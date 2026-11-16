EN VIVO| Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 16 de noviembre: “Jefe de Jefes”, el corrido de Los Tigres del Norte que el público vinculó con Félix Gallardo

“Jefe de Jefes”, el corrido de Los Tigres del Norte que el público vinculó con Félix Gallardo

La muerte de Miguel Ángel Félix Gallardo, fundador del extinto Cártel de Guadalajara, reavivó la historia detrás de “Jefe de Jefes”, el emblemático corrido de Los Tigres del Norte que durante casi tres décadas fue asociado popularmente con el capo, aunque su compositor, Teodoro Bello, ha insistido en que no lo escribió pensando en un narcotraficante. La canción nació en 1997 por petición de Jorge Hernández, vocalista de la agrupación, quien buscaba superar el éxito de “Pacas de a kilo” con una composición sobre una persona capaz de sobresalir en cualquier actividad.

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