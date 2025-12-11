México Deportes

Atlante regresa a la Liga MX: qué se sabe de su retorno al Estadio Azteca para jugar en Primera División

Los Potros volverán a la Liga MX en 2026 y apuntan con jugar en la CDMX como locales

Atlante regresa a la Liga
Atlante regresa a la Liga MX en 2026 ¿dónde jugará? (MARIO JASSO/CUARTOSCURO.COM)

El Atlante regresará a la Liga MX en 2026 tras concretar la compra de la franquicia de Mazatlán FC, un movimiento que marca el retorno de uno de los clubes históricos del fútbol mexicano a la máxima categoría. La operación, confirmada por Mikel Arriola Peñalosa, comisionado de la Federación Mexicana de Futbol (FMF), implica que los Potros de Hierro ocuparán la plaza de Mazatlán FC en la Primera División, aunque aún se desconoce si el equipo volverá a jugar como local en la Ciudad de México.

Luego de la Asamblea Ordinaria de Dueños de la Liga BBVA MX, Mikel Arriola confirmó que Grupo Salinas inició el acuerdo de compra-venta del equipo sinaloense con Emilio Escalante, presidente y director general del Club Deportivo Atlante, para así hacerse de la plaza en Primera División.

Luego de 11 años en la Segunda División de México, el conjunto de los Potros volverán al máximo circuito del futbol mexicano. Y una de las interrogantes que han surgido al respecto de su retorno es sobre su localía, cuál será su estadio nuevo, pues cabe recordar que dejaron el Estadio Ciudad de los Deportes en 2024.

¿Atlante jugará en el Estadio Azteca para 2026?

Atlante podría jugar en el
Atlante podría jugar en el Estadio Azteca (REUTERS/Carlos Perez-Gallardo/File Photo)

El acuerdo de compra de Mazatlán al Atlante fue alcanzado entre Emilio Escalante y Ricardo Salinas Pliego, propietario de Mazatlán FC. Según explicó Mikel Arriola, “TV Azteca, actual dueño del certificado del equipo Mazatlán FC de la Liga BBVA MX, ha alcanzado un acuerdo con el empresario Emilio Escalante para la enajenación del certificado. Dicho acuerdo está sujeto al cumplimiento de ciertas condiciones de cierre, autorización y trámites tradicionales para este tipo de operaciones. Se espera que la operación esté totalmente concluida antes del verano del 2026”.

Aunque la FMF ya aprobó la compra-venta de la franquicia, la certificación de los Potros de Hierro aún está en proceso y el cambio será oficial en 2026. La nueva locación del club todavía no se ha definido, pero diferentes reportes indicaron que el dueño de los azulgranas ya habría iniciado pláticas con Emilio Azcárraga Jean para que Atlante regrese al Estadio Azteca.

Atlante jugó como local en
Atlante jugó como local en el Estadio Ciudad de los Deportes hasta 2024 (Crédito: Cuartoscuro)

Tras la remodelación del Coloso de Santa Úrsula, el club América estaría en disposición de compartir la localía con el club Atlante. De acuerdo con diversos reportes, la buena relación de Emilio Escalante con Azcárraga les daría la posibilidad de compartir la localía.

De acuerdo con ESPN a falta de la oficialización de la compra de Mazatlán al Atlante FC, los Potros jugarán en el Estadio Azteca como locales, por lo que el anuncio oficial se haría en la siguiente Asamblea de Dueños en 2026.

