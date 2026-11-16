Sheinbaum se reunirá con Xi Jinping y con el primer ministro de Canadá en China: la agenda del segundo día en el APEC

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La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, sostendrá este martes 17 de noviembre, hora local, reuniones bilaterales con el presidente de China, Xi Jinping, y con el primer ministro de Canadá, Mark Carney, en el marco de la cumbre del APEC en Shenzhen.

La agenda fue detallada por Rosa Icela Rodríguez, integrante del Gabinete de Seguridad, quien explicó que la mandataria no se conectaría a la conferencia matutina de este lunes, pero que sí lo hará el martes, según lo que les ha informado.

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Agenda de Sheinbaum en China este martes

Durante la conferencia matutina del Gobierno de México, la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, detalla las actividades oficiales programadas para la presidenta Claudia Sheinbaum durante su gira en China. En su intervención desde el podio presidencial, presenta los horarios y encuentros bilaterales previstos con mandatarios internacionales y líderes del sector empresarial.

De acuerdo con Rodríguez, estas son las actividades programadas, con horarios de China y de México:

Intervención magistral ante empresarios en el APEC: 12:00 horas en China, 22:00 horas en México (lunes 16 de noviembre).

Bilateral con Xi Jinping: 16:00 horas en China, 02:00 horas de la madrugada del martes en México.

Bilateral con Mark Carney: 18:00 horas en China, 04:00 horas de la madrugada del martes en México.

La funcionaria señaló que la jornada será intensa y destacó la importancia de las reuniones. Según información oficial difundida este lunes, Sheinbaum también será oradora principal en el APEC CEO Summit, en el que participan más de mil empresarios de la cuenca del Pacífico.

Primera gira por China y presentación del Plan México

La visita de la presidenta al país asiático, acompañada de cuatro secretarios de Estado, establece el tono de una relación que México habrá de gestionar con cuidado en un entorno geopolítico de crecientes tensiones entre las grandes potencias. FOTO: PRESIDENCIA/CUARTOSCURO.COM

Sheinbaum inició este lunes su gira de trabajo en Shenzhen con una reunión con la comunidad mexicana radicada en China. Posteriormente, indicó que presentará el Plan México durante su participación en el APEC, foro que congrega a 21 economías de la región.

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La presidenta explicó que viaja para recibir la estafeta de la sede, ya que México organizará la cumbre del APEC en 2028. La reunión de líderes está prevista para el 18 y 19 de noviembre, y su viaje fue programado del 15 al 20 de noviembre.

En la gira la acompañan los secretarios de Economía, Marcelo Ebrard; de Relaciones Exteriores, Roberto Velasco; de Energía, Luz Elena González; y de Medio Ambiente, Alicia Bárcena, entre otros funcionarios, así como el embajador Jesús Seade.

De acuerdo con La Jornada, entre los temas que México abordará con el gobierno chino están los hospitales inteligentes, la agricultura, el medio ambiente y la colaboración científica.

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Mark Carney y el contexto del T-MEC

Con la revisión del acuerdo comercial como telón de fondo, el encuentro entre los mandatarios de México y Canadá refleja la urgencia de ambos gobiernos por consolidar una posición común frente a las exigencias de Washington. REUTERS/Hollie Adams

El encuentro con el primer ministro de Canadá ocurre en un año de revisión del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC). Según Expansión, Washington informó que no aceptó renovar el tratado en su forma actual, y de acuerdo con Crónica, Estados Unidos activó su revisión cada año.

El secretario de Economía, Marcelo Ebrard, ha afirmado que el tratado continuará vigente hasta 2036 y anunció una cuarta ronda bilateral de negociaciones con Estados Unidos antes de que concluya 2026.

Sheinbaum y Carney han sostenido llamadas sobre el tema. En una de ellas, en agosto, coincidieron en que renovar el T-MEC “lo antes posible” es prioridad. Ambos gobiernos también acordaron un plan de acción para reforzar la revisión del acuerdo.

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En términos comerciales, México registró en 2024 un superávit de 5 mil 886 millones de dólares frente a Canadá, según datos citados por Expansión. Hasta el momento, las fuentes oficiales no han detallado los temas específicos que se abordarán en la bilateral.

Xi Jinping y la relación comercial con China

La visita se produce en un momento de tensión arancelaria: el déficit comercial con Beijing alcanzó 37 mil 857 millones de dólares entre enero y abril de 2026, mientras México negocia simultáneamente condiciones con Estados Unidos. REUTERS/Maxim Shemetov

Sheinbaum y Xi Jinping ya conversaron en noviembre de 2024 durante la cumbre del G20 en Río de Janeiro, según Milenio. La presidenta manifestó en septiembre su interés en una reunión bilateral con el mandatario chino durante este viaje.

La relación comercial ha estado marcada por los aranceles. México planteó gravámenes de hasta 50% a importaciones de países sin acuerdo comercial, principalmente China, cambios que el Congreso avaló y que China rechaza. Posteriormente, Sheinbaum propuso una mesa de trabajo de alto nivel tras la investigación abierta por China, y aclaró que las medidas no se dirigen exclusivamente a ese país.

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Entre enero y abril de 2026, el déficit comercial de México con China fue de 37 mil 857 millones de dólares, de acuerdo con El Imparcial.

El viaje se da mientras México negocia con Washington para reducir aranceles. Previo a la gira, Sheinbaum defendió mantener una buena relación con China y con Estados Unidos.

¿Qué sigue en la gira?

Rodríguez indicó que el Gabinete de Seguridad permanecerá en coordinación permanente durante la ausencia de la presidenta, con atención a la conferencia matutina y a la situación en el territorio nacional. Sheinbaum regresará al país el 20 de noviembre.