Los Angeles Chargers vs Baltimore Ravens: cuándo y dónde ver EN VIVO el Monday Night Football de la Semana 10 de la NFL en México

Jacoby Brissett debutará como QB titular de los Cuervos este lunes por la noche. (Gary A. Vasquez-Imagn Images)

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Los Angeles Chargers y Baltimore Ravens se enfrentarán este lunes 16 de noviembre a las 19:15 horas (tiempo del centro de México) desde el M&T Bank Stadium para cerrar la Semana 10 de la NFL con el clásico juego de Monday Night Football.

Entre lesiones y un mal comienzo de temporada, ambos equipos de la Conferencia Americana no atraviesan su mejor momento, pero buscarán terminar con la mala racha.

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Jacoby Brissett toma los controles de la ofensiva en Ravens

Jacoby Brissett debutará con los Baltimore Ravens este lunes. (AP Foto/Tony Gutierrez)

Jacoby Brissett debutará como quarterback titular de los Baltimore Ravens luego de llegar procedente de los Arizona Cardinals en la fecha límite de intercambios de la NFL.

Baltimore recibió a Brissett y una selección de quinta ronda del Draft de 2027. A cambio, envió a Arizona una selección de cuarta ronda de 2027 y otra de séptima ronda de 2028.

El movimiento se dio tras la lesión de Lamar Jackson, quien sufrió una fractura y luxación en el pulgar derecho. El mariscal de campo requiere entre seis y 10 semanas de recuperación, aunque el equipo aún no establece una fecha para su regreso.

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La semana pasada, los Ravens optaron por iniciar con el novato Joe Fagnano debido a que Brissett todavía no dominaba el libro de jugadas, pero tuvo una noche complicada frente a la defensiva de los Jacksonville Jaguars.

Ahora, Baltimore confía en la experiencia de Brissett para mantener vivas sus aspiraciones de llegar a los playoffs. Los Ravens tienen marca de 4-5 y se ubican en el último lugar de su división, por lo que una derrota reduciría de forma considerable su margen de error para el resto de la temporada.

Chargers ya piensa en el Draft 2027

Los Chargers todavía no conocen lo que es ganar en este 2026. (Denny Medley-Imagn Images)

Los Chargers atraviesan un inicio de temporada muy por debajo de las expectativas generadas tras la contratación del coordinador ofensivo Mike McDaniel, quien parece no parece entenderse con Jim Harbaugh ya que el equipo todavía no consigue una victoria en lo que va de la temporada y se encuentra en el último lugar de la NFL.

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El mal paso también coloca a Los Ángeles en la conversación por la primera selección del próximo Draft. De mantenerse en esa posición, el equipo tendría la posibilidad de elegir a Jeremiah Smith, uno de los prospectos más llamativos de la generación.

El declive de los Chargers resulta notorio. Durante los últimos años, el equipo se mantuvo como un contendiente habitual por los puestos de playoffs y logró avanzar a la postemporada en la campaña anterior.

La campaña anterior, los Cargadores quedaron eliminados en la ronda de comodines tras perder ante los New England Patriots. Por ello, el bajo rendimiento en esta nueva etapa ha sorprendido dentro y fuera de la organización.

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Cuándo y dónde ver el juego en México

El encuentro entre Los Angeles Chargers y los Baltimore Ravens podrá seguirse este lunes 16 de noviembre a las 19:15 horas (tiempo del centro de México) a través de las pantallas de ESPN, Disney+ y DAZN con suscripción a NFL Game Pass.