México

Plátanos con manchas negras o partes blandas: qué zonas debes cortar y cuándo es mejor desecharlos

El color de la cáscara del plátano no determina si es seguro comerlo, la pulpa, el olor y el tallo son las zonas que hay que revisar

Primer plano de un plátano con la cáscara amarilla, presentando múltiples manchas de color marrón oscuro y negro sobre una superficie ligeramente texturizada.
Las manchas negras en la cáscara son resultado de procesos enzimáticos naturales de la maduración. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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Un plátano con manchas negras en la cáscara no es sinónimo de un fruto echado a perder. La maduración natural oscurece la piel y suaviza la pulpa sin comprometer su inocuidad.

Sin embargo, hay señales específicas que sí obligan a desecharlo, y confundirlas puede derivar en intoxicaciones o reacciones alérgicas.

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El Servicio de Inocuidad e Inspección de Alimentos del Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA-FSIS) establece una distinción fundamental: las frutas y verduras blandas, con alto contenido de humedad, deben desecharse por completo cuando presentan moho, porque el hongo puede haberse extendido por debajo de la superficie visible. El plátano cae en esta categoría.

La pulpa cremosa y el olor dulce indican que el plátano aún es comestible

Un plátano con cáscara negra o café puede tener la pulpa intacta. Si al abrirlo la pulpa es de color crema o café claro, el olor es dulce y la textura es uniforme —sin zonas viscosas ni líquido escapando—, el fruto es apto para comer o para hornear.

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Primer plano de una mano sosteniendo un plátano amarillo maduro, parcialmente pelado, con la pul pulpa expuesta. El fondo es una cocina borrosa con una mesa y frutas.
Las partes blandas o magulladas pueden retirarse con cuchillo si la pulpa restante tiene color y olor normales. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las manchas oscuras en la piel obedecen a procesos enzimáticos naturales de la maduración, no a descomposición.

Las partes blandas o magulladas también pueden retirarse con cuchillo si se cumple esa condición: pulpa de color normal, sin olor extraño y sin líquido.

La Secretaría de Agricultura señala en el portal del Gobierno de México que el plátano es una fruta rica en potasio, vitamina B6 y ácido fólico, y que sus propiedades nutricionales lo convierten en un alimento adecuado para distintas etapas de la vida.

Tres señales que sí justifican tirarlo

Cuando el plátano desarrolla olor fermentado o a alcohol, la pulpa interior se vuelve completamente negra, viscosa o libera líquido, o aparecen manchas vellosas de color blanco, gris o verdoso sobre la cáscara o el tallo, el fruto debe desecharse. Ninguna de esas condiciones desaparece con la cocción.

La UNAM, a través del portal UNAM Global, advierte que cocinar o congelar un alimento ya contaminado con moho puede eliminar el hongo, pero no las micotoxinas que pudo haber producido.

Un plátano amarillo con manchas de moho blanco y gris descansa de forma horizontal sobre una mesa de madera.
Las manchas vellosas blancas, grises o verdosas sobre la cáscara son el indicador más claro de contaminación fúngica y de que el plátano debe desecharse. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Algunas de esas sustancias se asocian con daño renal e incluso con efectos cancerígenos en exposiciones prolongadas.

La misma fuente señala que los hongos no siempre son visibles a simple vista y pueden crecer hacia el interior del alimento antes de producir las esporas que forman los parches visibles en la superficie.

Un plátano maduro con manchas negras y áreas hundidas en la cáscara yace sobre una mesa de madera.
Si el plátano segrega líquido, debe desecharse. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El USDA-FSIS indica que en frutas blandas con alto contenido de humedad, cortar alrededor del moho no garantiza eliminar la contaminación, porque las “raíces” del hongo penetran por debajo de lo que el ojo detecta. La recomendación es desechar el fruto completo.

El moho en el tallo es una señal de alerta especial

La zona del tallo merece atención particular. La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) señala que las heridas y daños físicos en el fruto funcionan como puntos de entrada para microorganismos.

Varios plátanos amarillos con manchas oscuras y moho blanquecino en la corona, dispuestos sobre una superficie de madera.
Un tallo oscurecido o con crecimiento fúngico puede indicar contaminación que ya avanzó hacia la pulpa. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un tallo oscurecido o con crecimiento fúngico visible puede indicar contaminación que ya avanzó hacia la pulpa, aunque el resto de la cáscara luzca intacta.

Guardar el plátano en el refrigerador oscurece la cáscara pero no daña la pulpa

Una fuente frecuente de confusión es el almacenamiento en frío. Cuando el plátano se refrigera, la cáscara se vuelve café o negra con rapidez por el efecto de las bajas temperaturas sobre las enzimas de la piel.

Eso no significa que la pulpa esté en mal estado: si al abrirlo la pulpa es firme, de color crema y huele a plátano maduro, el fruto es apto para consumo.

Refrigerador abierto con varias manos de plátanos en una bandeja transparente, una botella y un cartón de leche en la puerta.
Las bajas temperaturas del refrigerador oscurecen la cáscara del plátano por efecto enzimático. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Universidad de Nebraska documenta en su portal UNL Food que refrigerar el plátano una vez que alcanzó su punto de madurez deseado frena el proceso de descomposición y extiende su vida útil varios días, aunque la cáscara se oscurezca.

La excepción es cuando la piel toma un tono grisáceo, señal de daño por frío excesivo que sí deteriora la pulpa.

Envolver el tallo en plástico alarga la vida del racimo

El plátano libera etileno, el gas que acelera la maduración propia y la de las frutas cercanas. La mayor concentración de ese gas sale precisamente del tallo del racimo.

UNL Food documenta que envolver los tallos con plástico adherente reduce la emisión de etileno y puede extender la frescura del racimo varios días adicionales.

Racimo de plátanos maduros con los tallos envueltos en plástico transparente sobre una encimera de piedra junto a una ventana.
El etileno que emite el tallo del racimo es el principal responsable de acelerar la maduración del plátano. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Separar los plátanos del racimo también reduce la concentración de etileno entre ellos. Almacenarlos alejados de manzanas,aguacates y peras —que también producen etileno— evita que maduren antes de tiempo.

Qué hacer con los plátanos maduros antes de que se echen a perder

Un plátano completamente café, con pulpa suave pero sin señales de moho ni olor fermentado, es el ingrediente idóneo para pan, muffins, hot cakes o licuados.

Puede pelarse, cortarse en trozos y congelarse para usarlo después.

Un procesador con mezcla de masa, dos plátanos, rebanadas de pan de plátano, una sartén con bizcocho cocinándose en una estufa, y una tabla de cortar.
El plátano maduro puede congelarse en trozos sin perder su calidad para uso en cocina, según la Universidad de Nebraska. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Universidad de Nebraska señala que el frío detiene la maduración sin afectar la calidad del fruto para su uso en cocina.

La Secretaría de Agricultura apunta que el plátano maduro es especialmente útil como sustituto del azúcar añadida en postres, aprovechando el mayor contenido de azúcares naturales que se desarrollan en la maduración avanzada.

Cómo elegir un plátano en buen estado desde el mercado

Antes de llegar a casa, el plátano ya puede traer daños que aceleran su deterioro. Al comprarlo, conviene revisar que la cáscara no tenga cortes, golpes profundos ni zonas hundidas.

El tallo debe verse firme y sin rastros de moho. Un color amarillo uniforme, o incluso con pequeñas manchas cafés, indica que el fruto está en su punto óptimo de consumo.

Los plátanos con la punta verde aún tienen días de maduración por delante y son la mejor opción si no se van a consumir de inmediato.

Racimo de plátanos amarillos con cáscara lisa, puntas verdes y oscuras, y sombras diagonales.
Los plátanos con punta verde tienen días de maduración por delante y son la mejor opción para consumo diferido. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Evitar los que tienen la cáscara grisácea o con una textura apagada también es importante: ese tono puede indicar que el fruto estuvo expuesto a temperaturas demasiado bajas durante su transporte o almacenamiento, lo que deteriora la pulpa aunque por fuera no se vea moho.

La Secretaría de Agricultura señala que el plátano es una de las frutas más consumidas en México, lo que hace que su correcta selección desde el punto de venta reduzca el desperdicio en el hogar.

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