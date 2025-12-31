Reportan que Chivas y Cruz Azul se encontrarían negociando el fichaje de Eduardo Águila

El mercado de pases del Clausura 2026 se ha movido con fuerza en días recientes y en esta ocasión ha puesto en el centro de la conversación a Eduardo Águila, defensa central de 23 años que actualmente milita en el Atlético de San Luis y que cuenta con experiencia en Selección Nacional.
Su nombre ha despertado interés en dos de los clubes más importantes de la Liga MX: Chivas de Guadalajara y Cruz Azul, ambos en búsqueda de reforzar su defensa para el próximo torneo.
El desempeño de Águila en el Apertura 2025, donde fue titular en la mayoría de los partidos con San Luis, lo ha convertido en una pieza atractiva para equipos que buscan solidez y proyección en la zaga.
Chivas: defensa como prioridad
El técnico Gabriel Milito ha señalado la defensa central como una de las áreas prioritarias a reforzar. En este contexto, Águila aparecería como una opción particularmente estratégica para sumarse al plan de contrataciones y renovaciones del Rebaño.
Las negociaciones con el Atlético San Luis se habían estancado, pero la llegada de Benjamín Galindo Jr. al club potosino abrió la posibilidad de que se reactive el fichaje.
De acuerdo a la información adelantada por 365Scores, Chivas ya tendría un acuerdo verbal con el jugador y su agente, lo que representa un avance significativo.
En este sentido, el obstáculo principal sería económico: San Luis busca mantener un porcentaje de la carta o incluir jugadores en la operación, lo que ha retrasado el cierre definitivo.
Cruz Azul: alternativas a César Montes
Por su parte, Cruz Azul también habría puesto la mira en Águila como alternativa a César Montes, cuyo fichaje desde el Lokomotiv de Moscú se habría complicado por cuestiones salariales y de transferencia.
La directiva cementera, busca reforzar la defensa tras la lesión de Jesús Orozco Chiquete y habría considerado al joven zaguero como una opción viable. Águila encajaría en el perfil de jugador con proyección y experiencia en Liga MX que podría consolidarse en el corto plazo.
El interés de La Máquina se sumaría a su estrategia de incorporar talento joven, complementando la llegada ya confirmada del delantero colombiano Miguel Borja.
Atlético de San Luis y la resistencia a negociar
Atlético de San Luis ha mostrado resistencia a dejar salir a Águila, considerando que fue titular indiscutible en el último torneo y pieza clave en su esquema defensivo.
Por otro lado, la contratación de Galindo Jr. apuntaría a que el club podría estar preparando un reemplazo en caso de concretarse la transferencia.
La negociación se mantiene abierta y dependerá de que Chivas o Cruz Azul logren satisfacer las condiciones económicas del cuadro potosino. En cualquier escenario, el fichaje de Águila representaría un movimiento relevante en el mercado de invierno de la Liga MX.