aunque la directiva debe valorar si el esfuerzo económico justificaría su incorporación en un mercado donde la eficiencia financiera es clave.

Sebastián Córdova: en busca de retomar protagonismo

El mediocampista ofensivo ha perdido protagonismo en Tigres gracias al buen desempeño de jugadores como Ángel Correa o Diego Lainez. Su calidad técnica y visión de juego lo convierten en un futbolista capaz de marcar diferencias, especialmente en un equipo que necesita mayor creatividad en el mediocampo.

Sin embargo, su salario elevado es un obstáculo similar al de Antuna. Si logra ajustar sus condiciones, podría convertirse en un refuerzo de jerarquía para Pumas.

Con un talento que habría
Con un talento que habría llamado la atención de los auriazules, Sebastián Córdova se encontraría buscando un nuevo aire tras perder protagonismo en Tigres. REUTERS/Henry Romero

Es así que, aunque Antuna y Córdova siguen en la conversación, el nombre de Marcelo Flores es el que más fuerza ha tomado. Su juventud, proyección internacional y disposición a sacrificar parte de sus garantías lo colocan como la opción más realista para reforzar al equipo en el Clausura 2026 en un momento donde la exigencia es clara: volver a ser protagonista y recuperar la confianza de su afición.

