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Shakira pide paz para el Mundial 2026 tras su actuación en la justa mundialista

La colombiana compartió un mensaje tras conquistar la ceremonia de inauguración en la Ciudad de México

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Shakira culminó con éxito su participación en la inauguración del Mundial. REUTERS/Kai Pfaffenbach
Shakira culminó con éxito su participación en la inauguración del Mundial. REUTERS/Kai Pfaffenbach

La ceremonia inaugural del Mundial 2026 tuvo como epicentro el Estadio Ciudad de México, donde la emoción y la música marcaron el inicio de una edición que se distinguió por las celebración. El evento fue solo el primero de tres actos inaugurales, ya que en las próximas horas se celebrarán ceremonias paralelas en Canadá y Estados Unidos.

En el centro del campo, el trofeo del Mundial 2026 emergió ante miles de espectadores, simbolizando el arranque de la competencia más esperada del fútbol. Lila Downs, encargada de la apertura, ofreció un mensaje de bienvenida: “El fútbol lleva el mismo latido del corazón y une a varias generaciones”, palabras que resonaron en un estadio repleto y anticiparon el clima festivo de la jornada.

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La apertura contó con la participación de figuras como Maná, que fue el primer grupo en presentarse. El relevo lo tomó Danny Ocean, quien interpretó “Partidazo”, y luego, uno de los momentos de mayor entusiasmo llegó con Los Ángeles Azules y Belinda con “Por ella”. La presencia de artistas de distintos géneros y países reflejó la diversidad del certamen.

Shakira, el acto estelar de la inauguración musical del Mundial 2026 y su petición de paz

Así fue el show de Shakira con Dai Dai. REUTERS/Kai Pfaffenbach
Así fue el show de Shakira con Dai Dai. REUTERS/Kai Pfaffenbach

Shakira se erigió nuevamente como la voz del Mundial, interpretando “Dai Dai”, el himno oficial de esta edición, junto al nigeriano Burna Boy.

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Con esta actuación, la cantante colombiana suma su cuarta aparición en ceremonias de la Copa del Mundo, consolidando una trayectoria vinculada al evento desde 2006. La interpretación de Shakira estuvo acompañada por juegos de luces y un despliegue escénico que culminó en un espectáculo de fuegos artificiales. Ella fue de amarillo, acompañada de un amplio grupo de bailarines, tanto hombres como mujeres.

Tras su actuación, la barranquillera compartió un mensaje en sus redes sociales donde pidió paz para la realización de la Copa del Mundo y recordó la importancia de la educación para el futuro de los niños. Así lo manifestó:

“Que este Mundial 2026 transcurra en paz y sea una fuente de alegría y unión para todos en el mundo. Y sobre todo que recordemos a nuestros pequeños campeones que esperan oportunidades, como la educación, para que puedan triunfar en la vida”.

La ceremonia se extendió durante aproximadamente veinte minutos y fue seguida por un desfile de banderas de todas las selecciones participantes. Andrea Bocelli y la surcoreana Ejae aportaron un momento de solemnidad musical, justo antes de la salida de los equipos de México y Sudáfrica al campo de juego.

El Mundial 2026 comenzó con una puesta en escena que combinó música, tradición y la presencia de artistas internacionales. La inauguración marcó el inicio de una edición que busca unir a países y culturas bajo el símbolo del fútbol, en una jornada que quedará registrada por la magnitud de su celebración y por la diversidad de voces que le dieron vida.

Shakira, preocupada por la educación de los niños desde que tenía 17 años

Shakira ensaya para su presentación en la inauguración (FB/@shakira)
Shakira ensaya para su presentación en la inauguración (FB/@shakira)

Desde que tenía 17 años, Shakira enfoca parte de su carrera en la educación de niños en situación vulnerable. La cantante funda la Fundación Pies Descalzos en 1997 en Barranquilla, Colombia, al observar la desigualdad en su país. El objetivo principal de la organización es garantizar el acceso a educación de calidad, además de impulsar programas de nutrición y apoyo psicológico.

La fundación se centra en zonas afectadas por pobreza extrema y desplazamiento forzado. Pies Descalzos construye escuelas, equipa salones y capacita maestros. También fomenta la participación de madres y padres en la vida escolar. Actualmente, el modelo atiende a más de 4,000 niños en diversas regiones.

La labor de Shakira trasciende lo local. En 2003, la cantante asumió el rol de embajadora de UNICEF y reforzó su compromiso con la educación en países de Asia y África. En 2005, impulsó la creación de la Latin America Solidarity Action, una asociación dedicada a promover políticas públicas de apoyo a la primera infancia.

La intérprete señaló durante la inauguración del Mundial 2026 que la educación es la herramienta más poderosa para transformar vidas. Todas las regalías de su canción “Dai Dai” se destinan al Fondo de Educación de la FIFA.

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