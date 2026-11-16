Camila Fernández hace revelación de género de su segundo bebé entre mariachi y fuegos artificiales

Camila Fernández hace revelación de género. (CUARTOSCURO/Redes sociales)

Guardar

Camila Fernández hizo la revelación de género de su segundo bebé durante una celebración familiar de estilo charro: una torre de fuegos pirotécnicos iluminó el cielo con destellos azules y confirmó que espera un varón. El anuncio llegó días después de que la cantante obtuviera su primer Latin Grammy, el reconocimiento más importante de su carrera.

La noticia del género del bebé la compartió la propia Camila a través de un video en sus redes sociales. En las imágenes, la cantante aparece de espaldas junto a su esposo, Francisco Barba Casillas, y su hija mayor, Cayetana, mientras observan cómo los fuegos artificiales azules iluminan la noche.

PUBLICIDAD

La frase que eligió para acompañar la publicación no dejó lugar a dudas: “Charrito y de a caballo”, con un corazón azul.

El bebé nacerá aproximadamente en abril de 2027 y se convertirá en el cuarto nieto de Alejandro Fernández.

“Charrito y de a caballo”: el anuncio tiene firma charra

La elección de los fuegos artificiales no fue casual. La familia Barba Casillas tiene raíces en el mundo ecuestre y charro, tradición que ya marcó la boda de Camila y Francisco: él llegó a la ceremonia a caballo el 1 de agosto de 2020, en la parroquia San Francisco Xavier de las Colinas, en Zapopan, Jalisco.

Francisco Barba Casillas nació el 27 de marzo de 1992 en Guadalajara, Jalisco, y mantiene un perfil bajo, alejado del mundo del espectáculo. Él y Camila se conocieron en una cita a ciegas organizada por amigos en común. Según la propia cantante, lo que más la atrajo fue que Francisco desconocía su apellido y la fama de su familia.

PUBLICIDAD

La pareja lleva más de seis años casada. Su primera hija, Cayetana, nació en 2021 y ya es parte habitual de las apariciones públicas de la cantante.

Camila Fernandez attends the 27th Annual Latin Grammy Awards in Las Vegas, Nevada, US, November 12, 2026. REUTERS/Caroline Brehman

El anuncio del embarazo lo hizo el 2 de octubre de 2026, durante un concierto en el Conjunto Santander de Artes Escénicas, en Guadalajara, Jalisco. Mientras interpretaba “Hermoso Cariño” —canción ligada a la trayectoria de su abuelo Vicente Fernández— se detuvo brevemente, se colocó de perfil para mostrar su vientre, llevó una mano a la pancita y confirmó la noticia con la frase: “Estoy embarazada muchachos”. Luego retomó la canción y continuó con el espectáculo.

PUBLICIDAD

Con la llegada del segundo hijo de Camila, la dinastía Fernández sumará un nuevo integrante. El bebé será nieto de Alejandro Fernández y bisnieto del fallecido Vicente Fernández, quien falleció en diciembre de 2021.

La cantante mexicana Camila Fernández realiza una presentación musical en vivo sobre un escenario, vestida con un traje de charro de color negro. Durante la interpretación de la canción Hermoso cariño, acompañada por músicos de mariachi con violines y guitarras, la artista coloca su mano sobre el abdomen mientras canta frente al público.

El anuncio llega en la semana de su primer Latin Grammy

La revelación del sexo del bebé se produjo días después de uno de los momentos más destacados de la carrera de Camila. El 12 de noviembre de 2026, durante la 27.ª entrega de los Latin Grammy celebrada en el MGM Grand Garden Arena de Las Vegas, Nevada, la cantante recibió el gramófono en la categoría de Mejor Álbum de Música Ranchera/Mariachi por su producción La Fernández.

PUBLICIDAD

Con ese premio, Camila se convirtió en la primera mujer de la dinastía Fernández en obtener un Latin Grammy, un reconocimiento que hasta ese momento solo habían alcanzado su padre y su abuelo. En dicha categoría logró vencer Pepe Aguilar y Christian Nodal, quienes también estaban en la terna.

Camila Fernandez poses with the Best Ranchero/Mariachi Album award for "La Fernandez" during the 27th Annual Latin Grammy Awards in Las Vegas, Nevada, US, November 12, 2026. REUTERS/Caroline Brehman

Vicente Fernández, el patriarca de la familia, recibió su primer Latin Grammy en 2002. Conocido como el Charro de Huentitán, construyó las bases de uno de los linajes más reconocidos de la música mexicana y consolidó el género ranchero como parte de la identidad cultural del país.

Alejandro Fernández, padre de Camila, obtuvo su primer gramófono en el año 2000, durante la primera edición de los Latin Grammy, y acumula cuatro reconocimientos de la Academia Latina de la Grabación. A lo largo de más de 30 años de carrera, se ha presentado en más de 18 países de Norteamérica, Latinoamérica y Europa.

PUBLICIDAD

Entre sus logros en Estados Unidos destaca la tradición de las Fiestas Patrias en Las Vegas, que inició en 2003 y lo convirtió en el artista solista con mayores ventas en la historia de esa ciudad, con 23 años consecutivos de presentaciones. En México, fue el primer artista en agotar cuatro conciertos en la Plaza de Toros La México, con una asistencia conjunta superior a 160 mil personas.