Técnico de Inglaterra recuerda el agónico partido que vivió contra México en el Azteca tras victoria ante España: “Un equipo así de fuerte”

Thomas Tuchel, técnico de Inglaterra, volvió a recordar el agónico partido que vivió contra México en el Estadio Azteca durante los Octavos de Final del Mundial 2026 (REUTERS)

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Thomas Tuchel, técnico de Inglaterra, volvió a recordar el agónico partido que vivió contra México en el Estadio Azteca durante los Octavos de Final del Mundial 2026 luego de haber vencido con un hombre menos a España en la jornada 6 de la UEFA Nations League.

Inglaterra venció 3-2 a España en el Estadio de La Cartuja, en Sevilla, por la UEFA Nations League. Los Tres Leones se impusieron como visitantes con goles de Harry Kane, Ezri Konza y Ben White, pese a que Eliot Anderson fue expulsado a los 63 minutos. Para la Furia Roja marcaron Mikel Oyarzabal y Nico Williams.

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Pau Cubarsí trata de obstaculizar el disparo de Jude Bellingham, durante el aprtido de Liga de Naciones que jugaron España e Inglaterra el domingo, en el estadio Metropolitano, en Madrid. EFE / Kiko Huesca.

Thomas Tuchel compara la victoria ante España con el partido de México

En conferencia de prensa después del partido, Thomas Tuche resaltó que Inglaterra enfrentó una prueba de carácter tras quedarse con un hombre menos. El técnico comparó esa presión con el duelo contra México en el Estadio Azteca, donde el ambiente y la fortaleza del rival convirtieron cada minuto en una exigencia.

Según la lectura del técnico alemán, el equipo sostuvo la ventaja ante España con resistencia, orden y esfuerzo colectivo, por lo que los 30 minutos de inferioridad numérica se sintieron mucho más largos.

“La expulsión me hizo recordar el partido en el Azteca. Fue como ese duelo. Ganar un partido con un ambiente y un equipo así de fuerte con diez hombres, media hora se sintieron como dos horas”.

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Foto de archivo de Jorge Sánchez (2) disputando el balón con Anthony Gordon durante el partido de octavos de final del Mundial entre México e Inglaterra. Estadio Azteca, Ciudad de México, México. 5 de julio de 2026. REUTERS/Paul Childs

Fútbol - Copa Mundial de la FIFA 2026 - Octavos de final - México vs. Inglaterra - Estadio Azteca, Ciudad de México, México - 5 de julio de 2026. El árbitro Alireza Faghani muestra tarjeta roja a Jarell Quansah de Inglaterra. REUTERS/Henry Romero

Inglaterra saca la victoria ante España con un hombre menos

España cayó 2-3 ante Inglaterra en el Riyadh Air Metropolitano y terminó segunda del Grupo 3 de la Liga de Naciones. El equipo inglés impuso condiciones desde el inicio con presión alta y dominio territorial. Harry Kane abrió el marcador de penalti al minuto 45, luego de una falta de Pau Cubarsí sobre el delantero.

Inglaterra amplió la ventaja en el segundo tiempo con un cabezazo de Ezri Konsa tras un tiro de esquina de Declan Rice, al 53, y Ben White firmó el 0-3 cuatro minutos después, asistido por Jude Bellingham. España intentó reaccionar con los ingresos de Pedri, Fermín López y Dean Huijsen, pero tardó en recuperar presencia ofensiva.

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Fútbol - Liga de Naciones de la UEFA - Grupo A3 - España vs Inglaterra - Riyadh Air Metropolitano, Madrid, España - 15 de noviembre de 2026. Jude Bellingham, de Inglaterra, celebra tras el partido. Action Images vía Reuters/Andrew Boyers

La expulsión de Anderson al 63 cambió el trámite. Mikel Oyarzabal descontó de penalti y Nico Williams marcó el segundo gol español al 75. La selección dirigida por Luis de la Fuente presionó hasta el final, aunque James Trafford evitó el empate con atajadas ante Fermín y Aymeric Laporte. La derrota cortó una racha de 44 partidos oficiales sin perder de España.

México vs. Inglaterra: un partido histórico

México quedó eliminado del Mundial 2026 este 5 de julio, tras caer 3-2 ante Inglaterra en los octavos de final disputados en el Estadio Azteca. El equipo de Javier Aguirre respondió ante un rival que tomó ventaja con un doblete de Jude Bellingham, a los minutos 36 y 38. Julián Quiñones descontó al 42 y mantuvo al Tri dentro de un duelo que tuvo tensión desde el primer tiempo.

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El partido cambió al minuto 53, cuando Jarell Quansah fue expulsado tras una falta sobre Jesús Gallardo revisada por el VAR. Inglaterra jugó con 10 hombres durante más de 40 minutos, pero encontró el 3-1 con un penalti convertido por Harry Kane al 60. México volvió a acercarse al 69, cuando Raúl Jiménez marcó desde los once pasos, aunque no logró superar de nuevo al arquero Jordan Pickford.

Copa Mundial de la FIFA 2026 - Octavos de final - México contra Inglaterra - Estadio Azteca, Ciudad de México, México - 5 de julio de 2026. Jude Bellingham, de Inglaterra, marca el primer gol de su equipo. REUTERS/Henry Romero IMÁGENES DEL DÍA DE TPX

La victoria dejó buenas sensaciones en Inglaterra por su capacidad para sostener el resultado en inferioridad numérica y avanzar a los cuartos de final. México se despidió con sentimientos encontrados: el equipo mostró respuesta, empuje y capacidad para competir ante una de las selecciones favoritas, pero volvió a quedar fuera en octavos de final y no pudo aprovechar la ventaja de jugar con un hombre más.

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