Explosión por acumulación de gas en la colonia Pensil deja un muerto y 5 lesionados, entre ellos un menor

Bomberos de la Ciudad de México inspeccionan un inmueble con daños estructurales tras registrarse una explosión por acumulación de gas en la colonia Pensil, dentro de la alcaldía Miguel Hidalgo. En el lugar se observan escombros, láminas caídas, cilindros de gas y una escalera metálica colocada para evaluar las afectaciones en el nivel superior de la vivienda.

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Una explosión por acumulación de gas en la colonia Pensil, alcaldía Miguel Hidalgo, dejó un muerto y cinco personas heridas, cuatro adultos y una menor de edad, de acuerdo con el informe que compartió el Jefe Vulcano Cova a medios nacionales.

Cova notificó desde su cuenta de X que derivado del incidente se suscitó un derrumbe en el inmueble.

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Por otro lado, informó a medios que el Heroico Cuerpo de Bomberos de la Ciudad de México hará una revisión completa de las inmediaciones para descartar cualquier otro daño.

Mientras tanto, las personas rescatadas ya fueron canalizadas para recibir atención médica.

El incidente tuvo lugar en Lago Peipus, esquina Lago Bolsena, Col. Modelo Pensil, alcaldía Miguel Hidalgo.

--Con información en desarrollo...