Futuro incierto para Leo Suárez: Pumas ya le buscaría acomodo fuera del club

Leo Suárez se encontraría atravesando días de incertidumbre en Pumas. El mediocampista argentino regresó al club tras un breve préstamo con Estudiantes de La Plata, pero, según reportes, no formaría parte de los planes de Efraín Juárez para el Clausura 2026.

El periodista especialista en fichajes César Luis Merlo reveló que el club universitario ya habría notificado al jugador sobre la imposibilidad de ser registrado, debido al cupo completo de extranjeros.

La directiva y su representante ya explorarían alternativas que permitan su salida antes del cierre del mercado invernal, aunque hasta ahora no existe un acuerdo avanzado con otro equipo.

Con contrato vigente pero sin sitio en el plantel principal

El contrato de Leo Suárez con Pumas se extiende hasta diciembre de 2026. Sin embargo, el futbolista no tendrá minutos en el primer equipo mientras permanezca la actual estructura de la plantilla.

Desde su llegada a Pumas en 2024, el argentino disputó 31 partidos, anotó cinco goles y dio seis asistencias. Su etapa se vio interrumpida por una lesión de rodilla que lo marginó durante nueve meses, mermando su continuidad y su aporte al equipo.

Tras su breve paso por Estudiantes, donde apenas sumó poco más de 70 minutos, regresó sin opciones de reintegrarse al plantel principal. Los cupos de jugadores no formados en México están ocupados, lo cual bloquearía la posibilidad de inscribirlo para este torneo.

El breve préstamo de Leo Suárez

El paso de Leo Suárez por Estudiantes de La Plata fue discreto y no permitió un regreso competitivo. La directiva universitaria, consciente de su inversión y del poco margen para negociar, intentaría encontrarle destino antes de que cierre el registro de transferencias.

El club buscaría recuperar parte de los cinco millones de dólares invertidos en su fichaje, ya sea mediante venta, préstamo con opción de compra, o rescisión.

Fecha límite y opciones sobre la mesa

En este sentido, el 9 de febrero representa el límite para inscribir jugadores en la Liga MX y definir el futuro de Leo Suárez. Mientras tanto, el argentino se encuentra entrenando con la Sub-21 en las instalaciones de Cantera, a la espera de una oferta que se ajuste a las expectativas de todas las partes.

Sin un lugar en el primer equipo y con el mercado invernal a punto de cerrarse, el destino del mediocampista sigue abierto. El club mantiene la postura de facilitar su salida, aunque el desenlace depende de que surja una propuesta atractiva en México o el extranjero.