México

Exportación de aguacate a EEUU avanza tras enfrentar plagas y conflictos con empacadoras: continúa registro para certificados de no deforestación

Columba López, secretaria de Agricultura y Desarrollo Rural, aseguró que en Michoacán no ha habido nunca ningún reporte de gusano barrenador

ARCHIVO - Cajas de aguacates esperan a ser procesadas en una planta empacadora en Uruapan, México, el 16 de febrero de 2022. (AP Foto/Armando Solís, Archivo)
ARCHIVO - Cajas de aguacates esperan a ser procesadas en una planta empacadora en Uruapan, México, el 16 de febrero de 2022. (AP Foto/Armando Solís, Archivo)
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Las exportaciones de aguacate hacia Estados Unidos serán restablecidas mañana jueves 5 de noviembre luego de que agricultores y empacadoras lograran llegar a un acuerdo tras tres semanas de afectaciones en las producciones de aguacate, así lo dio a conocer Columba López, secretaria de Agricultura y Desarrollo Rural.

Durante la conferencia de prensa matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum de este miércoles 4 de noviembre, la funcionaria federal detalló que la noche del martes, los sectores empresariales y agricultores lograron llegar a un acuerdo para reanudar las exportaciones del fruto, luego de que, entre otros conflictos, se reportara la presencia de gorgojo barrenador del hueso de aguacate, lo que llevó a la destrucción de al menos 52 toneladas destruidas durante el fin de semana. “Mañana se restablece la agroexportación”, declaró.

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El Gobierno federal mantiene medidas sanitarias para la fruta destinada a mercados internacionales, entre ellos Estados Unidos, así mismo, avanza en dos mecanismos de certificación para la cadena aguacatera: uno laboral y otro de no deforestación.

Agroexportación de aguacate se reanudará tras acuerdo con empacadoras

López indicó que el acuerdo entre los trabajadores y las empresas empacadoras se concretó cerca de las 23:00 del martes. “Se acordó que mañana se restablece la agroexportación”, afirmó.

La secretaria explicó que la disputa se originó por la caída del precio de la fruta. Según expuso, en algunas zonas se reportaron pagos de 13 pesos, mientras que el máximo llegó a 20 pesos, montos que los productores consideraron insuficientes para cubrir sus costos de producción.

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Los jornaleros agrícolas también enfrentaron consecuencias por la interrupción de los cortes. “Fueron tres semanas donde los cortes se vieron afectados”, dijo López.

Los agricultores desechan aguacates después de que las autoridades ambientales del estado mexicano de Michoacán confirmaran la presencia del gorgojo de la semilla del aguacate entre grandes volúmenes de aguacates destinados a la exportación internacional, en San Ángel Zurumbucapio, México, el 31 de octubre de 2026. REUTERS/Stringer
Los agricultores desechan aguacates después de que las autoridades ambientales del estado mexicano de Michoacán confirmaran la presencia del gorgojo de la semilla del aguacate entre grandes volúmenes de aguacates destinados a la exportación internacional, en San Ángel Zurumbucapio, México, el 31 de octubre de 2026. REUTERS/Stringer

Cuestionada sobre posibles apoyos para los afectados durante ese periodo, la funcionaria no anunció un programa específico. Señaló que la recuperación de la actividad exportadora permitirá restablecer los pagos relacionados con la comercialización.

Columba López descarta gusano barrenador en aguacate de Michoacán

La secretaria se refirió a videos difundidos sobre presuntas plagas en cargamentos de aguacate. Explicó que uno de los casos ocurrió en Jalisco y correspondía a fruta que sería enviada a una planta de aceite de aguacate, no a la agroexportación.

El cargamento fue detenido en uno de los cinco puntos de inspección del estado. López sostuvo que la difusión de las imágenes generó una interpretación distinta sobre el destino de la fruta.

Sobre otro reporte, relacionado con Nayarit, precisó que el gusano barrenador no se encontraba dentro del aguacate, sino en las cajas. La funcionaria dijo que ese producto no salió.

López aseguró que Michoacán no ha registrado casos de gusano barrenador durante los 28 años de exportación de aguacate. “Estamos superseguros de que no hay absolutamente ninguna plaga de gusano barrenador”, afirmó.

SENASICA mantiene inspecciones en más de 168,000 hectáreas

La secretaria sostuvo que la trazabilidad es uno de los requisitos para la agroexportación. Indicó que hay 50 municipios libres de la plaga y 13 zonas agroecológicas identificadas conforme a la Ley de Sanidad Vegetal.

El Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (SENASICA) y las juntas locales de sanidad vegetal registran las parcelas con datos de propietarios o arrendatarios, además de mantener capacitación y trampeo permanente.

Cada mes se realiza una revisión aleatoria de 500 hectáreas dentro de las más de 168,000 hectáreas vigiladas. “Se va a identificar si hay alguna plaga o enfermedad”, explicó López sobre el mecanismo de inspección.

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