México

Tequila Coyote’s: cuánto cuesta comer en el restaurante donde Claudia Sheinbaum se reunió con mexicanos en China

La presidenta compartió un mensaje donde afirmó que se encuentraba con la comunidad mexicana en China y los asistentes lanzaban un grito de “¡Viva México!”

Claudia Sheinbaum, se reunió este lunes 16 de noviembre con la comunidad mexicana en Tequila Coyote’s, restaurante de Shenzhen, China, antes de su participación en la cumbre APEC.

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Claudia Sheinbaum, se reunió este lunes 16 de noviembre con la comunidad mexicana en Tequila Coyote’s, restaurante de Shenzhen, China, antes de su participación en la cumbre APEC del próximo 18 y 19 de noviembre del presente año.

Comer en el establecimiento cuesta desde 161.82 pesos mexicanos por un platillo infantil hasta 1,060.20 pesos por un corte ribeye, con base en un tipo de cambio de 2.79 pesos por cada yuan chino.

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La presidenta de México difundió un video desde la entrada del restaurante, donde aparece con cerca de más de 20 personas. En el mensaje afirma que se encuentra “con la comunidad mexicana en China” y los asistentes lanzan un grito de “¡Viva México!”.

El encuentro ocurre durante la agenda de Sheinbaum en Asia. La mandataria participará en el Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico y tiene previsto sostener una reunión bilateral con el presidente chino Xi Jinping.

Tequila Coyote’s ofrece comida mexicana elaborada con ingredientes locales

De acuerdo con la descripción de Tripadvisor, Tequila Coyote’s presenta una oferta de cocina mexicana basada en recetas tradicionales, ingredientes frescos, margaritas y bebidas con mezcal. El restaurante también anuncia opciones vegetarianas, veganas y sin gluten.

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El establecimiento opera con servicios de desayuno, almuerzo, cena y brunch. Acepta pagos digitales y tarjetas American Express, Discover, Mastercard y Visa.

Tequila Coyote’s: cuánto cuesta comer en el restaurante donde Claudia Sheinbaum se reunió con mexicanos en China (Instagram/@claudia_shein /@tequilacoyotes)
Tequila Coyote’s: cuánto cuesta comer en el restaurante donde Claudia Sheinbaum se reunió con mexicanos en China (Instagram/@claudia_shein /@tequilacoyotes)

En el video compartido por Sheinbaum se observan varios platillos mexicanos. El menú se enfoca en preparaciones mexicanas adaptadas a los insumos disponibles en China, entre ellas tortillas hechas con maíz de Beijing.

El empresario Ernesto Treviño, originario de Colima, es identificado como responsable del restaurante donde se realizó el encuentro con la comunidad mexicana.

Las entradas van de 161.82 a 273.42 pesos mexicanos

Los precios más bajos corresponden al menú infantil. La mini hamburguesa de res o pollo, los chicken fingers, las mini chimichangas y el mini burrito bañado cuestan CNY 58, equivalentes a 161.82 pesos mexicanos.

Entre las entradas aparecen las potato wedges por CNY 58, unos 161.82 pesos; los jalapeño poppers y el chicharrón de cerdo por CNY 78, unos 217.62 pesos; y los sopesitos de cochinita por CNY 80, equivalentes a 223.20 pesos.

Las mini chimichangas y los chips con salsas tienen un precio de CNY 85, alrededor de 237.15 pesos mexicanos. El guacamole cuesta CNY 98, unos 273.42 pesos mexicanos.

En sopas y ensaladas, el ceviche de pescado se vende en CNY 85, equivalentes a 237.15 pesos. La ensalada César con pollo cuesta CNY 80, unos 223.20 pesos; la sopa de tortilla tiene un precio de CNY 70, 195.30 pesos, y la sopa de frijoles Monterrey vale CNY 75, 209.25 pesos.

Nachos, fajitas y burritos superan los 300 pesos

Los nachos chicos cuestan CNY 78, unos 217.62 pesos mexicanos, mientras que la versión grande vale CNY 118, equivalentes a 329.22 pesos. Las carnitas ascienden a CNY 145, cerca de 404.55 pesos.

Comer en el establecimiento, Tequila Coyotes Mexican Food & Grill, propiedad de Ernesto Humberto Treviño Amezcua, cuesta desde 161.82 pesos mexicanos por un platillo infantil hasta 1,060.20 pesos por un corte ribeye, con base en un tipo de cambio de 2.79 pesos por cada yuan chino (Captura)
Comer en el establecimiento, Tequila Coyotes Mexican Food & Grill, propiedad de Ernesto Humberto Treviño Amezcua, cuesta desde 161.82 pesos mexicanos por un platillo infantil hasta 1,060.20 pesos por un corte ribeye, con base en un tipo de cambio de 2.79 pesos por cada yuan chino (Captura)

Las fajitas de verduras se venden en CNY 98, unos 273.42 pesos. Las de pollo cuestan CNY 115, equivalentes a 320.85 pesos mexicanos; las de res tienen un precio de CNY 120, 334.80 pesos; las de camarón alcanzan CNY 128, 357.12 pesos, y el trío vale CNY 148, unos 412.92 pesos.

Las quesadillas de pollo, verduras, res o queso cuestan CNY 98, unos 273.42 pesos. Los tacos duros de pollo, verduras o res se ofrecen en el mismo precio.

Los tacos suaves de pollo, verduras o res alcanzan CNY 110, equivalentes a 306.90 pesos. El burrito gringo, disponible con pollo, verduras, res, pastor, carnitas o pechuga cowboy, cuesta CNY 115, unos 320.85 pesos.

El burrito bañado tiene el mismo precio: CNY 115. La TexMex Burger cuesta CNY 110, alrededor de 306.90 pesos, y el Caesar Burrito vale CNY 98, unos 273.42 pesos.

Los tacos especiales llegan a 488.25 pesos

Dentro de los platillos mexicanos, el chamorro de cerdo en salsa guajillo cuesta CNY 178, unos 496.62 pesos mexicanos. Las enchiladas rojas o verdes de pollo, verduras, res o queso tienen un precio de CNY 110, equivalentes a 306.90 pesos.

El molcajete de pollo o pastor cuesta CNY 118, unos 329.22 pesos; el de res vale CNY 128, 357.12 pesos, y el trío llega a CNY 138, unos 385.02 pesos.

La carta muestra el molcajete de verduras con una cifra de “CNY 115,175”. El dato aparece así en el menú proporcionado y no permite establecer un precio consistente, pues supera por mucho el rango del resto de los platillos.

El pepito de res o torta de milanesa cuesta CNY 118, unos 329.22 pesos. Los tacos al pastor se venden en CNY 88, equivalentes a 245.52 pesos; las gringas cuestan CNY 98, 273.42 pesos.

Los tacos gobernador y los tacos de pescado estilo Baja tienen un precio de CNY 105, unos 292.95 pesos. Las flautas, campechanas, tacos de carnitas, costilla, tinga de pollo y barbacoa de res se mantienen entre CNY 95 y CNY 98, es decir, entre 265.05 y 273.42 pesos mexicanos.

Los tacos especiales de ribeye son uno de los productos más caros de esta sección: cuestan CNY 175, equivalentes a 488.25 pesos mexicanos.

Miembros de una delegación se reúnen con la comunidad mexicana en el restaurante Tequila Coyote's, en Shenzhen, China. Las imágenes documentan al grupo posando en el exterior del establecimiento, el servicio de alimentos desde el área de cocina y a los asistentes sentados a lo largo de una mesa durante una comida, momento en el que uno de los participantes se pone de pie para hablar frente a los presentes.

El ribeye cuesta más de 1,000 pesos mexicanos

Los precios más altos aparecen en los cortes y platillos a la parrilla. El pollo a las brasas cuesta CNY 180, unos 502.20 pesos mexicanos. En esa sección también aparece una cifra de CNY 125, equivalente a 348.75 pesos, sin que el menú especifique el platillo correspondiente.

El salmón a la parrilla y las costillas BBQ cuestan CNY 238 cada uno, unos 664.02 pesos. El tenderloin vale CNY 288, equivalentes a 803.52 pesos, mientras que el New York striploin se vende en CNY 328, unos 915.12 pesos.

El boneless ribeye es el platillo con el precio más alto de la carta: CNY 380, alrededor de 1,060.20 pesos mexicanos.

Para cerrar, el flan y los churros cuestan CNY 65, unos 181.35 pesos mexicanos. Así, una comida individual en Tequila Coyote’s puede partir de poco más de 160 pesos en opciones infantiles o entradas, y superar los 1,000 pesos si se elige un corte de carne.

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