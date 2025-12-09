Confirmados los precios del México vs. Portugal en la reapertura del Estadio Azteca rumbo al Mundial 2026

La boletera oficial Fanki confirmó la lista de precios para el partido amistoso entre México y Portugal, encuentro programado para el 28 de marzo de 2026 a las 19:00 horas en el Estadio Banorte (antes Azteca).
El duelo forma parte de la preparación de la Selección Mexicana rumbo al Mundial 2026 y destaca por la presencia de figuras del combinado lusitano como Cristiano Ronaldo, Vitinha y Bruno Fernandes.
Distribución completa de precios por zona
La reapertura del ‘Estadio Azteca’ tendrá como uno de sus primeros eventos la visita del equipo portugués. Ante la expectativa generada, la boletera detalló los costos que estarán disponibles únicamente a través de su sitio web oficial, aclarando que los precios no incluyen cargos por servicio.
Los boletos van desde 500 hasta 9 mil pesos, dependiendo de la ubicación y las secciones premium del inmueble.
Zonas Alto
- Alto Lateral UF — $500
- Alto Norte — $1,500
- Alto Norte UF — $500
- Alto Sur — $1,500
- Alto Sur UF — $500
- Alto Lateral — $2,500
Zonas 300
- Lateral 300B — $5,000
- Cabecera 300 — $1,750
- Preferente 300 — $1,500
- Lateral 300A — $5,000
Zonas 100 / 200
- Lateral 100 — $4,000
- Norte 100 — $3,800
- Sur 100 — $3,800
- Platea 200 — $5,000
Premium / Palcos
- Sierra Porch — $8,000
- Palcos Club — $6,000
Premium A / Premium B
- Premium A Chairman — $9,000
- Premium A Corner — $6,500
- Premium A Locker — $8,000
- Premium B Locker — $8,000
- Premium A Super Seat — $8,000
- Premium B Super Seat — $8,000
- Premium A Tunnel — $8,000
Zonas especiales
- Zona para Personas con Discapacidad — $1,750
¿Cuándo salen a la venta los boletos para el México vs. Portugal?
Fanki informó que la venta general aún no cuenta con fecha confirmada, pero la preventa se llevará a cabo del 10 al 12 de diciembre de 2025.
Durante esos días, los boletos podrán adquirirse únicamente con tarjetas Banorte y con posibilidad de pagos a cinco y 10 meses sin intereses en productos seleccionados.
La plataforma remarcó que los accesos se venderán exclusivamente por medio de su portal oficial, lo que permitirá concentrar la demanda esperada ante un partido que ha generado gran interés por la presencia de la selección europea.
Un encuentro de alto impacto en la preparación rumbo al Mundial 2026
El amistoso entre México y Portugal será uno de los partidos más destacados en la agenda tricolor de cara al Mundial 2026.
El enfrentamiento representa la oportunidad de medir rendimiento ante una de las selecciones más competitivas de Europa y, al mismo tiempo, permitirá a la afición mexicana presenciar a figuras de talla internacional en el renovado Estadio Banorte.
El interés por el duelo ha incrementado desde que se confirmó la presencia de Cristiano Ronaldo y otros elementos clave del plantel portugués, lo que anticipa una alta demanda durante las fases de preventa y venta general.