¿Bye a Peso Pluma? Kenia Os va al partido de México vs Sudáfrica junto a Alejandro Speitzer

Las celebridades fueron vistas disfrutando el partido México vs Sudáfrica (Reuters//Kenia Os)

Las apariciones públicas de Kenia Os y Alejandro Speitzer ya están dando de qué hablar en las redes sociales. Alguno fans han interpretado estas coincidencias como el indicio de una posible relación tras la ruptura de la cantante con Peso Pluma.

Primero, Kenia Os y Speitzer fueron vistos en un evento de Adidas y ahora, durante el partido del Mundial entre México y Sudáfrica en un palco vip del Estadio Ciudad de México.

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A la lectura de esas imágenes se sumó la interacción en plataformas: Kenia Os y Speitzer se siguieron mutuamente en redes sociales hace poco, un detalle que algunos seguidores tomaron como señal de una relación que iría más allá de lo profesional.

Las apariciones en eventos y el video de Juanpa Zurita que confirmó el palco compartido

Así convivieron Juanpa Zurita, Kenia Os y Alejandro Speitzer (Capturas de Juanpa Zurita)

Los comentarios se concentraron en dos momentos específicos: la presencia de ambos en eventos de Adidas y su asistencia al partido del Mundial entre México y Sudáfrica, de acuerdo con lo que usuarios documentaron y discutieron en perfiles digitales.

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En esas publicaciones, la lectura dominante fue que las coincidencias repetidas en actividades públicas no parecían aisladas, lo que abrió una discusión sobre si su vínculo trascendía la amistad.

El punto más concreto llegó con el material difundido por Juanpa Zurita, quien compartió un video que confirmó que Kenia Os y Speitzer compartieron palco.

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Kenia Os y Peso Pluma se dicen adiós definitivamente

La artista eligió sus redes sociales para confirmar la noticia. (IG Kenia OS)

Kenia OS confirmó que terminó su relación con Peso Pluma y pidió respeto a su privacidad, después de semanas de rumores sobre una ruptura y de un episodio con reporteros en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México que volvió a colocar su vida personal en el centro de la atención pública.

La cantante difundió el mensaje en sus redes sociales y sostuvo que la separación fue una decisión mutua. En el comunicado, firmado por “Kenia y Hassan”, ambos señalaron que el vínculo concluye “con amor, respeto y en los mejores términos”.

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“A través de este medio, queremos compartirles que hemos decidido concluir nuestra relación, la cual termina con amor, respeto y en los mejores términos. Siempre hemos priorizado nuestra privacidad e integridad como personas y agradecemos profundamente el cariño recibido a lo largo de este tiempo. Agradecemos que respeten nuestra decisión y privacidad durante este momento personal. Gracias, Kenia y Hassan”.

La confirmación llegó después de que seguidores y conductores de programas de espectáculos advirtieran cambios en la dinámica pública de la pareja. Durante el último mes, los fans detectaron una disminución en las interacciones y en las publicaciones compartidas por ambos artistas.

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La relación comenzó en 2024 con “Tommy & Pamela”

Kenia Os recibe golpe físico tras negarse a hablar sobre su ruptura amorosa con Peso Pluma: “Son ustedes” (Instagram/ Peso Pluma)

La historia entre ambos artistas comenzó a mediados de 2024, cuando coincidieron profesionalmente y colaboraron en el tema “Tommy & Pamela”. Para el lanzamiento de esa canción protagonizaron un videoclip en el que interpretaban a una pareja de ficción.

Esa colaboración detonó las primeras especulaciones sobre un vínculo fuera del escenario. La química entre la estrella pop y el cantante de regional mexicano, alimentó la percepción de que la cercanía entre ambos iba más allá de la promoción musical.

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Meses después, en enero de 2025, el romance dejó de ser un secreto cuando fueron captados juntos en la Pegasus World Cup en Miami. Desde entonces, los avistamientos en conciertos, fiestas privadas y reuniones con amigos se volvieron recurrentes.

Para mediados de ese mismo año, el noviazgo ya era evidente por el contenido que ambos compartían en internet.

La ruptura ahora confirmada por Kenia OS ocurre después de que en semanas recientes circularan versiones sobre una crisis entre ambos, alimentadas por el llanto de la cantante en un concierto y por sus posteriores mensajes en los que pedía privacidad. Con el comunicado, la artista cerró la incertidumbre sobre el estado de la relación y estableció que la decisión fue tomada en conjunto con Hassan.

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