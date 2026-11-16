“La serie en sí está hecha con las patas”:Emilio Osorio desata polémica por criticar a RBD

Emilio Osorio attends the 27th Annual Latin Grammy Awards in Las Vegas, Nevada, US, November 12, 2026. REUTERS/Caroline Brehman

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Emilio Osorio se metió en terreno complicado al hablar de uno de los fenómenos más recordados de la televisión mexicana: RBD. Durante su participación en el podcast EnKamados de Karen Villanueva, donde estuvo acompañado por la actriz Ana Valeria Becerril, el joven actor compartió una opinión sobre la telenovela Rebelde, producción que dio origen a la exitosa agrupación musical y que marcó a toda una generación de espectadores.

Sin rodeos, Emilio lanzó una declaración que sorprendió a sus compañeros de conversación: “Cancelable. Este, yo creo sinceramente que RBD no es tan buena”. Aunque reconoció el impacto de sus canciones, cuestionó la calidad de la serie y aseguró que, al volver a verla, encontró aspectos de la producción que no le convencieron. Sus palabras provocaron risas en el estudio, pero también anticiparon una discusión que no pasó inadvertida.

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La frase no tardó en generar conversación en redes sociales, donde algunos seguidores defendieron el legado de la telenovela y cuestionaron que el actor hablara sobre una producción que alcanzó popularidad internacional. El comentario abrió nuevamente una discusión entre quienes consideran que Rebelde conserva su encanto y quienes creen que su éxito está relacionado, en buena medida, con los recuerdos de quienes crecieron viéndola.

Emilio Osorio cuestiona la calidad de Rebelde, pero reconoce sus canciones

Emilio Osorio - (Captura de pantalla)

Durante la charla, el hijo de Niurka Marcos y Juan Osorio explicó que su crítica no estaba dirigida a la música de RBD, “Yo creo que son muy buenas canciones, excelentes canciones”, expresó antes de señalar que su desacuerdo estaba relacionado con la realización de la telenovela.

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El actor fue todavía más directo al referirse a los aspectos técnicos de la producción: “La serie en sí está hecha con las patas”. Como argumento, mencionó detalles que, desde su perspectiva, resultan evidentes cuando se revisitan los episodios, entre ellos lámparas que aparecen en pantalla. También planteó que el ritmo acelerado de las grabaciones pudo influir en el resultado final.

Sin embargo, Emilio dejó claro que sus comentarios no representan una falta de cariño hacia quienes participaron en el proyecto. De hecho, mencionó expresamente a Pedro Damián, productor de la telenovela, de quien dijo sentir “un cariño muy grande”. También recordó su buena relación con su hija, a quien describió como una persona increíble. Así, el actor diferenció su opinión sobre la producción televisiva del aprecio que mantiene por sus integrantes.

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Ana Valeria Becerril defiende el encanto de RBD y recuerda cómo veía la telenovela

La telenovela Rebelde producida por Pedro Damián estrenó en el 2004. Imagen: Televisa.

La conversación también tuvo la intervención de Ana Valeria Becerril, quien no coincidió completamente con la postura de su compañero. La actriz recordó que Rebelde respondía a una manera de hacer televisión propia de aquella época, por lo que consideró necesario entender el contexto en el que fue realizada antes de juzgar sus características técnicas con los estándares actuales.

Además, compartió una anécdota de su infancia: sus padres no estaban de acuerdo con que viera la producción. Pese a esa restricción, confesó que la seguía a escondidas y disfrutaba los episodios junto a sus amigos y primas.

Becerril también recordó que los actores parecían disfrutar de la convivencia durante las grabaciones y que esa naturalidad contribuía al entretenimiento.

RBD, un fenómeno internacional que convirtió una telenovela en un movimiento musical

El actor fue uno de los villanos de la telenovela juvenil "Rebelde"

Para entender por qué las declaraciones de Emilio provocaron tantas reacciones, es necesario recordar lo que significó RBD. La historia comenzó el 4 de octubre de 2004 con el estreno de Rebelde, producción de Televisa creada por Pedro Damián. La trama seguía las experiencias de un grupo de adolescentes en el exclusivo colegio Elite Way School, donde las diferencias sociales, los romances, las rivalidades y la música formaban parte de la historia.

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El éxito de la ficción dio paso a una agrupación integrada por Anahí, Dulce María, Maite Perroni, Alfonso Herrera, Christopher Uckermann y Christian Chávez. Lo que comenzó como una extensión musical de la telenovela terminó convirtiéndose en un fenómeno internacional, con canciones como «Rebelde», «Sálvame», «Solo Quédate en Silencio», «Nuestro Amor» y «Ser o Parecer». Su popularidad cruzó fronteras y llegó a países de América Latina, Estados Unidos, España y otras regiones, consolidando una de las etapas más reconocidas del pop mexicano.

Aunque el grupo se separó en 2009, su historia tuvo un nuevo capítulo en 2023 con el Soy Rebelde Tour, que reunió a cinco de sus seis integrantes originales y convocó a miles de seguidores. Por eso, la opinión de Emilio Osorio tocó una fibra sensible entre quienes crecieron con la telenovela y sus protagonistas.

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