Reportan que Chivas y Cruz Azul se encontrarían negociando el fichaje de Eduardo Águila

Las condiciones que exige Atlético de San Luis habrían complicado el cierre de la contratación y, aunque existiría un avance en el interés de Chivas y Cruz Azul, la operación se mantendría en suspenso ante exigencias contractuales. (Instagram/ eduardoac02)

El mercado de pases del Clausura 2026 se ha movido con fuerza en días recientes y en esta ocasión ha puesto en el centro de la conversación a Eduardo Águila, defensa central de 23 años que actualmente milita en el Atlético de San Luis y que cuenta con experiencia en Selección Nacional.

Su nombre ha despertado interés en dos de los clubes más importantes de la Liga MX: Chivas de Guadalajara y Cruz Azul, ambos en búsqueda de reforzar su defensa para el próximo torneo.

El joven defensa ya cuenta con experiencia en la Selección Nacional Mexicana, lo cual le otorgaría un mayor cartel para llamar la atención de ambos equipos. (X/ @AtletideSanLuis)

El desempeño de Águila en el Apertura 2025, donde fue titular en la mayoría de los partidos con San Luis, lo ha convertido en una pieza atractiva para equipos que buscan solidez y proyección en la zaga.

Chivas: defensa como prioridad

El técnico Gabriel Milito ha señalado la defensa central como una de las áreas prioritarias a reforzar. En este contexto, Águila aparecería como una opción particularmente estratégica para sumarse al plan de contrataciones y renovaciones del Rebaño.

Las negociaciones con el Atlético San Luis se habían estancado, pero la llegada de Benjamín Galindo Jr. al club potosino abrió la posibilidad de que se reactive el fichaje.

El Guadalajara avanzaría en las gestiones por el central Eduardo Águila, quien fue titular con Atlético de San Luis, enfrentando una férrea resistencia del club potosino y el interés rival de Cruz Azul. REUTERS/Daniel Becerril

De acuerdo a la información adelantada por 365Scores, Chivas ya tendría un acuerdo verbal con el jugador y su agente, lo que representa un avance significativo.

En este sentido, el obstáculo principal sería económico: San Luis busca mantener un porcentaje de la carta o incluir jugadores en la operación, lo que ha retrasado el cierre definitivo.

Cruz Azul: alternativas a César Montes

Por su parte, Cruz Azul también habría puesto la mira en Águila como alternativa a César Montes, cuyo fichaje desde el Lokomotiv de Moscú se habría complicado por cuestiones salariales y de transferencia.

La directiva cementera, busca reforzar la defensa tras la lesión de Jesús Orozco Chiquete y habría considerado al joven zaguero como una opción viable. Águila encajaría en el perfil de jugador con proyección y experiencia en Liga MX que podría consolidarse en el corto plazo.

Ante la imposibilidad de fichar a César Montes, la directiva de Cruz Azul consideraría al defensa Eduardo Águila como opción principal, reforzando la estrategia de apostar por talento emergente tras la lesión de Jesús Orozco Chiquete. (Foto: Peter Creveling-Imagn Images)

El interés de La Máquina se sumaría a su estrategia de incorporar talento joven, complementando la llegada ya confirmada del delantero colombiano Miguel Borja.

Atlético de San Luis y la resistencia a negociar

Atlético de San Luis ha mostrado resistencia a dejar salir a Águila, considerando que fue titular indiscutible en el último torneo y pieza clave en su esquema defensivo.

Por otro lado, la contratación de Galindo Jr. apuntaría a que el club podría estar preparando un reemplazo en caso de concretarse la transferencia.

Así presentó el Atlético de San Luis a Benjamín Galindo Jr. (X/ @AtletideSanLuis)

La negociación se mantiene abierta y dependerá de que Chivas o Cruz Azul logren satisfacer las condiciones económicas del cuadro potosino. En cualquier escenario, el fichaje de Águila representaría un movimiento relevante en el mercado de invierno de la Liga MX.