Decidofobia: cuando elegir qué comer o cambiar de trabajo se convierte en un miedo paralizante

La dificultad para tomar decisiones simples puede convertirse en bloqueo por ansiedad, fenómeno conocido como decidofobia o fatiga por decisión. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La dificultad para tomar decisiones cotidianas como elegir qué comer o decidir un cambio de trabajo puede convertirse en un miedo que paraliza y afecta la vida diaria.

Este fenómeno, conocido coloquialmente en la psicología como decidofobia o fatiga por decisión, se manifiesta a través de un bloqueo y una postergación constante.

Aunque no es una enfermedad reconocida oficialmente, sus síntomas físicos y emocionales están ligados a los trastornos de ansiedad, los cuales han tenido un repunte drástico a nivel global según la Organización Mundial de la Salud.

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Datos del organismo internacional muestran que, tras la pandemia de COVID-19, los casos de ansiedad y depresión aumentaron más de 25 por ciento en el mundo.

El psicólogo Jordi Garcia Godall señala que muchas personas, años después del confinamiento, presentan fatiga mental y una incapacidad persistente para llevar a cabo decisiones simples.

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Godall explica que este fenómeno no responde a pereza ni falta de voluntad, sino a la saturación del sistema nervioso derivada de la acumulación de estrés y trauma crónico.

Estrés y parálisis por análisis: el exceso de opciones y el miedo a errar

La Cleveland Clinic identifica la “parálisis por análisis” como una reacción frente al exceso de opciones, información y temor a equivocarse.

La psicoterapeuta Natacha Duke describe que el miedo a tomar una decisión incorrecta puede instalar una sensación de inseguridad permanente.

Este miedo se intensifica cuando la persona busca la perfección, creyendo que debe existir una respuesta completamente acertada, lo que genera tensión y retrasa la elección.

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La institución aclara que la parálisis por análisis no está reconocida como un trastorno específico en manuales como el DSM-5-TR, sino que la indecisión extrema suele ser un síntoma de ansiedad, depresión o trastorno por déficit de atención e hiperactividad.

Entre las señales de alerta figuran el tardar habitualmente en decidir, revisar y repetir opciones sin avanzar, postergar plazos y pedir consejo de manera recurrente.

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También es común investigar en exceso sin acción, sentir temor continuo a errar o cambiar de opinión con frecuencia.

La Cleveland Clinic advierte que estos síntomas pueden agravarse si no se atienden, con manifestaciones de estrés y ansiedad que afectan la productividad, el bienestar y la salud emocional.

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La institución recomienda estrategias como simplificar las decisiones menores y limitar el tiempo dedicado a resolver cuestiones simples para fortalecer la autoconfianza y enfrentar dilemas complejos.

Este bloqueo, según la Cleveland Clinic, es síntoma de ansiedad y puede agravarse si no se atiende, afectando la vida diaria. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El impacto del bloqueo en la vida laboral y personal

La European Agency for Safety and Health at Work (EU-OSHA), documenta que el estrés, la ansiedad y la falta de participación en la toma de decisiones representan el segundo problema de salud laboral más frecuente en Europa.

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La agencia señala que el 27 por ciento de los trabajadores reporta estrés, ansiedad o depresión provocados o agravados por el trabajo.

Los riesgos psicosociales, como la sobrecarga laboral, la falta de claridad en las funciones y la inseguridad, pueden derivar en un bloqueo para tomar decisiones y en fatiga mental persistente.

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Entre las consecuencias se encuentran el agotamiento, la irritabilidad, las dificultades para dormir y la sensación de estar en alerta constante.

El informe recomienda un enfoque preventivo y la participación activa de los trabajadores para gestionar estos riesgos.

En México, el Instituto Mexicano del Seguro Social advierte que el estrés y la sobrecarga emocional afectan la memoria, la atención y la capacidad para tomar decisiones.

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El IMSS recomienda identificar señales tempranas de estrés, como la irritabilidad y la dificultad para concentrarse, y buscar apoyo profesional si la indecisión afecta el funcionamiento diario.

El estrés y la falta de control en el trabajo pueden bloquear la toma de decisiones y causar fatiga mental. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Recomendaciones desde la psicología clínica

Especialistas en psicología clínica y neurociencias han estudiado los mecanismos detrás de la fatiga por decisión.

La psicóloga Marina Mammoliti explica que, bajo alta ansiedad, la corteza prefrontal —responsable de la toma de decisiones— pierde protagonismo y predominan respuestas automáticas, lo que dificulta pensar objetivamente.

Recomienda hacer pausas, escribir lo que se siente y prestar atención a las propias necesidades para reducir el ruido mental y recuperar la calma.

El psiquiatra Javier Quintero subraya que las peores decisiones se toman bajo alta intensidad emocional.

Propone hacer una pausa antes de actuar, lo que permite que las áreas cerebrales implicadas en la reflexión y el control recuperen protagonismo frente al impulso.

Otras recomendaciones incluyen comunicarse de manera clara y revisar el propio estado físico y emocional antes de concluir que existe un problema grave.

La consulta con un profesional en salud mental es recomendada cuando la indecisión genera angustia significativa, interfiere en las responsabilidades diarias o afecta las relaciones personales.

El acompañamiento profesional puede prevenir el agravamiento de los síntomas y favorecer la recuperación del equilibrio emocional.