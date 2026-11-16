Quién es ‘El 08’: el ahijado de ‘El Mencho’ y sobrino del ‘Tío Lako’ que escapó de operativo militar en Ocotlán

Adrián Alonso Guerrero Covarrubias, alias El 08, ahijado de El Mencho y sobrino de Tío Lako. (Gobierno de EEUU)

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Adrián Alonso Guerrero Covarrubias, alias El 08, escapó de un cerco militar en Ocotlán, Jalisco, la tarde del jueves 12 de noviembre, y dejó atrás una camioneta blindada con placas de Florida que fue hallada horas después, abandonada, en un tramo de la carretera hacia Atotonilco el Alto, reveló Milenio.

El presunto ahijado de Nemesio Oseguera Cervantes, “El Mencho”, es sobrino de Heraclio Guerrero Martínez, “El Tío Lako”, jefe regional del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) en la frontera entre Jalisco y Michoacán.

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La camioneta Tahoe que terminó volcada frente a una dulcería

Una de las unidades donde se trasladaban los presuntos criminales fue impactada con un vehículo oficial y se volteó. Crédito: Redes Sociales

El enfrentamiento comenzó a las 13:11 horas, en el cruce de las calles Adalia y Río Colorado, frente a una sucursal de la Dulcería de los Altos y a pocas calles del Hospital General de Zona número 6 del IMSS. Militares que atendían el reporte de un vehículo robado fueron agredidos a balazos por civiles armados. El saldo: dos agresores abatidos, un detenido de nacionalidad hondureña, un soldado herido y una civil alcanzada por una bala perdida.

Una cámara de vigilancia cercana al lugar captó el momento exacto del choque. Dos camionetas negras tipo Chevrolet Tahoe, con blindaje artesanal, circulaban por la zona con los presuntos agresores a bordo.

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Una logró escapar; la otra giró para permitir la huida de la primera camioneta, Fue impactada en un costado por la unidad militar, que la volteó sobre la calle.

Tras el impacto, se registraron detonaciones de arma de fuego. Un militar cayó por los disparos, se cubrió la pierna y se arrastró para resguardarse mientras el resto de la tropa repelía la agresión, según el material audiovisual difundido en redes sociales.

Un helicóptero del Escuadrón Aerotáctico Titán, de la Secretaría de Seguridad de Jalisco, sobrevoló después la zona para localizar a los responsables que lograron evadirse.

Lo que encontró el Ejército después

Personal del Escuadrón Aerotáctico Titán brindó apoyo en la zona. Crédito: Redes Sociales

Horas después, la camioneta de El 08 apareció sin nadie dentro, con reporte de robo vigente. Adentro, los militares hallaron una cubeta con ponchallantas, un parche con la leyenda “Adiestramiento CJNG” y emblemas del cártel, de acuerdo con el reporte remitido a la agencia del Ministerio Público Federal con sede en Tepatitlán de Morelos.

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Las diligencias se prolongaron hasta la noche y llevaron a un segundo hallazgo, en la colonia Riveras de Zula: una bodega donde estaban 18 camionetas de reciente modelo, en su mayoría de alta gama, junto con prendas tácticas, botas, cinturones e insignias del CJNG.

Entre el arsenal asegurado ese jueves también estuvieron un fusil Barrett calibre .50, una ametralladora 5.56 milímetros, dos granadas de 40 milímetros y dos armas largas, según confirmó la Defensa Nacional en el comunicado difundido esa misma tarde.

Quién es el 08

(Foto: Especial)

El 08 nació el 10 de diciembre de 1990 en Tinaja de Vargas, Tanhuato, una localidad michoacana de 820 habitantes, según el INEGI, asentada a 15 kilómetros de la frontera con Jalisco. Ahí, su padre, Javier Guerrero Martínez, forjó con “El Mencho” un vínculo que fue más allá de los negocios: se volvieron compadres, y ese lazo convirtió a sus tres hijos —Leonardo, Javier y Adrián Alonso— en ahijados del hombre que, con el tiempo, llegaría a encabezar el cártel más violento del país.

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La alianza entre ambas familias se gestó después de que el Cártel de Sinaloa abatiera a Ignacio “Nacho” Coronel Villarreal en 2010. Los hermanos Javier y Heraclio Guerrero Martínez, que hasta entonces habían resistido la expansión sinaloense en la región, buscaron el respaldo de Oseguera Cervantes para enfrentar a Los Caballeros Templarios, que disputaban el control de Michoacán.

Javier Guerrero Martínez murió en diciembre de 2011, durante un enfrentamiento con Los Caballeros Templarios cerca de Tinaja de Vargas. Su muerte no desarticuló al clan: el mando general pasó a su hermano Heraclio, “El Tío Lako”.

Javier Guerrero Martínez, el compadre de “El Mencho". ( X/@LatamObscuro)

El 08 encabeza desde entonces su propio grupo de sicarios, conocido como Las Panteras, y opera en la zona donde confluyen Jalisco, Michoacán y Guanajuato, territorio donde Ocotlán funciona como punto de paso obligado para la organización.

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Adrián Alonso Guerrero Covarrubias ya había escapado del sistema penal años atrás. Lo detuvieron el 10 de abril de 2019 en Zapopan, en un operativo de la entonces Agencia de Investigación Criminal con apoyo de la Sedena, acusado de delincuencia organizada y secuestro, y lo trasladaron al Cefereso número 14 de Gómez Palacio, Durango.

Ahí permaneció hasta 2021, cuando un juez federal determinó que no había elementos suficientes para mantenerlo procesado y ordenó su libertad.

La decisión motivó una crítica pública del entonces presidente Andrés Manuel López Obrador, quien en su conferencia matutina lo describió como “una persona que tiene fama en el mundo de la delincuencia”.

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Dos años más tarde, en junio de 2023, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos lo sancionó a través de la OFAC, junto con su hermano Javier Guerrero Covarrubias, por tráfico de armas desde territorio estadounidense, robo de combustible y narcotráfico en beneficio del cártel que entonces encabezaba Oseguera Cervantes.

(Foto: OFAC)

El clan Guerrero sufrió su golpe más reciente antes de Ocotlán el 22 de febrero de 2026, cuando el operativo federal que terminó con la vida de Nemesio Oseguera Cervantes en el Tapalpa Country Club, Jalisco, también cobró la vida de Rubén Guerrero Valadez, “El R1”, hijo de “El Tío Lako” y jefe de las Fuerzas Especiales Mando R.

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Casi seis meses después, el 19 de agosto de 2026, fuerzas federales realizaron un operativo contra “El Tío Lako” en las comunidades de Tinaja de Vargas y Colesio, en los municipios de Tanhuato y Ecuandureo. El objetivo volvió a escapar, pero las autoridades detuvieron a doce integrantes de su célula, entre ellos su pareja sentimental, Lourdes “N”, y su hija Marisol “N”. El CJNG respondió a esa detención con narcobloqueos e incendios de vehículos en cerca de diez municipios.

Una década de ataques contra policías, militares y alcaldes

La mitad de la tripulación que viajaba en la aeronave de la Fuerza Aérea murió a causa del ataque. (Cuartoscuro)

A Guerrero Covarrubias se le atribuye haber ordenado el derribo de un helicóptero de la Policía Federal el 1 de mayo de 2015, en Villa Purificación, Jalisco, durante un operativo que buscaba capturar a “El Mencho” y que dejó una decena de uniformados muertos.

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También se le vincula con una emboscada contra agentes federales registrada el 19 de marzo de ese año en Ocotlán, con un saldo de cinco oficiales fallecidos.

En Yurécuaro, Michoacán, se le señala, junto con su tío Heraclio, como responsable del asesinato de Enrique Hernández Salcedo, candidato de Morena a la presidencia municipal, ejecutado el 14 de mayo de 2015 durante un acto de campaña. Integrantes de las entonces autodefensas locales, que el propio Hernández había encabezado, acusaron a ambos de haberlo amenazado antes del crimen.

El clan también cargaba con el asesinato del alcalde de Tanhuato, Gustavo Garibay García, ocurrido el 22 de marzo de 2014 luego de que se negara a pagar una extorsión exigida por El 08 y su grupo armado.