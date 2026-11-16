México

Rosa Icela Rodríguez llama al diálogo para resolver conflictos agrarios y de desplazamiento de 147 familias en Oaxaca

La secretaria de Gobernación subraya que ninguna comunidad debe negarse a sentarse a la mesa, mientras Sedatu continúa reuniones en la entidad tras el enfrentamiento entre Mixtepec y Yosonyama

Una mujer con gafas y traje oscuro habla detrás de un podio con el escudo nacional de México y micrófonos
Rosa Icela Rodríguez interviene durante una conferencia del gobierno federal sobre los conflictos agrarios y el desplazamiento en Oaxaca. (Presidencia )
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Rosa Icela Rodríguez, secretaria de Gobierno, pidió durante La Mañanera diálogo entre comunidades para resolver los conflictos agrarios que agravan la pobreza extrema en Oaxaca, luego de que el pasado 13 de noviembre autoridades estatales y federales lograron entrar a Tierra Blanca, Copala, en la zona triqui, tras años de desplazamiento forzado por violencia.

En la región mixteca, el conflicto se recrudeció un día antes, cuando Mixtepec denunció una incursión por parte de Yosonyama. La funcionaria explicó que la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) mantiene desde hace una semana reuniones de trabajo en Oaxaca con todo su equipo y que continuarán la próxima semana para atender los conflictos agrarios de la entidad.

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El diálogo es la única vía, según la secretaria

Diálogo entre comunidades es lo que es la solución para los conflictos”, afirma Rodríguez. Según la secretaria, ninguno de los integrantes en disputa debe oponerse a sentarse a la mesa ni a buscar una forma jurídica que permita resolver el problema y seguir adelante.

La secretaria advierte que sin diálogo no avanza la solución: “Se cierra la gente y no escucha al otro”. Señala que los conflictos en Oaxaca y en otras regiones del país son añejos, de muchas décadas, y que se acentúan porque las partes no quieren sentarse a negociar.

Rodríguez identifica una variable adicional en estos enfrentamientos: las decisiones de autoridades judiciales, sostiene que la fórmula del gobierno federal es agotar el diálogo hasta encontrar una solución para las 147 familias que se encuentran desplazadas desde hace seis años.

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Autoridades entran a Tierra Blanca, tras años de violencia

El viernes 13 de noviembre de 2026, autoridades estatales y federales ingresaron a comunidades de la zona triqui que durante años mantuvieron cerrado el acceso a instancias de gobierno. Salomón Jara Cruz, gobernador de Oaxaca, calificó este encuentro como un “paso histórico en el camino hacia la paz, la reconciliación y el bienestar” de un pueblo que ha vivido las consecuencias del desplazamiento.

Durante este encuentro se llevó a cabo una Mesa de Seguridad y un Mega Tequio como parte de las acciones para garantizar el retorno pacífico de las familias desplazadas. Estas gestiones cuentan con el respaldo de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y de la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR).

Captura de pantalla de un mensaje en redes sociales con texto y fotografías de un funcionario que camina con niñas vestidas con trajes tradicionales
Salomón Jara Cruz camina junto a niñas de la comunidad triqui durante una jornada gubernamental en Tierra Blanca Copala orientada al retorno de familias desplazadas en Oaxaca. (@salomonj )

Jara Cruz se comprometió a acompañar a la población triqui en un retorno seguro a su comunidad.

“Si hay un cierre total a esas comunidades, es porque no quieren dialogar. Ya permitieron el diálogo y tenemos toda la esperanza de que esta vez sí puedan regresar los habitantes desplazados de Tierra Blanca a sus lugares de origen”, explicó Rodríguez.

La funcionaria pidió prudencia antes de dar por resuelto el conflicto. “Nosotros, hasta que no suceda esto, no queremos cantar victoria. Queremos ser muy prudentes y seguir ocupando nuestro tiempo en seguirlos persuadiendo”, señaló.

Gobernación plantea una estrategia gradual en la zona triqui

Rodríguez describió el proceso de negociación como un trabajo de precisión sostenido en el tiempo. “Estamos, digamos, en una cuestión como de acupuntura para sacar adelante esto y poniéndoles verdaderamente atención, adentrándonos en la problemática”, afirma la secretaria.

La secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, participa en la Conferencia del Pueblo en la Ciudad de México. La funcionaria emite un mensaje desde el podio oficial con el escudo nacional mexicano ante los medios de comunicación, con la presencia simultánea de un intérprete de lengua de señas en pantalla.

La funcionaria insistió en que los pueblos originarios comparten raíces comunes y no deben verse como adversarios. “¿Por qué vamos a pelear? ¿Por qué vamos a discutir por cosas...? Hay que ver hacia adelante”, dijo al referirse a los enfrentamientos entre comunidades triquis que dejaron muertos en años anteriores.

La secretaria expresó su esperanza en que las comunidades de Yodoyutsi, Tilapa y Tierra Blanca, Copala, alcancen un acuerdo de paz: “Ojalá y quisiera ya estar felicitando a los pueblos originarios para que, de esa zona tan importante en Oaxaca, ya van a firmar por fin la paz y van a traer felicidad a sus familias”, enunció Rodríguez, quien subraya que la disposición debe venir también de los líderes locales.

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