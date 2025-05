FMF reacciona a la supuesta demanda de clubes de la Liga de Expansión para regresar el ascenso y descenso

La FMF negó la supuesta demanda de clubes de la Liga de Expansión MX para regresar el ascenso y descenso (X/ Liga Expansión MX)

La Federación Mexicana de Futbol (FMF) emitió un comunicado este 20 de mayo en el que compartió su postura oficial ante el reciente reporte de una demanda proveniente de clubes de la Liga de Expansión MX. A través de sus canales oficiales explicó cuál es el panorama que enfrenta la federación y la Liga MX ante esta supuesta situación legal para regresar el ascenso y descenso en la Primera División de México.

De acuerdo con una investigación publicada por The Athletic, sección del medio The New York Times, 10 clubes de la Liga de Expansión MX presentaron ante el Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS) una demanda para que en la temporada 2025 - 2026 regrese el ascenso y descenso.

Por ello, la FMF encabezada por Ivar Sisniega reaccionó a estas acusaciones y aclaró cuál es la situación del futbol mexicano ante este escenario. Lo primero que destacaron es que no han notificados por la supuesta demanda.

FOTO: CUARTOSCURO

“En relación a la nota publicada este 20 de mayo por el medio The Athletic, informamos que la FMF no ha sido notificada de ningún procedimiento en contra por el Tribunal de Arbitraje Deportivo“, sentenció.

¿Qué dijo la FMF de la supuesta demanda de los clubes de la Liga de Expansión MX para regresar el ascenso?

En el mismo comunicado, la FMF recalcó que, hasta el momento no tienen algún tipo de aviso o requerimiento del TAS. Sin embargo, precisaron que en el supuesto caso de que la demanda exista y avance, estarán en la disposición de colaborar con las autoridades deportivas.

Comunicado oficial de la FMF sobre la supuesta demanda de clubes de la Liga de Expansión MX (X/ @FMF)

“En caso de ser notificados, presentaremos nuestra postura ante las instancias correspondientes”, agregaron.

***INFORMACIÓN EN DESARROLLO