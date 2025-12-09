México Deportes

¿Sin tarjeta exclusiva? Así puedes comprar boletos para el México vs Portugal en el Estadio Azteca rumbo al Mundial 2026

Los boletos para México vs. Portugal irán desde $500 hasta $9,000 pesos, de acuerdo a la zona elegida

Guardar
Los seguidores podrán asegurarse un
Los seguidores podrán asegurarse un lugar siguiendo el proceso establecido. (Jovani Pérez / Infobae México)

La cuenta regresiva para el esperado partido México vs. Portugal rumbo al Mundial 2026 ha comenzado, y con ello también la alta demanda por conseguir boletos para el duelo que marcará la reapertura del Estadio Banorte (antes Azteca) tras su renovación.

La posible presencia de figuras como Cristiano Ronaldo ha incrementado el interés de los aficionados, quienes deberán realizar el proceso de compra se realizará a través de la boletera Fanki, la plataforma seleccionada para la preventa y la venta general.

Aunque los primeros días estarán reservados exclusivamente para tarjetahabientes Banorte, también se habilitarán alternativas para quienes buscan asegurar su entrada sin contar con este método de pago. Aquí te explicamos cómo conseguir tus boletos.

Registro en Fanki: requisito indispensable para acceder a la preventa y venta general

(Fanki)
(Fanki)

De acuerdo con el portal de venta de boletos, el primer paso para comprar entradas es contar con un registro activo. El proceso consiste en:

  • Ingresar al menú superior derecho del sitio web y seleccionar “Registrarme” o, en la app, elegir “Regístrate”.
  • Completar los datos personales y proporcionar un correo electrónico vigente, donde llegará el código de verificación.
  • Aceptar los términos y condiciones de uso.
  • Revisar el correo electrónico, ingresar el código recibido y activar la cuenta.

Una vez completado el registro, el usuario podrá acceder tanto a la preventa como a la venta general.

Fechas de preventa Banorte y venta general para México vs. Portugal

El Tricolor reinaugura el Estadio
El Tricolor reinaugura el Estadio Azteca ante Portugal de Cristiano Ronaldo. (X / @miseleccionmx)

Según la información publicada por la boletera, la preventa exclusiva para clientes Banorte se llevará a cabo los días 10, 11 y 12 de diciembre, iniciando el día 10 a partir de las 9:00 horas.

Esta etapa permitirá adquirir hasta cuatro boletos por usuario, con promociones de 5 y 10 meses sin intereses para tarjetas de crédito.

Para quienes no cuenten con dicha tarjeta bancaria, la venta general estará disponible a partir del 13 de diciembre, mediante los métodos de pago habilitados en la plataforma.

Métodos de pago disponibles para compradores sin tarjeta Banorte

(Europa Press)
(Europa Press)

Fanki detalla en su sección de preguntas y respuestas que los siguientes medios estarán habilitados durante la venta general:

  • Efectivo en establecimientos como BBVA, Citibanamex, Santander, Oxxo, Chedraui, Soriana, Farmacias del Ahorro, Extra, Ley, Calimax, Eleven, Cicle y Telecom, entre otros.
  • Mercado Pago.
  • SPEI.
  • Tarjetas de crédito y débito Visa, Mastercard, American Express y Carnet.
  • Pago en efectivo en la boletería del estadio, en determinados eventos.

Proceso para comprar los boletos

(Freepik)
(Freepik)

Durante la preventa o la venta general, la compra deberá realizarse siguiendo estos pasos dentro del sistema de boletos mencionado previamente:

  1. Iniciar sesión con el usuario y contraseña previamente registrados en Fanki.
  2. Revisar los eventos disponibles en la pantalla principal o seleccionar el escudo del equipo para filtrar partidos.
  3. Elegir el evento México vs. Portugal.
  4. Seleccionar la cantidad de boletos y la zona del estadio.
  5. Elegir el método de pago disponible.
  6. Ingresar un código promocional, en caso de contar con uno.
  7. Finalizar la compra.
  8. Recibir la confirmación y los boletos digitales por correo electrónico o en la sección “Mis entradas”.
  9. Presentar el código QR en el acceso al estadio.

Con estos pasos y fechas definidas, los aficionados podrán prepararse para asegurar su lugar en uno de los partidos más esperados de cara a la Copa del Mundo 2026.

Temas Relacionados

Selección de PortugalSelección MexicanaEstadio AztecaEstadio BanorteMundial 2026mexico-deportesmexico-noticias

Últimas Noticias

Carlos Hermosillo revienta a Sergio Ramos y su paso por México tras la eliminación de Rayados: “Lo que vino a hacer fue basura”

El exdelantero lanzó una crítica demoledora en televisión al considerar ineficaz la etapa del español en Monterrey

Carlos Hermosillo revienta a Sergio

Liga MX: los reyes del doble título donde podría encajar Toluca

América domina el ranking histórico del bicampeonato en torneos cortos, tras lograrlo en 2023-2024 y sumar incluso un tricampeonato

Liga MX: los reyes del

Así fue la aparatosa lesión de Neón en la Arena México: cuál es su estado de salud

La maniobra fallida del “Asteroide del Ring” se volvió viral por el impactante momento

Así fue la aparatosa lesión

Comienzan los cuartos de final de la NBA Cup, cuándo y dónde ver en México

Los semifinalistas disputarán la ronda de los cuatro mejores en Las Vegas, la cual se llevará a cabo del 13 al 16 de diciembre

Comienzan los cuartos de final

PSV vs Atlético de Madrid: a qué hora y dónde ver en México a los colchoneros de Simeone en la Champions League

La urgencia por sumar puntos para mantenerse en la competencia lleva a ambos equipos a ir por la victoria

PSV vs Atlético de Madrid:
MALDITOS NERDS
The Boys: Trigger Warning lleva

The Boys: Trigger Warning lleva el universo de la serie a un juego de realidad virtual en 2026

Katsuhiro Harada anuncia su salida de Bandai Namco tras 30 años trabajando en Tekken

Fallout comenzará el rodaje de su tercera temporada a mediados del año próximo

Entrevistamos a Dión González, voz en español latino de Ludo en Gachiakuta

REVIEW | It: Bienvenidos a Derry - Temporada 1 - Episodio 6: Mucho ruido y pocas nueces

ENTRETENIMIENTO
Leonardo DiCaprio asegura que la

Leonardo DiCaprio asegura que la IA no puede crear arte: “15 minutos de fama y luego se disipa como basura de internet”

Influencer que agredió a Ariana Grande fue atrapado y expulsado de concierto de Lady Gaga

La doble vida de Jasveen Sangha, conocida como “la reina de la ketamina”, que quedó al descubierto tras la muerte de Matthew Perry

Pamela Anderson revela la verdad de su relación con Liam Neeson: “Tenemos sentimientos reales”

A los 26 años, murió el influencer italiano Alessandro Antonicelli tras una larga lucha contra el cáncer

INFOBAE AMÉRICA

Zelensky dijo que en los

Zelensky dijo que en los próximos días presentará a Estados Unidos su actualización del plan de paz para Ucrania

Dos cazabombarderos F/A-18 Super Hornet de Estados Unidos realizaron un sobrevuelo dentro del espacio aéreo de Venezuela

“Vivir bien, morir bien y despedirse con la palabra ‘gracias’”: reeditan los conmovedores ensayos de Oliver Sacks

“Más allá” del impresionismo: las obras maestras de Picasso, Van Gogh, Renoir y Degas deslumbran en Roma

Minería en la nube, la tendencia en inversiones cripto