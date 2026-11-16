La cantante mexicana Danna Paola ofrece una presentación en vivo ante el público como parte de su gira musical.

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Danna afirmó que los besos de Belinda saben “a dulcecito” durante un concierto en Estados Unidos el pasado 14 de noviembre de 2026, al responder una pregunta de un fan sobre la escena que ambas protagonizaron en Mentiras All Stars.

El comentario se vuelve viral este lunes 16 de noviembre y provoca gritos entre los asistentes, así como mensajes de euforia en redes sociales.

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La cantante hablaba con el público sobre si se considera o no una “migajera”, término que usan jóvenes y usuarios de redes para describir a quien ruega afecto o atención dentro de una relación. En ese momento, una persona le preguntó por Belinda y por los besos que compartieron durante las funciones del montaje musical.

Danna respondió entre risas y con una referencia directa a su compañera de escena. “Me preguntan a qué sabe Beli y yo: a dulcecito”, expresó frente al público. La frase desató gritos y reacciones inmediatas entre quienes asistieron al concierto.

La intérprete agregó que conserva un recuerdo de los besos que intercambiaron durante el proyecto. “Cuando está conmigo, me acuerdo que sus besos son dulces, cool”, dijo antes de retomar el tema que abordaba sobre el amor, el miedo a sentir y la entrega emocional.

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Danna habla de Belinda durante concierto en Estados Unidos

Danna confiesa “a qué saben los besos de Belinda” y respuesta desata euforia entre los fans (RS)

El momento ocurre mientras Danna conversa con sus seguidores sobre las canciones que la han marcado este año. La cantante levantó la mano al reconocer que también ha sido “migaja” y señaló que una canción vinculada con Belinda habría despertado esa parte de ella.

“Mi Nena, la amo”, comentó Danna al mencionar a Belinda. Después, vinculó la conversación con un mensaje para el público sobre las relaciones sentimentales y la posibilidad de asumir los riesgos afectivos.

“Les da miedo amar. Amen, coño. O sea, si te rompen el corazón, pues te rompió el corazón. Pero siente, carajo, siente”, expresó la artista. El discurso antecedió la interpretación de la siguiente canción de su presentación.

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El video comenzó a circular con fuerza este lunes 16 de noviembre. Usuarios compartieron fragmentos de la respuesta en X, Instagram y TikTok, donde retomaron la pregunta del fan y el gesto de Danna al recordar a Belinda.

La expresión “a dulcecito” se convirtió en el fragmento más repetido del clip. Los seguidores de ambas cantantes también relacionaron el comentario con el beso que protagonizaron ocho días antes sobre el escenario del Auditorio Nacional de la Ciudad de México.

Belinda y Danna se besan en Mentiras All Stars el pasado 8 de noviembre

Belinda y Danna compartieron escenario el domingo 8 de noviembre durante la función de cierre de Mentiras All Stars en el Auditorio Nacional. El beso ocurrió durante el número “Yuri y Daniela”, parte del recorrido musical que reunió personajes de distintas versiones de Mentiras.

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Danna interpreta a Yuri y Belinda da vida a Daniela. La escena se desarrolla durante “Amiga mía”, tema en el que Yuri deja ver que sus sentimientos por Daniela rebasan la amistad que une a ambos personajes desde hace años.

Durante la última parte de la canción, Danna se acercó a Belinda y la besó frente al público. Los asistentes reaccionaron con gritos, aplausos y celulares levantados para registrar el momento desde las butacas.

Danna besó a Belinda durante el número "Amiga mía" en la función de cierre de "Mentiras All Stars" en el Auditorio Nacional, un momento que detonó euforia entre el público y se volvió viral en redes sociales. (X @CarneDeAzucar)

Los videos circularon minutos después de la función. En las publicaciones, usuarios destacaron la reacción de Belinda, la cercanía entre ambas artistas y la respuesta del público en el recinto conocido como el Coloso de Reforma.

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La escena forma parte del universo de Mentiras, donde Yuri mantiene un vínculo afectivo con Daniela. En Mentiras All Stars, esa tensión toma mayor presencia durante el bloque musical que incluye “Amiga mía” y “Ese hombre no se toca”.

Mentiras All Stars cierra temporada en el Auditorio Nacional

La función del 8 de noviembre marca el cierre de esta etapa de Mentiras All Stars en el Auditorio Nacional. Belinda y Danna compartieron créditos con Paola Gómez, Paloma Cordero, Lorena Vignau, Georgina Levin, Regina Voce, Carlos Fonseca, Fher Soberanes y Ángel Ferreyro.

El montaje no funciona como una reposición lineal de la historia original. La propuesta reúne personajes, canciones y momentos de varias entregas del llamado “Mentiverso”, con nuevas interacciones entre los roles que ya conoce el público.

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La secuencia entre Yuri y Daniela genera una conversación propia entre los seguidores del musical. Algunos usuarios escribieron que “la tensión” entre los personajes ya estaba presente en la historia, mientras otros celebraron que el momento llegara a escena frente a miles de asistentes.

Hasta antes de la declaración de Danna en Estados Unidos, ninguna de las dos artistas había emitido una explicación pública sobre el beso fuera del contexto de la función. La cantante retomó ese momento al responder la pregunta de un fan este 14 de noviembre y describió el recuerdo con una frase que ahora circula entre sus seguidores: “Sus besos son dulces, cool”.

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