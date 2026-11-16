Gobierno de México presume primer lugar de Sheinbaum en ranking de aprobación rumbo a la APEC

La presencia de la mandataria mexicana como voz central ante más de mil representantes del sector privado de las 21 economías del bloque subraya el papel que el gobierno busca consolidar en los circuitos del comercio global. Crédito: Presidencia de México

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La presidenta Claudia Sheinbaum encabeza con 69.8% de aprobación el más reciente ranking de CB Global Data sobre mandatarios de América Latina, según presumió el equipo de comunicación de la Presidencia en la conferencia matutina previa al viaje de la mandataria a la cumbre del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico en Shenzhen, China.

El ranking de CB Global Data se publicó el miércoles 11 de noviembre, días antes de que la presidenta emprendiera el viaje a Shenzhen. La secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, quien encabeza las mañaneras del 16 al 19 de noviembre durante la ausencia de la mandataria, destacó este lunes el resultado del sondeo, mientras Sheinbaum ya se encontraba en China con una agenda que incluye reuniones bilaterales con los presidentes de ese país.

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El segundo lugar corresponde a Nayib Bukele con 69.5%

La mandataria mexicana encabeza la lista difundida por el vocero presidencial, seguida del presidente salvadoreño con 69.5%, mientras Lula da Silva y otros líderes regionales quedan por debajo del umbral del 52%.

De acuerdo con la tabla difundida por el vocero presidencial, Nayib Bukele, presidente de El Salvador, ocupa el segundo puesto con 69.5% de aprobación y 24.9% de desaprobación, apenas tres décimas por debajo de la mandataria mexicana.

El tercer lugar lo ocupa Laura Fernández, presidenta de Costa Rica, con 52.3% de aprobación, seguida de Luis Abinader, de República Dominicana, con 51.2%.

En el quinto sitio aparece Lula da Silva, presidente de Brasil, con 50.4% de respaldo, y en el sexto, Daniel Noboa, de Ecuador, con 47.8%.

El resto del listado incluye a Colombia, Honduras, Perú, Bolivia y Uruguay

Una infografía de CBGLOBALDATA presenta el nivel de aprobación de dieciocho mandatarios de América Latina proyectado para octubre de 2026, encabezado por Claudia Sheinbaum. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El grupo calificado como “regular” por la consultora lo integran Abelardo de la Espriella, de Colombia, con 46.9% de aprobación; Nasry Asfura, de Honduras, con 45.7%; Keiko Fujimori, de Perú, con 43.8%, y Rodrigo Paz, de Bolivia, con 40.2%.

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Cierra ese bloque Yamandú Orsi, presidente de Uruguay, con 38.6% de aprobación y 57.7% de desaprobación, el nivel más alto de rechazo entre los mandatarios mostrados en la gráfica presentada durante la conferencia.

La vocería no detalló en esta ocasión la posición de Argentina ni del resto de los países que aparecen en ediciones previas del mismo estudio, como Guatemala y Venezuela.

El vocero atribuye el liderazgo al respaldo popular y a los programas sociales

El funcionario que presentó el ranking durante la mañanera sostuvo que el resultado “es por el gran respaldo popular” hacia la presidenta, y mencionó como factores la recuperación del poder adquisitivo, los incrementos al salario mínimo y los programas sociales del gobierno federal.

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El vocero añadió que Sheinbaum “merece hoy estar en primer lugar de los mandatarios de América Latina” por “su honestidad y por el trabajo, la preparación y el acierto que ha tenido en las diferentes acciones” de su administración, sin precisar a qué acciones específicas se refería.

El ranking de CB Global Data se elabora con encuestas en 18 países

CB Global Data es la consultora que elabora mensualmente este estudio de aprobación presidencial en América Latina. Según metodología publicada en ediciones anteriores del mismo ranking, la medición se realiza mediante la técnica CB CAWI Research entre personas mayores de 18 años en 18 países de la región, con muestras de entre 1,959 y 3,911 encuestados por país y un margen de error de entre ±1.6 y ±2.2 puntos porcentuales.

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Sheinbaum ya había encabezado ediciones previas del mismo sondeo en septiembre y octubre, con 69% y 69.3% de aprobación respectivamente, de acuerdo con reportes previos basados en la misma consultora.

La presidenta llega a Shenzhen como única oradora junto a Xi Jinping

La difusión de la medición, realizada desde la conferencia matutina, coincidió con la partida de la mandataria hacia la cumbre del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico en Shenzhen, donde presentará el Plan México ante líderes de 21 economías. (Presidencia )

El posicionamiento del ranking se presentó el mismo día en que Sheinbaum partió rumbo a China para participar en la Cumbre de Líderes de la APEC. De acuerdo con información de la Presidencia, la mandataria mexicana será la única jefa de Estado, además del anfitrión Xi Jinping, en dirigir un mensaje ante el Consejo Asesor de Negocios de la APEC, integrado por más de mil empresarios de las 21 economías del bloque.

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El secretario de Economía, Marcelo Ebrard, confirmó que no habrá reunión bilateral con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, durante la cumbre, debido a cambios en la agenda de la administración estadounidense. Ebrard detalló además que México fue elegido por unanimidad para presidir la APEC en 2028 y ser sede de la próxima Cumbre de Líderes.