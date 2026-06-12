L’Impératrice pospone concierto en Campo Marte CDMX por lluvias e inundaciones

Una cantante actúa con vibrantes luces rojas en un escenario, contrastando con una escena de inundación donde el agua desborda una valla en una calle o parque. (Imagen Ilustrativa Infobae)

L’Impératrice pospuso su concierto en Ciudad de México por las lluvias e inundaciones que afectaron la capital el jueves 11 de junio, jornada en que las autoridades activaron Alerta Naranja en la alcaldía Miguel Hidalgo, donde se ubica el venue.

La banda parisina de pop electrónico comunicó la posposición del show programado en el Music Pavilion de Campo Marte 26 Santander mediante un aviso en sus canales oficiales. La decisión, señaló la agrupación, buscó “salvaguardar la seguridad de artistas, asistentes y personal operativo” ante las condiciones climáticas adversas registradas en la ciudad.

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La banda francesa L'Impératrice anunció la posposición de su concierto en Ciudad de México, programado para el 11 de junio, debido a condiciones climáticas adversas y para asegurar la seguridad de los asistentes. (Campomarte26/Instagram)

La organización no anunció una nueva fecha ni informó sobre el proceso de reembolso o cambio de boletos. Precisó que evaluaba las alternativas disponibles y que comunicaría cualquier novedad, incluido el mecanismo para los boletos ya adquiridos, a través de sus canales oficiales.

El grupo L'Impératrice se presentará en el Music Pavilion el 11 de junio, con boletos disponibles a través de Ticketmaster. ( l.imperatrice/ Instagram)

Las lluvias que forzaron la decisión

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) activó Alerta Naranja en Álvaro Obregón, Cuauhtémoc y Miguel Hidalgo por acumulados de entre 30 y 49 milímetros, actividad eléctrica y posible caída de granizo. Las precipitaciones del jueves provocaron inundaciones en Anillo Periférico a la altura de Paseo de la Reforma, caída de árboles en la colonia Polanco y encharcamientos en la colonia Bosque de Chapultepec, zonas aledañas al recinto.

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El temporal afectó la capital desde días antes: el miércoles 10 de junio la SGIRPC ya había activado Alerta Amarilla por lluvias fuertes con granizo en toda la ciudad, con pronóstico de que las precipitaciones se extendieran hasta la madrugada del jueves.

El concierto de L'Impératrice en Ciudad de México fue pospuesto debido a las fuertes lluvias que provocaron inundaciones en la zona. (Captura/Instagram)

El show, parte del festival Campo Marte 26

El concierto era el primero del festival Campo Marte 26, evento programado del 11 de junio al 19 de julio de 2026 en la Ciudad de México.

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La banda había regresado a México en marzo de 2025 para una presentación en el Pepsi Center CDMX dentro de la gira de Pulsar, su tercer álbum de estudio, lanzado en junio de 2024. Esa gira mundial superó los 90.000 boletos vendidos, según la plataforma Gotobeat.

Concierto cancelado por fuertes lluvias e inundaciones (l.imperatrice/Instagram)

Un nuevo capítulo para la banda parisina

Fundada en 2012 por Charles de Boisseguin, L’Impératrice se consolidó en la escena internacional con su mezcla de disco, funk y electrónica. Su primer álbum, Matahari (2018), les valió dos conciertos con entradas agotadas en el Olympia de París. Con Tako Tsubo (2021) obtuvieron el Grand Prix du répertoire Sacem por exportación y una nominación a los Victoires de la Musique, además de dos presentaciones en el festival Coachella.

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Pulsar marcó también un punto de quiebre interno: en septiembre de 2024, la vocalista Flore Benguigui anunció su salida del grupo citando “profundos desacuerdos personales y artísticos”. Días después, la banda presentó a Louve —nombre artístico de Maud Ferron— como la nueva voz de la agrupación.

La gira de Pulsar con Louve llevó a la banda por Brasil, Argentina, Indonesia, Tailandia, Japón, Corea del Sur y Hong Kong entre octubre y diciembre de 2025, antes de su regreso a México en 2026.

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Campo Marte 26, el festival del Mundial con nueve conciertos

La posposición del show de L’Impératrice afecta el arranque de Campo Marte 26 Santander, un festival organizado por la Secretaría de Turismo (Sectur) en el marco de la Copa Mundial de Futbol FIFA 2026, que se extiende del 11 de junio al 19 de julio en el recinto ubicado en Polanco, Chapultepec.

El evento combina transmisiones en vivo de los partidos del torneo en pantalla de gran formato con conciertos nocturnos en el Music Pavilion, además de actividades gastronómicas, instalaciones de arte, “retas” de penales y funciones de lucha libre, de acuerdo con El País.

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La cartelera confirmada incluye nueve actos internacionales de electrónica y pop alternativo:

17 de junio: Polo & Pan

19 de junio: Hugel

20 de junio: Parcels

23 de junio: Purple Disco Machine

26 de junio: Mathame

8 de julio: Modeselektor

9 de julio: Claptone

19 de julio: The Avalanches