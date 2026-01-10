Con el regreso de Jesús Rivas, Pumas presenta a todos sus fichajes para el clausura 2026

La plantilla universitaria se renueva con la vuelta de su canterano y la llegada de figuras ofensivas y defensivas. (X/ @PumasMX)

El Club Universidad Nacional afronta el Clausura 2026 con la misión de romper una sequía de casi 15 años sin títulos. Tras quedar eliminado en el Apertura 2025, la directiva decidió reforzar al plantel con incorporaciones que aporten equilibrio entre juventud y experiencia internacional.

La presentación oficial se realizó el 9 de enero en Cantera, donde se dieron a conocer seis refuerzos que se suman al proyecto encabezado por Efraín Juárez.

La directiva de los universitarios apuesta por una mezcla de juventud y experiencia internacional al presentar seis incorporaciones, incluyendo el retorno de Jesús Rivas, además de Juninho Vieira y Robert Morales. (X/ @PumasMX)

Entre ellos destacó el regreso de Jesús Rivas, canterano que vuelve tras un año a préstamo en Puebla, y que simboliza el sentido de pertenencia que el club busca recuperar.

Un regreso con identidad: Jesús Rivas

El regreso de Jesús Rivas fue uno de los momentos más emotivos de la presentación. El lateral derecho de 23 años reconoció que su paso por Puebla le permitió madurar y valorar aún más lo que significa vestir la camiseta auriazul.

Posición: lateral derecho.

Edad: 23 años.

Procedencia: préstamo en Puebla.

Aporte: velocidad, recorrido ofensivo y conocimiento de la filosofía universitaria.

El lateral derecho de 23 años regresa tras su experiencia en Puebla, dispuesto a aportar solidez defensiva y sentido de pertenencia a la plantilla universitaria. (Foto: Jasen Vinlove-USA TODAY Sports)

Con Rivas, el club gana solidez defensiva y un perfil que entiende la exigencia histórica de la institución. Su incorporación representa confianza en la cantera y refuerza la idea de que Pumas no sólo apuesta por fichajes internacionales, sino también por jugadores formados en casa.

Potencia ofensiva: Juninho y Robert Morales

La ofensiva fue uno de los focos principales del mercado auriazul. Los universitarios necesitaban mayor contundencia y por ello sumó a dos atacantes de peso: Juninho Vieira y Robert Morales.

Juninho Vieira (Brasil): delantero de 29 años, procedente de Flamengo, campeón de Serie A y Copa Libertadores.

Robert Morales (Paraguay): atacante de 26 años, bicampeón con Toluca, considerado el fichaje estelar.

La escuadra universitaria suma al delantero paraguayo tras cerrar una negociación prolongada con Toluca. (X/ @PumasMX)

Ambos llegan para liderar el ataque y aportar experiencia internacional. Juninho destacó que lo motivó el proyecto deportivo del club, mientras Morales recordó a referentes paraguayos como Darío Verón y Dante López, comprometiéndose a dejar huella en la institución.

Juventud y proyección: Carrillo, Garza y Leone

Además de reforzar el ataque, Pumas apostó por talento joven con proyección a futuro. La directiva presentó a tres jugadores que aportan dinamismo y equilibrio en distintas zonas del campo:

Jordan Carrillo (México): volante ofensivo de 24 años, con experiencia en Santos Laguna y Sporting de Gijón.

César Garza (México): mediocampista defensivo de 20 años, formado en Monterrey y con paso por Dundee FC en Escocia.

Antonio Leone (México/EE.UU.): defensa central de 21 años, formado en LAFC y con paso por Monterrey.

El club universitario anunció oficialmente la llegada de César Garza como su primer refuerzo parta el Clausura 2026. (X/ @PumasMX)

La presentación de los seis refuerzos representa la apuesta por la juventud disciplinada y con recorrido internacional. Su llegada fortalece el mediocampo y la defensa, áreas clave para competir en la Liga MX y la Concacaf Champions Cup.

Con el regreso de Jesús Rivas y la llegada de figuras como Juninho y Morales, Pumas busca recuperar protagonismo y devolver ilusión a su afición en el Clausura 2026.