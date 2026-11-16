Las declaraciones de Diego Luna sobre Félix Gallardo después de interpretarlo en la serie ‘Narcos México’

El actor mexicano interpretó al fundador del Cártel de Guadalajara en Narcos: México. (FOTO: PFP/CUARTOSCURO.COM)

Guardar

Miguel Ángel Félix Gallardo, fundador del Cártel de Guadalajara, murió este domingo a los 80 años en un hospital de Guadalajara, Jalisco, lo que reavivó la entrevista que Diego Luna dio en 2018 sobre su interpretación del capo en Narcos: México, la serie de Netflix que recreó el ascenso del narcotráfico mexicano durante los años 80. El actor había negado entonces que su papel constituyera una apología al narcotráfico.

En la entrevista con Al Arabiya English, Luna explicó que decidió no buscar contacto con Félix Gallardo ni con personas cercanas a él para preparar el papel. “No quiero tener ningún contacto con ellos”, afirmó, y optó por documentales y material escrito sobre la época.

PUBLICIDAD

El actor reconoció que desconocía en profundidad lo ocurrido en México durante los años 80, pese a haberlos vivido de niño. “Tuve que volver a ese período desde otra perspectiva y empecé a leer mucho sobre él. Para mí, interpretar a Félix Gallardo fue algo pesado, muy pesado”, relató.

Luna vinculó esa investigación con la violencia que atraviesa México en la actualidad. “Vivimos en un país donde más de 250 mil personas han muerto en los últimos 12 años a causa de una guerra que el presidente Calderón decidió emprender sin estrategia y creó un desastre”, señaló.

Diego Luna relató cómo evitó construir un villano unidimensional y vinculó la violencia narrada en la ficción con la guerra contra el narcotráfico que dejó más de 250 mil muertos en México. (Foto: Archivo)

“Ponerte encima (al personaje) es difícil y además con la integridad con la que yo abordo mi trabajo. Para mí era muy importante no deshumanizar al personaje. Porque en ese momento si declaras que esto nunca se va a solucionar. Si nada más hubiera buenos y malos, el problema de lo que estamos viviendo es que hay grises”, explicó el actor en otra entrevista para Imagen Radio también en 2018.

PUBLICIDAD

El actor evitó construir un villano unidimensional

Diego Luna explicó que buscó alejarse de la caricatura del narcotraficante despiadado para construir, en sus palabras, un personaje tridimensional. “Trataba de no juzgarlo. Es muy fácil, cuando te dicen que eres el malo, aparecer en cada escena y ser malo, malo”, dijo.

El actor describió a Félix Gallardo como un hombre que entendía el valor de la discreción y tenía capacidad de negociación con actores muy distintos. “Podía sentarse con políticos, pero también ir a un rancho y hablar cara a cara con un hombre que cultivaba marihuana en el campo”, explicó.

Luna también cuestionó el relato tradicional de “buenos contra malos” en las historias sobre narcotráfico. “Es una organización en la que todos participaron. Están los políticos, la Policía, los militares, el sector empresarial. Y esto ocurría a ambos lados de la frontera”, afirmó.

PUBLICIDAD

El protagonista de Narcos: México aseguró que interpretar al fundador del Cártel de Guadalajara le exigió entender una red de corrupción que involucraba a políticos, policías y militares. EFE/ A&E/Courtesy of Netflix/ SOLO USO EDITORIAL/SOLO DISPONIBLE PARA ILUSTRAR LA NOTICIA QUE ACOMPAÑA (CRÉDITO OBLIGATORIO)

Tras el lanzamiento de la serie, en una entrevista con Telemundo en 2021, el llamado “Jefe de Jefes” rechazó de forma tajante el vínculo con Pablo Escobar que la ficción le atribuye. “A esa persona ni lo conocí. Jamás estuve en Medellín o en Cali como la serie esa que dice”, aseguró.

El narcotraficante agregó que el capo colombiano murió cuando él ya estaba en prisión y negó la existencia misma de la estructura criminal que la serie retrata. “No existe zar... No existió eso, nunca existió cárteles en Guadalajara. Quién sabe ahora. Nunca existió”, declaró a la periodista Issa Osorio.

PUBLICIDAD

“Miguel Félix Gallardo es un hombre honesto”, dijo sobre sí mismo

Félix Gallardo describió su vida cotidiana durante los años que Narcos: México ubica en el auge de su poder criminal de manera muy distinta a la ficción. “Llevábamos una vida de familia. Traje a mis hijos a la escuela”, explicó en la misma entrevista.

Cuando la periodista le preguntó si se identificaba con el personaje que interpreta Diego Luna, respondió sin matices. “No. Miguel Félix Gallardo es un hombre honesto”, sostuvo el fundador del Cártel de Guadalajara.

Félix Gallardo fue detenido el 8 de abril de 1989, cuatro años después del secuestro y asesinato del agente de la DEA Enrique “Kiki” Camarena y del piloto mexicano Alfredo Zavala Avelar. El caso provocó una crisis entre México y Estados Unidos.

PUBLICIDAD

El "Jefe de Jefes" calificó como falsa la existencia de un cártel en Guadalajara y aseguró que llevaba una vida de familia durante los años que la serie de Netflix retrata como el auge de su poder criminal.

Junto con Rafael Caro Quintero y Ernesto Fonseca Carrillo, también conocido como “Don Neto”, Félix Gallardo consolidó una estructura que controló rutas para trasladar marihuana, heroína y cocaína hacia territorio estadounidense durante casi dos décadas.

La serie Narcos: México se estrenó en noviembre de 2018 por Netflix y abordó el nacimiento y la expansión del Cártel de Guadalajara durante las décadas de 1970 y 1980.

Félix Gallardo había obtenido el beneficio de prisión domiciliaria en 2022, tras pasar 33 años recluido por el homicidio del agente de la DEA. Fue trasladado el pasado 13 de noviembre a un hospital de Guadalajara por problemas de oxigenación, desorientación y alteraciones de conciencia, según la Secretaría de Seguridad de Jalisco. El personal médico atribuyó su muerte a una falla orgánica múltiple.

PUBLICIDAD