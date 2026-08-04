Tendencias
Agregar Infobae enGoogle

Cómo evitar que aparezca moho en las frutas, verduras y quesos

Pequeños errores al guardar los alimentos en la heladera pueden derivar en la aparición de hongos capaces de producir toxinas vinculadas a intoxicaciones, daño hepático e incluso cáncer, según organismos internacionales

Mujer con camisa azul cubre su nariz, sostiene naranja con moho. Refrigerador abierto con huevos, manzanas, botellas, envases, verduras.
La humedad residual en la superficie acelera el crecimiento de moho en alimentos frescos. (Imagen Ilustrativa Infobae)
Guardar

Abrir la heladera y encontrar una fruta cubierta de manchas verdosas o un trozo de queso invadido por hongos es una situación más frecuente de lo que parece. El moho no solo arruina el aspecto y el sabor de los alimentos: puede representar un riesgo concreto para la salud si no se maneja con información correcta.

Conocer por qué aparece y cómo prevenirlo marca la diferencia entre conservar los alimentos de forma segura y exponerse a toxinas que los organismos internacionales de salud califican como peligrosas.

PUBLICIDAD

Por qué aparece moho en frutas, verduras y quesos

Infografía de cocina con uvas, tomate, queso, recipiente con comida mohosa. Incluye iconos de humedad, termómetro, sol, nevera, hombre lavando una manzana y cuchillo cortando queso.
El lavado previo al guardado favorece la proliferación de esporas en la heladera. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El moho es un hongo microscópico cuyas esporas flotan en el aire y se adhieren con facilidad a superficies húmedas ricas en nutrientes. Para proliferar, necesita tres condiciones: humedad, temperatura adecuada y un sustrato nutritivo. Cuando esas condiciones se alinean, el crecimiento puede volverse visible en pocas horas.

La humedad es el factor más determinante. Lavar las frutas antes de guardarlas en la heladera deja agua residual sobre la piel que acelera el desarrollo del hongo. Si la ventilación del refrigerador es deficiente o los alimentos se almacenan en desorden, la humedad se concentra y favorece la colonización.

PUBLICIDAD

En frutas blandas como duraznos, uvas o tomates, la propagación es especialmente veloz: la abundancia de agua en sus tejidos facilita la penetración de las hifas —las estructuras filamentosas del hongo— en la pulpa. El Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA, por sus siglas en inglés) advierte que en frutas blandas el moho puede haber penetrado muy por debajo de la superficie, por lo que eliminar únicamente la parte visible no garantiza que el resto sea seguro para consumir.

Primer plano de dos manos sosteniendo plátanos en una cocina. La mano izquierda sujeta un plátano maduro con manchas marrones; la derecha, uno con moho blanco y verde.
La falta de ventilación y el hacinamiento crean microambientes ideales para hongos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En algunos casos producen micotoxinas, compuestos tóxicos con consecuencias que van desde intoxicaciones agudas hasta inmunodeficiencia y cáncer, según la Organización Mundial de la Salud (OMS). Entre las más estudiadas están las aflatoxinas, del género Aspergillus, reconocidas como potentes agentes cancerígenos y hepatotóxicos.

La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) estima que alrededor del 25% del suministro mundial de alimentos presenta algún nivel de contaminación por micotoxinas.

Cómo evitar que aparezca moho en frutas, verduras y quesos

Bloque de queso amarillo con moho verde y blanco, envuelto en plástico, sobre un estante de refrigerador. Se ven botellas de leche, frascos y fruta.
En piezas firmes, el recorte profundo y amplio reduce el riesgo de consumo inseguro. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La primera regla es también la más ignorada: no lavar las frutas ni las verduras antes de guardarlas. La humedad residual que queda sobre la piel tras el lavado es una invitación directa al hongo. Lo correcto es lavar los alimentos justo antes de consumirlos.

La organización dentro de la heladera también tiene peso. Los recipientes sucios o húmedos, el contacto entre frutas y jugos de carnes crudas, y el hacinamiento sin ventilación adecuada generan microambientes propicios para la contaminación cruzada. Cambiar regularmente los envases y evitar el contacto directo entre piezas reduce la propagación de esporas.

Alimentos en una tabla de madera. Izquierda: plátanos maduros, manzanas arrugadas, zanahorias blandas, espinaca. Derecha: papas con moho verde y moras dañadas.
Las frutas blandas permiten una propagación rápida por su alto contenido de agua. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Para los quesos, envolverlos en papel manteca antes de colocarlos en un recipiente hermético permite que respiren sin acumular humedad excesiva. El USDA recomienda no mezclar distintos tipos de quesos en un mismo envase: los blandos tienden a absorber olores y sabores de los más fuertes, y la contaminación cruzada entre variedades acelera el deterioro.

En cuanto a frutas y verduras firmes —como zanahorias, repollos o morrones—, tanto el USDA como la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA, por sus siglas en inglés) indican que un pequeño punto de moho puede manejarse cortando al menos 2,5 centímetros (1 pulgada) alrededor y por debajo del área afectada. Con frutas blandas y verduras de alto contenido de agua, en cambio, la recomendación es desechar la pieza completa sin excepción.

Cuál es la mejor manera de conservar los alimentos para que no aparezca moho

Comparación lado a lado de frutas y verduras en cestas sobre madera. A la izquierda, productos frescos; a la derecha, productos podridos y con moho.
Algunos mohos producen micotoxinas asociadas a intoxicaciones y daño hepático. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Guardar las frutas y verduras en recipientes ventilados —preferentemente de papel, no de plástico— es una de las prácticas más recomendadas. Las bolsas plásticas selladas retienen humedad y aceleran el deterioro.

La temperatura del refrigerador no debe superar los 4°C (40°F): el USDA establece ese umbral como el límite a partir del cual la proliferación de hongos y bacterias se frena de forma significativa.

Interior de una heladera con quesos variados en recipientes y papel, una bola de mozzarella en agua y una pequeña fuente con cubos blancos.
El orden interno y los recipientes limpios disminuyen la contaminación cruzada. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los quesos duros, como el parmesano o el cheddar, deben guardarse entre 1°C y 3°C (34°F y 38°F), bien envueltos, y consumirse dentro de las dos a cuatro semanas posteriores a la apertura. Si aparece moho, el USDA permite cortar al menos 2,5 centímetros alrededor y por debajo del área visible con un cuchillo limpio, y luego cubrir el queso con un envoltorio nuevo. Para quesos blandos como el brie, el cottage o la ricotta, la recomendación es desecharlos por completo ante cualquier signo de hongo.

La OMS y la FAO aconsejan comprar únicamente la cantidad de alimentos que se prevé consumir en los días siguientes y revisar con frecuencia el estado de lo almacenado. Desechar cualquier pieza con signos de moho antes de que contamine al resto es la medida más eficaz para cortar la cadena de propagación del hongo.

Temas Relacionados

MohoSeguridad alimentariaAlimentosBromatologíaConservación de alimentosNewsroom BUEÚltimas noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

5 frutas avaladas por la ciencia que potencian la salud cerebral

Desde las antocianinas de los arándanos hasta las urolitinas de las granadas, cada una de estas variedades actúa sobre mecanismos distintos del envejecimiento neuronal, según investigaciones publicadas en Nutrients, Frontiers in Nutrition y otras revistas especializadas

5 frutas avaladas por la ciencia que potencian la salud cerebral

Norem, la filosofía de diseño sin obra que transforma cualquier espacio abierto en microambientes

Arquitectos y diseñadores aseguran que se trata de una tendencia creciente de ambientes definidos que compatibilizan el trabajo remoto con la vida doméstica sin renunciar a la luz natural

Norem, la filosofía de diseño sin obra que transforma cualquier espacio abierto en microambientes

Recetas de salsas para pasta: 10 ideas rápidas y fáciles para sorprender con pocos ingredientes

Resolver una comida sabrosa y reconfortante no requiere grandes compras ni técnicas complejas. Con productos habituales y un poco de creatividad, es posible transformar cualquier plato en una opción distinta y llena de sabor

Recetas de salsas para pasta: 10 ideas rápidas y fáciles para sorprender con pocos ingredientes

Despertarse a las 3 de la mañana: las causas de la interrupción del sueño y claves para descansar mejor

Diversos factores biológicos, hormonales y de estilo de vida pueden provocar que muchas personas se encuentren completamente alertas en plena madrugada. Identificar el origen de estos episodios y aplicar recomendaciones basadas en la evidencia son pasos fundamentales

Despertarse a las 3 de la mañana: las causas de la interrupción del sueño y claves para descansar mejor

Meghan Markle cumple años: los cinco pilares de su influencia en el diseño y la moda actual

Sus elecciones estéticas, basadas en el minimalismo, la funcionalidad y el equilibrio entre tradición y modernidad, redefinieron los códigos de elegancia

Meghan Markle cumple años: los cinco pilares de su influencia en el diseño y la moda actual

DEPORTES

La historia de Zoey Kuhn, la delantera norteamericana que ilusiona a Rosario Central con sus goles y es furor en el fútbol femenino

La historia de Zoey Kuhn, la delantera norteamericana que ilusiona a Rosario Central con sus goles y es furor en el fútbol femenino

El extraño caso de la estrella de UFC que sube drásticamente de peso tras cada pelea: “Creo que soy adicto a la comida”

Gasly encendió las alarmas en Alpine antes del Gran Premio de Países Bajos: “Es crítico”

Finalizó la fecha 3 del Torneo Clausura: cómo están las posiciones y los clasificados a las Copas vía Tabla Anual

Mariano Navone logró el primer triunfo argentino en el Masters 1000 de Montreal: eliminó a Berrettini en un duelo marcado por la lluvia

TELESHOW

El primer trailer de Luisana Lopilato como Pepita la pistolera: su impactante transformación

El primer trailer de Luisana Lopilato como Pepita la pistolera: su impactante transformación

Escándalo inédito en Gran Hermano cuando una jugadora quedó eliminada y se negó a abandonar la casa: “No me quiero ir”

La Legislatura porteña declaró a Nicolás Vázquez como nueva Personalidad Destacada de la Ciudad de Buenos Aires

Revelaron cómo La Joaqui se habría enterado de la infidelidad de Luck Ra con Tuli Acosta: “Te está metiendo los cuernos”

Pepe Ochoa relató cómo fue el accidente que sufrió en plena Panamericana: “Pensé que me iba a morir”

INFOBAE AMÉRICA

Incertidumbre por el estado de las negociaciones entre Estados Unidos e Irán tras un ataque contra un buque en el estrecho de Ormuz

Incertidumbre por el estado de las negociaciones entre Estados Unidos e Irán tras un ataque contra un buque en el estrecho de Ormuz

Una ruta inesperada para explicar por qué reír también sirve para pensar

Paz anunció una reforma del gabinete, recortó ministerios y afirmó que comienza una etapa de transformaciones profundas en Bolivia

La agencia marítima británica informó que un proyectil impactó contra un buque cisterna frente a las costas de Omán

Costa Rica vuelve a destacar entre los mejores destinos del mundo para jubilados, según Forbes