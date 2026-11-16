EN VIVO| Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 16 de noviembre: “Jefe de Jefes”, el corrido de Los Tigres del Norte que el público vinculó con Félix Gallardo

Últimas actualizaciones
“Jefe de Jefes”, el corrido de Los Tigres del Norte que el público vinculó con Félix Gallardo
La muerte de Miguel Ángel Félix Gallardo, fundador del extinto Cártel de Guadalajara, reavivó la historia detrás de “Jefe de Jefes”, el emblemático corrido de Los Tigres del Norte que durante casi tres décadas fue asociado popularmente con el capo, aunque su compositor, Teodoro Bello, ha insistido en que no lo escribió pensando en un narcotraficante. La canción nació en 1997 por petición de Jorge Hernández, vocalista de la agrupación, quien buscaba superar el éxito de “Pacas de a kilo” con una composición sobre una persona capaz de sobresalir en cualquier actividad.
Información ampliada:
ARTÍCULO DE INFOBAE
"Jefe de Jefes" de Los Tigres del Norte: la verdad detrás de la canción que el público ligó a Miguel Ángel Félix Gallardo
Desde 1997, el corrido más famoso de Los Tigres del Norte ha sido ligado a figuras del narcotráfico
Cuando Los Tigres del Norte lanzaron el álbum Jefe de Jefes en 1997, el tema que le da nombre se convirtió de inmediato en su carta de presentación. Bastaban los primeros acordes para que el público los reconociera en cualquier escenario. Lo que nadie anticipó es que esa canción quedaría atada, durante casi tres décadas, al nombre y apodo de un hombre que ya llevaba ocho años preso cuando fue grabada: Miguel Ángel Félix Gallardo, fundador del extinto Cártel de Guadalajara, fallecido este domingo 15 de noviembre de 2026 a los 80 años.