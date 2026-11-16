Canadá vs Guatemala: cómo, cuándo y dónde ver el partido de Luis Fernando Tena en la Nations League

Luis Fernando Tena buscará remontar con Guatemala el día de hoy cuando visite a Canadá en la vuelta de los Cuartos de Final de la Concacaf Nations League

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Luis Fernando Tena buscará remontar con Guatemala el día de hoy cuando visite a Canadá en la vuelta de los Cuartos de Final de la Concacaf Nations League luego de haber perdido en la ida 2-3 el fin de semana pasado.

El conjunto guatemalteco recortó la desventaja en el complemento y sostuvo sus opciones de llegar a las Semifinales, después de perder por tres goles durante la primera mitad.

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Soccer Football - CONCACAF Nations League - Quarter Final - First Leg - Guatemala v Canada - Estadio Manuel Felipe Carrera, Guatemala City, Guatemala - November 13, 2026 Canada's Daniel Jebbison in action with Guatemala's Olger Escobar REUTERS/Sandra Sebastian

¿Cómo llegan y que necesita cada equipo para avanzar a las Semifinales de la Nations League?

El equipo dirigido por Luis Fernando Tena llega al partido de vuelta con una desventaja de 3-2. Óscar Santis y Matthew Evans participaron en las anotaciones que redujeron la diferencia durante el primer enfrentamiento.

Guatemala todavía puede clasificar porque la serie sigue abierta pese a la derrota inicial. El seleccionado centroamericano necesita obtener en Toronto un resultado que revierta la diferencia de un gol frente a Canadá para mantenerse en competencia, acceder a las semifinales y conservar sus opciones de clasificar a la Copa Oro 2027.

Soccer Football - CONCACAF Nations League - Quarter Final - First Leg - Guatemala v Canada - Estadio Manuel Felipe Carrera, Guatemala City, Guatemala - November 13, 2026 Guatemala's Nicolas Samayoa and Rodrigo Saravia after the match REUTERS/Sandra Sebastian

Tena admitió que su equipo deberá introducir ajustes tácticos para lograr un mejor equilibrio entre las tareas defensivas y ofensivas. El entrenador mexicano apuntó a corregir aspectos del funcionamiento colectivo antes del nuevo cruce. El técnico también consideró que sus jugadores tendrán que sostener el orden durante el encuentro. La intención será evitar la desesperación frente a un adversario que tiene amplia capacidad de ataque.

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El seleccionador de Guatemala, Luis Fernando Tena, en una fotografía de archivo. EFE/Esteban Biba

Por su parte, Canadá afrontará el compromiso con la ventaja obtenida en la ida. El duelo representa una prueba relevante para el proceso que encabeza Tena. La clasificación no solo definiría el acceso a la siguiente instancia de la Liga de Naciones, sino que mantendría vigente el objetivo de llegar a la Copa Oro 2027.

Canadá vs. Guatemala: dónde ver el partido en México

El partido entre Canadá y Guatemala está programado para este lunes 16 de noviembre a las 19:00 horas (tiempo del centro de México) en el BMO Field. En México, el encuentro se podrá seguir completamente en vivo por el canal de YouTube de la CONCACAF.

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Día: lunes 16 de noviembre de 2026.

Hora: 19:00 horas (tiempo del centro de México).

Sede: BMO Field.

Transmisión: Youtube de la CONCACAF.

Instancia: vuelta de los Cuartos de Final de la Nations League.

Posibles alineaciones:

Canadá: Marko Kos, Manav Badwal, Niko Brodar, John Chukwu, Juliano Barbieri, Yannick Fleury, Kacper Plocinski, William Karras, Hunter MacGowan, Ayden Bills, Rocco Viana.

Soccer Football - CONCACAF Nations League - Quarter Final - First Leg - Guatemala v Canada - Estadio Manuel Felipe Carrera, Guatemala City, Guatemala - November 13, 2026 Canada's Richie Laryea in action with Guatemala's Matthew Evans REUTERS/Sandra Sebastian

Guatemala: Nicholas Hagen, Aarón Herrera, Allen Yanes, Nicolás Samayoa, José Morales, Óscar Santis, Antonio López, José Rosales, Rudy Muñoz, Darwin Lom, Rubio Rubín.

Canadá domina el historial ante Guatemala: en 16 enfrentamientos, los de la Hoja de Maple lograron 10 victorias, mientras que hubo cuatro empates y apenas dos triunfos para los chapines.