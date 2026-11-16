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"Un hombre de buena voluntad": esto opinaba Miguel Ángel Félix Gallardo de AMLO

El fundador del Cártel de Guadalajara elogió al expresidente en su única entrevista pública desde prisión

AMLO y Miguel Ángel Félix Gallardo (Foto: Cuartoscuro)
AMLO y Miguel Ángel Félix Gallardo (Foto: Cuartoscuro)
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Miguel Ángel Félix Gallardo, fundador del Cártel de Guadalajara, elogió en su única entrevista pública desde prisión al entonces presidente Andrés Manuel López Obrador, a quien describió como “un hombre de buena voluntad” y pidió que se le diera tiempo para resolver la desigualdad social en México.

Lo dijo en agosto de 2021, en una conversación con la periodista Issa Osorio de Telemundo, mientras estaba sentado en silla de ruedas, ciego de un ojo y conectado a una bombona de oxígeno por una neumonía grave.

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Félix Gallardo murió el domingo 15 de noviembre de 2026 en el hospital privado Country 2000 de Guadalajara, Jalisco, a los 80 años, por una falla orgánica múltiple, según confirmó la Secretaría de Seguridad del estado.

“No le quitaría su tiempo”

Miguel Ángel Félix Gallardo (Fotoarte: Steve Allen)
Miguel Ángel Félix Gallardo (Fotoarte: Steve Allen)

La periodista Osorio le preguntó si tenía esperanzas de salir de prisión con la amnistía que el gobierno de López Obrador había anunciado para reos mayores de 75 años. El capo respondió que no buscaba ese beneficio.

“Sé que el señor presidente es un hombre de buena voluntad, que está combatiendo la desigualdad social, está dando pensiones, está dando muchas cosas. Y yo no le quitaría su tiempo”, dijo Félix Gallardo a Telemundo.

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Al ser preguntado por la situación de violencia en el país, Félix Gallardo respondió desde su celda, donde aseguró tener únicamente un televisor de cinco pulgadas y no estar enterado de lo que ocurría afuera.

“La violencia es consecuencia del desempleo, de la desigualdad social, que hoy el señor López Obrador está resolviendo poco a poco. Hay que darle el tiempo”, afirmó en la misma entrevista.

Sobre la pandemia de COVID-19 y su efecto en la economía que en ese entonces se vivía, señaló: “Esto de la bacteria bajó mucho el poder adquisitivo de los mexicanos, pero este hombre es de buena voluntad y ojalá Dios le ayude.”

AMLO intentó que Félix Gallardo saliera de prisión

Este es el grado de estudios de Miguel Ángel Félix Gallardo
Miguel Ángel Félix Gallardo (Infobae)

El propio Andrés Manuel López Obrador se refirió a Miguel Ángel Félix Gallardo en agosto de 2022, cuando un juez federal le otorgó el beneficio de arresto domiciliario por motivos de salud. En su conferencia de prensa, el entonces presidente dijo: “El señor verdaderamente está mal de salud. Tiene muchas enfermedades, está mal y no puede ser atendido en el reclusorio.”

Sin embargo, el traslado nunca se ejecutó. La Fiscalía General de la República (FGR) objetó el mecanismo del brazalete electrónico y Félix Gallardo, que ya estaba a las puertas del penal para salir, tuvo que regresar a su celda.

Cumplía dos condenas que sumaban 77 años: 40 años por delitos contra la salud, acopio de armas y cohecho, y 37 años por el secuestro, tortura y asesinato del agente de la DEA Enrique “Kiki” Camarena, ocurrido en febrero de 1985. La justicia mexicana determinó que las penas debían compurgarse de forma sucesiva, lo que significaba que, de haber sobrevivido, habría salido de prisión en 2066.

Un sacerdote le dio los últimos sacramentos

Un hombre de edad avanzada con cabello canoso está sentado junto a un tanque de oxígeno medicinal de color verde y celeste.
(Captura Telemundo)

El viernes 13 de noviembre de 2026, Félix Gallardo fue trasladado de urgencia desde el penal de Puente Grande a un hospital privado en la colonia Lomas del Country de Guadalajara, por presentar niveles bajos de oxigenación. El operativo incluyó apoyo aéreo y un convoy de más de una decena de unidades de la Policía Estatal y la Policía Penitenciaria.

Permaneció dos días bajo observación médica con pronóstico reservado. La mañana del domingo 15 de noviembre, un sacerdote católico acudió a su habitación para administrarle los santos óleos, de acuerdo con información del periodista José Luis Montenegro.

Alrededor de las 14:00 horas de ese mismo domingo murió por falla orgánica múltiple, según confirmó la Secretaría de Seguridad de Jalisco. Tenía 22 enfermedades crónicas diagnosticadas, entre ellas ceguera del ojo derecho, sordera, diabetes, hipertensión, tuberculosis pulmonar latente y neumonía adquirida en el reclusorio. Tomaba más de 13 medicamentos diarios.

Sus últimos días en el penal los había pasado haciendo labores de jardinería, por las que percibía un salario de 400 pesos.

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