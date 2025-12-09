¿Sin tarjeta exclusiva? Así puedes comprar boletos para el México vs Portugal en el Estadio Azteca rumbo al Mundial 2026

Los seguidores podrán asegurarse un lugar siguiendo el proceso establecido. (Jovani Pérez / Infobae México)

La cuenta regresiva para el esperado partido México vs. Portugal rumbo al Mundial 2026 ha comenzado, y con ello también la alta demanda por conseguir boletos para el duelo que marcará la reapertura del Estadio Banorte (antes Azteca) tras su renovación.

La posible presencia de figuras como Cristiano Ronaldo ha incrementado el interés de los aficionados, quienes deberán realizar el proceso de compra se realizará a través de la boletera Fanki, la plataforma seleccionada para la preventa y la venta general.

Aunque los primeros días estarán reservados exclusivamente para tarjetahabientes Banorte, también se habilitarán alternativas para quienes buscan asegurar su entrada sin contar con este método de pago. Aquí te explicamos cómo conseguir tus boletos.

Registro en Fanki: requisito indispensable para acceder a la preventa y venta general

(Fanki)

De acuerdo con el portal de venta de boletos, el primer paso para comprar entradas es contar con un registro activo. El proceso consiste en:

Ingresar al menú superior derecho del sitio web y seleccionar “Registrarme” o, en la app, elegir “Regístrate” .

Completar los datos personales y proporcionar un correo electrónico vigente, donde llegará el código de verificación.

Aceptar los términos y condiciones de uso.

Revisar el correo electrónico, ingresar el código recibido y activar la cuenta.

Una vez completado el registro, el usuario podrá acceder tanto a la preventa como a la venta general.

Fechas de preventa Banorte y venta general para México vs. Portugal

El Tricolor reinaugura el Estadio Azteca ante Portugal de Cristiano Ronaldo. (X / @miseleccionmx)

Según la información publicada por la boletera, la preventa exclusiva para clientes Banorte se llevará a cabo los días 10, 11 y 12 de diciembre, iniciando el día 10 a partir de las 9:00 horas.

Esta etapa permitirá adquirir hasta cuatro boletos por usuario, con promociones de 5 y 10 meses sin intereses para tarjetas de crédito.

Para quienes no cuenten con dicha tarjeta bancaria, la venta general estará disponible a partir del 13 de diciembre, mediante los métodos de pago habilitados en la plataforma.

Métodos de pago disponibles para compradores sin tarjeta Banorte

(Europa Press)

Fanki detalla en su sección de preguntas y respuestas que los siguientes medios estarán habilitados durante la venta general:

Efectivo en establecimientos como BBVA, Citibanamex, Santander, Oxxo, Chedraui, Soriana, Farmacias del Ahorro, Extra, Ley, Calimax, Eleven, Cicle y Telecom, entre otros.

Mercado Pago .

SPEI .

Tarjetas de crédito y débito Visa, Mastercard, American Express y Carnet.

Pago en efectivo en la boletería del estadio, en determinados eventos.

Proceso para comprar los boletos

(Freepik)

Durante la preventa o la venta general, la compra deberá realizarse siguiendo estos pasos dentro del sistema de boletos mencionado previamente:

Iniciar sesión con el usuario y contraseña previamente registrados en Fanki. Revisar los eventos disponibles en la pantalla principal o seleccionar el escudo del equipo para filtrar partidos. Elegir el evento México vs. Portugal. Seleccionar la cantidad de boletos y la zona del estadio. Elegir el método de pago disponible. Ingresar un código promocional, en caso de contar con uno. Finalizar la compra. Recibir la confirmación y los boletos digitales por correo electrónico o en la sección “Mis entradas”. Presentar el código QR en el acceso al estadio.

Con estos pasos y fechas definidas, los aficionados podrán prepararse para asegurar su lugar en uno de los partidos más esperados de cara a la Copa del Mundo 2026.