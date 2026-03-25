Estos son los alimentos más contaminados de 2026 y las razones por las que debe tener cuidado con su ingesta

Alerta en la mesa: estos son los alimentos más contaminados de 2026 y por qué debería vigilar su consumo - crédito Imagen Ilustrativa Infobae/VisualesIA

El consumo de frutas y verduras sigue siendo uno de los pilares fundamentales de una alimentación saludable. Sin embargo, un reciente informe encendió las alarmas sobre la calidad de algunos de los productos más comunes en la dieta diaria.

Se trata de la “Guía del comprador sobre pesticidas en productos agrícolas” de 2026, elaborada por el Grupo de Trabajo Ambiental (EWG), que reveló cuáles son los alimentos con mayor presencia de residuos químicos potencialmente nocivos.

En la lista, conocida como la “Docena Sucia” (“Dirty Dozen”), destacan productos ampliamente consumidos en las familias como las espinacas, las fresas y las uvas, que encabezan el ranking de los más contaminados. A estos se suman los nectarinos, melocotones, cerezas, manzanas, moras, peras, patatas y arándanos.

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Todos ellos, según el análisis, presentan una carga significativa de pesticidas incluso después de haber sido lavados cuidadosamente, como lo haría cualquier consumidor en casa.

Investigación advierte sobre residuos de pesticidas en frutas y verduras comunes - crédito Imagen Ilustrativa Infobae/VisualesIA

Uno de los datos más preocupantes del informe es que las espinacas, ubicadas en el primer lugar, registraron la mayor concentración de residuos por peso frente a cualquier otro producto agrícola. Además, contenían en promedio cuatro o más tipos diferentes de pesticidas. Este patrón no es aislado: la mayoría de las muestras analizadas presentaron múltiples residuos químicos, lo que incrementa el riesgo potencial para la salud.

Para llegar a estas conclusiones, el EWG analizó 54.344 muestras de 47 frutas y verduras, basándose en pruebas realizadas por el Departamento de Agricultura de Estados Unidos (Usda). Aunque cada alimento fue previamente lavado y preparado para simular el consumo doméstico, los resultados evidenciaron la presencia de 264 pesticidas distintos, de los cuales 203 aparecieron específicamente en los alimentos de la “Docena Sucia”.

El impacto de estos químicos en el organismo humano ha sido motivo de múltiples investigaciones y los estudios previos han vinculado la exposición a pesticidas con partos prematuros, malformaciones congénitas, abortos espontáneos y daños genéticos. También se han relacionado con enfermedades cardíacas, cáncer, alteraciones hormonales y problemas en la fertilidad.

En el caso de los niños, el riesgo es aún mayor, pues la Academia Estadounidense de Pediatría advierte que la exposición durante el embarazo y la infancia puede afectar el desarrollo, provocar bajo peso al nacer e incluso aumentar la probabilidad de padecer enfermedades graves.

Estos alimentos concentran más pesticidas según un nuevo informe y afectaría a los niños - crédito Imagen Ilustrativa Infobae/VisualesIA

Un elemento novedoso en el informe de este año es la detección de sustancias conocidas como Pfas en más del 60% de las muestras analizadas dentro de la lista de alimentos más contaminados. Estas sustancias, denominadas “químicos eternos”, se caracterizan por su extrema persistencia en el medio ambiente y en el cuerpo humano, ya que pueden tardar años o incluso siglos en degradarse.

De acuerdo con los expertos, estas sustancias representan un riesgo significativo, ya que han sido asociadas con enfermedades como cáncer, problemas tiroideos, colesterol elevado, daño hepático, disminución de la fertilidad y afectaciones al sistema inmunológico. Incluso en concentraciones mínimas, pueden generar efectos adversos en la salud, lo que aumenta la preocupación entre la comunidad científica y los consumidores.

No obstante, no todos coinciden con la gravedad de estas conclusiones, pues desde la Alianza para la Alimentación y la Agricultura (AFF) y representantes de la industria de plaguicidas han insistido en que la presencia de residuos no implica necesariamente un riesgo inmediato.

Argumentan que los niveles detectados suelen estar por debajo de los límites establecidos por las autoridades regulatorias, que incluyen amplios márgenes de seguridad para proteger a la población, especialmente a los niños.

Un estudio identifica a las espinacas como el alimento con mayor concentración de pesticidas en 2026 - crédito Imagen Ilustrativa Infobae/VisualesIA

En medio de este debate, los expertos coinciden en un punto clave: no se trata de dejar de consumir frutas y verduras. Por el contrario, recomiendan mantener una dieta variada y equilibrada, pero tomando medidas para reducir la exposición a pesticidas.

Una de las estrategias más efectivas es priorizar el consumo de productos incluidos en la lista de los “Quince Limpios” (“Clean Fifteen”), que presentan menores niveles de contaminación. Entre ellos destacan la piña, el maíz dulce, el aguacate, el mango, el plátano, la zanahoria y el kiwi.

Otra recomendación importante es optar, en la medida de lo posible, por versiones orgánicas de los alimentos más contaminados. Asimismo, lavar correctamente las frutas y verduras antes de consumirlas sigue siendo una práctica fundamental. Aunque este proceso no elimina por completo los residuos, sí contribuye a reducir significativamente su presencia.

En definitiva, el informe de 2026 pone sobre la mesa una realidad compleja: mientras los alimentos frescos siguen siendo esenciales para la salud, también pueden ser una vía de exposición a sustancias químicas. La clave, según los especialistas, está en informarse, tomar decisiones conscientes y adoptar hábitos que permitan minimizar riesgos sin sacrificar la calidad de la alimentación.