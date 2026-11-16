La opinión de Miguel Ángel Félix Gallardo sobre Narcos México, la serie basada en su vida y el personaje de Diego Luna

Miguel Ángel Gallardo Félix, el "Jefe de jefes" interpretado por Diego Luna en la serie Narcos: México (Foto: Netflix)

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Miguel Ángel Félix Gallardo, fundador del Cártel de Guadalajara, murió este domingo 15 de noviembre a los 80 años en un hospital de Jalisco, tras una falla orgánica múltiple. En 2021, el también llamado “Jefe de Jefes” había rechazado en entrevista con Telemundo el retrato que la serie Narcos México hizo de su historia.

El narcotraficante, también conocido como “El Padrino”, fue trasladado el pasado viernes 13 de noviembre a un hospital de Guadalajara por problemas de oxigenación, de acuerdo con los primeros reportes. Ingresó con baja oxigenación, desorientación y alteraciones de conciencia, según información de la Secretaría de Seguridad de Jalisco.

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Personal médico atribuyó el deceso a una falla orgánica múltiple. Félix Gallardo encabezó una de las organizaciones criminales más influyentes en la historia de México y articuló una red de drogas que conectó a productores mexicanos con organizaciones colombianas dedicadas al tráfico de cocaína.

En la entrevista, la periodista Issa Osorio le preguntó sobre la serie de Netflix que lo retrató “como el zar de la cocaína, por haber abierto las rutas de la coca entre Sudamérica hacia Estados Unidos y tener tratos con Pablo Escobar”.

Preso desde 1989 por el asesinato del agente de la DEA Enrique Camarena, el narcotraficante murió este domingo tras ser internado de urgencia el pasado viernes en Guadalajara. (Infobae)

Félix Gallardo respondió de forma tajante. “A esa persona ni lo conocí. Él, esa persona que usted me está mencionando. Jamás estuve en Medellín o en Cali como la serie esa que dice”, aseguró.

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Agregó que el capo colombiano murió cuando él ya estaba en prisión. “No existe zar... No existió eso, nunca existió cárteles en Guadalajara. Quién sabe ahora. Nunca existió”, declaró.

Sobre su vida cotidiana durante los años que la serie retrata como el auge de su poder criminal, el narcotraficante insistió en una versión distinta. “O sea, llevábamos una vida de familia. Traje a mis hijos a la escuela”, explicó en la misma entrevista.

“Miguel Félix Gallardo es un hombre honesto”, dijo sobre el personaje interpretado por Diego Luna

Cuando la periodista le preguntó si se identificaba con el personaje interpretado por Diego Luna en la ficción, la respuesta fue breve. “No. Miguel Félix Gallardo es un hombre honesto”, aseguró el también conocido como “Jefe de Jefes”.

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Narcos México, estrenada en noviembre de 2018 por Netflix, abordó el nacimiento y la expansión del Cártel de Guadalajara durante las décadas de 1970 y 1980. La serie retrató además las relaciones entre sus principales integrantes y el desarrollo de las operaciones de tráfico de drogas hacia Estados Unidos, con Félix Gallardo como eje central de la trama en las primeras temporadas.

La trayectoria criminal de Félix Gallardo se desarrolló durante las décadas de 1970 y 1980, cuando consiguió ampliar sus operaciones mediante alianzas con otros traficantes, contactos políticos y presuntos vínculos con funcionarios encargados de combatir el narcotráfico.

El capo, que se definió como "un hombre honesto" ante Telemundo, dijo haber llevado una vida de familia mientras construía la organización que después inspiró una producción internacional. (Captura de pantalla Youtube Telemundo)

Junto con Rafael Caro Quintero y Ernesto Fonseca Carrillo, alias “Don Neto”, consolidó una estructura que controló importantes rutas para trasladar marihuana, heroína y cocaína hacia EEUU. Esa alianza entre los tres capos formó el núcleo de lo que se conoció como el Cártel de Guadalajara.

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A diferencia de la versión que ofrece la ficción de Netflix, Félix Gallardo sostuvo siempre que esa estructura criminal centralizada nunca existió como tal en la capital jalisciense durante esos años.

El caso Camarena desencadenó una crisis entre México y EEUU

La detención de Félix Gallardo ocurrió el 8 de abril de 1989, cuatro años después del secuestro y asesinato del agente de la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos, Enrique “Kiki” Camarena, y del piloto mexicano Alfredo Zavala Avelar.

El caso provocó una crisis entre México y EEUU. La investigación derivada de ese episodio exhibió las dimensiones de la organización criminal que Félix Gallardo había construido durante casi dos décadas de operaciones en el trasiego de drogas hacia territorio estadounidense.

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