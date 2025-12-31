Reportan que el ascenso y el descenso volverían a la Liga MX en 2027

México Deportes


El futbol mexicano podría recuperar el sistema de ascenso y descenso a partir de 2027, con estrictos requisitos de certificación y solvencia, impulsando así la competencia. (Jovani Pérez / Infobae México)

Según reportes, el futbol mexicano estaría cerca de vivir un giro importante en los años venideros. La información señala que el ascenso y descenso podrían regresar en la temporada 2026-27, después de varios años de ausencia.

Aunque aún no existe una confirmación definitiva por parte de la Liga MX, el tema ha cobrado fuerza tras las resoluciones recientes del Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS), que abrió la puerta a la reactivación del sistema competitivo.

El 17 de abril de 2020 Enrique Bonilla anunció la eliminación del ascenso y descenso, la Liga MX se ha mantenido como un torneo cerrado, lo que generó inconformidad entre clubes de la Liga de Expansión MX y aficionados que reclamaban justicia deportiva.


El San Luis fue bicampeón del ascenso ante el Dorados de Maradona y consiguió el último ascenso directo. (Foto: Galo Cañas/ Cuartoscuro)

El último equipo que logró llegar a Primera División por la vía deportiva fue Atlético San Luis, quien se coronó campeón de los torneos Apertura 2018 y Clausura 2019 en el Ascenso MX. Ahora, con un esquema de certificación más claro, existe la posibilidad de que los equipos de Expansión vuelvan a tener acceso a la Primera División.

Las condiciones que se analizan para el regreso del ascenso y el descenso

En caso de que el ascenso regrese, los clubes interesados tendrían que cumplir con tres requisitos principales:

  • Aprobar un proceso de certificación que evalúe aspectos administrativos, financieros e infraestructura.
  • Contar con un certificado único, ya que sólo el equipo que aspire a ascender tendría que cumplir con los lineamientos.
  • Demostrar un patrimonio mínimo de 30 millones de dólares, cifra que busca garantizar solvencia económica y sostenibilidad a largo plazo.

Atlante es el único club de la Liga de Expansión certificado para ascender a la Liga MX, según confirmó Mikel Arriola. (Especial)

Estas condiciones aún podrían ajustarse en la Asamblea de Dueños de mayo de 2026, donde se espera que se definan los últimos detalles del modelo.

Posible impacto en los clubes

El regreso del ascenso y descenso en la Liga MX no sólo representaría un cambio en el formato de competencia, sino que también tendrá consecuencias directas para los equipos de ambas categorías.

  • Liga de Expansión MX: equipos como Jaiba Brava, Tapatío, Tepatitlán o Cancún FC tendrían una oportunidad real de competir por un lugar en Primera.
  • Liga MX: clubes que suelen ocupar los últimos lugares de la tabla (Mazatlán, Querétaro, FC Juárez, Puebla) enfrentarán mayor presión para evitar descender, ya que no podrán mantenerse únicamente por pagos o compra de franquicias.

El más reciente campeón de la Liga de Expansión MX fue Jaiba Brava, al derrotar a Irapuato en la final. (Foto: Twitter/ @FMF)

El ascenso y descenso como un escenario posible para 2027

Aunque todavía no existe una confirmación oficial, la posibilidad de que el ascenso y descenso regresen en el Clausura 2027 se perfila como un escenario realista. De ser así, el futbol mexicano volvería a equilibrar el mérito deportivo con la estabilidad económica de los clubes.


El regreso del histórico sistema depende de la aprobación de nuevas reglas económicas y de certificación, lo que podría abrir la puerta nuevamente a equipos de la Liga de Expansión MX para alcanzar la Primera División. (Foto: Infobae México)

Para la afición, el regreso del ascenso y descenso significaría recuperar una de las tradiciones más emocionantes del futbol mexicano: la tensión de las últimas jornadas, la esperanza de ver nuevos equipos en Primera y la justicia deportiva que premia el esfuerzo en la cancha.

Temas Relacionados

Liga MXAscensoDescensoLiga de Expansión MXExpansión MXPrimera DivisiónAtlético San LuisTribunal de Arbitraje DeportivoJaiba BravaAtlanteMikel ArriolaFutbolmexico-deportes

